Este editor utiliza el poder de la narración de historias para ayudar a los empresarios tecnológicos diversos a prosperar

El impacto económico del espíritu empresarial de los inmigrantes en el mercado laboral de los Estados Unidos es asombroso. De acuerdo a un estudio reciente por la Fundación Nacional para la Política Estadounidense (NFAP), más de la mitad de las empresas de vanguardia de Estados Unidos valoradas en $ 1 mil millones o más fueron establecidas por fundadores nacidos en el extranjero.





Si incluye empresas en las que los inmigrantes desempeñaron roles clave de liderazgo, las cifras son aún más impresionantes. Casi el 80 % de las empresas unicornio y multimillonarias de Estados Unidos tienen cofundadores, directores ejecutivos o vicepresidentes nacidos en el extranjero. A pesar de estas contribuciones positivas, retórica contra la inmigración se ha intensificado en las últimas dos décadas. Por ejemplo, un estudio reciente encontró que los medios estadounidenses tienden a presentar a los inmigrantes como criminales peligrosos y “ hombres en detención .”





The Vertical, una publicación emergente que se enfoca en emprendedores tecnológicos internacionales en los EE. UU., tiene la intención de cambiar esta narrativa. Tuve la oportunidad de hablar con su fundadora, Victoria Zavyalova, una experimentada periodista científica y tecnológica.





¿Qué te está impulsando? ¿Por qué eligió centrarse en los empresarios tecnológicos inmigrantes?

Simplemente los encuentro muy inspiradores, no solo para otros inmigrantes sino para el público en general. Después de la pandemia, muchas personas todavía están de duelo, luchando con sus finanzas o simplemente sintiéndose perdidas en esta nueva realidad. Quiero que vean nuestras historias y piensen: “Oye, este chico de México, que apenas podía hablar inglés y comenzó como ayudante de camarero, pudo hacer realidad sus sueños. Si él puede hacerlo, yo también podría tener una oportunidad, incluso si me enfrento a la adversidad”.





Además, creo que tengo buen ojo para los empresarios exitosos y quiero que otros inmigrantes aprendan de sus prácticas. Por ejemplo, hace unos años entrevisté a Kaspar Tiri, el fundador de Ready Player Me, una plataforma de avatares de juegos cruzados con sede en Tallin.





Este verano, su compañía recaudó la friolera de $ 56 millones en una ronda de financiación de la Serie B dirigida por Andreessen Horowitz. Kaspar participó en el taller de The Vertical sobre el acceso al capital para fundadores extranjeros en los EE. UU. Todavía está disponible y es gratuito para todos.





¿Cuál es tu ángulo? ¿Qué tan diferente es su concepto de otros medios que se enfocan en las comunidades inmigrantes?

Cubrimos las nuevas empresas tecnológicas lanzadas por fundadores nacidos en el extranjero y los inversores que los apoyan. Por supuesto, también hay increíbles emprendedores inmigrantes que manejan otros tipos de negocios. Pero la tecnología tiene un impacto global; tiene el potencial de cambiar el mundo.





Además, como habrás notado, no nos enfocamos en ningún país en particular. Los cinco principales países de origen de los fundadores inmigrantes en los EE. UU. son India, Israel, el Reino Unido, Canadá y China. Pero escuchamos asombrosas historias de éxito empresarial de lugares menos conocidos (Nigeria, Ucrania, Francia y América Latina) y queremos compartirlas con un público más amplio.





Basamos nuestra cobertura en el concepto del sueño americano: no importa quién seas y de dónde vengas, todos deberían tener una oportunidad de éxito.



¿Crees que es realmente el caso en los EE.UU. en estos días?

Sí, así lo creo. A veces no nos damos cuenta de la suerte que tenemos de vivir en un lugar donde las personas siguen siendo, hasta cierto punto, dueñas de su propio destino. Puede que no sea una utopía, pero aún así: mira el resto del mundo. En Ucrania, los empresarios luchan por proteger a sus empleados y negocios en tiempos de guerra. En algunos países, las mujeres empresarias no tienen derecho a abrir su propia cuenta bancaria debido a su género. En otros, las empresas están obligadas a dar a los gobiernos el 90% de todo lo que producen. Muchos países no tienen prácticas comerciales funcionales, tribunales, mecanismos de préstamo. Hay muchos problemas en los EE. UU., pero sigue siendo un gran lugar para asumir riesgos y cosechar las recompensas cuando esos riesgos dan sus frutos.



¿Puedes definir el éxito? Además, ¿puedes construir tu propio éxito con la receta de otra persona?

El éxito es cuando te gusta a dónde vas y en quién te estás convirtiendo. Siempre hay alguien con más riqueza, inteligencia, publicidad, labios más grandes o una voz más fuerte. Debes tener esta paz interior y conciencia para ver si lo que estás tratando de lograr es lo que realmente quieres.





Recientemente, en mi reunión de la asociación de escritores, conocí a un filántropo y ex empresario de TI que ahora construye clínicas en Florida, gratuitas y abiertas a todos. Se mudó a los EE. UU. desde Pakistán, cuando tenía poco más de 20 años, y ahora tiene 80 años, retribuyendo a la sociedad y ayudando a los demás. Es un ejemplo fantástico de cómo puede ser el éxito. Se trata de encontrar alegría interior, paz y conexión con las personas que te rodean.





Crédito de la foto: Victoria Zavyalova