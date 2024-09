Cet éditeur utilise le pouvoir de la narration pour aider divers entrepreneurs technologiques à prospérer

L'impact économique de l'entrepreneuriat des immigrants sur le marché du travail américain est stupéfiant. Selon un étude récente par la National Foundation for American Policy (NFAP), plus de la moitié des entreprises de pointe américaines évaluées à 1 milliard de dollars ou plus ont été créées par des fondateurs nés à l'étranger.





Si vous incluez les entreprises où les immigrants ont joué des rôles clés de leadership, les chiffres sont encore plus impressionnants. Près de 80 % des sociétés américaines licornes d'un milliard de dollars ont des cofondateurs, des PDG ou des vice-présidents nés à l'étranger. Malgré ces contributions positives, discours anti-immigration s'est intensifiée au cours des deux dernières décennies. Par exemple, une étude récente a révélé que les médias américains ont tendance à présenter les immigrés comme de dangereux criminels et « hommes en détention .”





The Vertical, une publication émergente axée sur les entrepreneurs technologiques internationaux aux États-Unis, a l'intention de changer ce récit. J'ai eu la chance de m'entretenir avec sa fondatrice, Victoria Zavyalova, une journaliste scientifique et technique chevronnée.





Qu'est-ce qui te motive ? Pourquoi avez-vous choisi de vous concentrer sur les entrepreneurs technologiques immigrants ?

Je les trouve tout simplement très inspirants, non seulement pour les autres immigrants, mais pour le public en général. Après la pandémie, de nombreuses personnes sont encore en deuil, se débattent avec leurs finances ou se sentent simplement perdues dans cette nouvelle réalité. Je veux qu'ils regardent nos histoires et pensent : « Hé, ce gars du Mexique, qui parlait à peine anglais et a commencé comme aide-serveur, a pu faire de ses rêves une réalité. S'il peut le faire, j'aurai peut-être aussi une chance, même si je fais face à l'adversité.





De plus, je crois que j'ai un œil sur les entrepreneurs qui réussissent et je veux que d'autres immigrants apprennent de leurs pratiques. Par exemple, il y a quelques années, j'ai interviewé Kaspar Tiri, le fondateur de Ready Player Me, une plateforme d'avatar cross-game basée à Tallinn.





Cet été, son entreprise a levé 56 millions de dollars lors d'un cycle de financement de série B dirigé par Andreessen Horowitz. Kaspar a participé à l'atelier de The Vertical sur l'accès au capital pour les fondateurs étrangers aux États-Unis. Il est toujours disponible et gratuit pour tous.





Quel est votre angle ? Dans quelle mesure votre concept est-il différent des autres médias axés sur les communautés d'immigrants ?

Nous couvrons les startups technologiques lancées par des fondateurs nés à l'étranger et les investisseurs qui les soutiennent. Bien sûr, il y a aussi d'incroyables entrepreneurs immigrants qui dirigent d'autres types d'entreprises. Mais la technologie a un impact mondial ; il a le potentiel de changer le monde.





De plus, comme vous l'avez peut-être remarqué, nous ne nous concentrons pas sur un pays en particulier. Les cinq principaux pays d'origine des fondateurs immigrés aux États-Unis sont l'Inde, Israël, le Royaume-Uni, le Canada et la Chine. Mais nous entendons des histoires de réussite d'entrepreneuriat incroyables dans des endroits moins connus - le Nigeria, l'Ukraine, la France et l'Amérique latine - et nous voulons les partager avec un public plus large.





Nous basons notre couverture sur le concept du rêve américain : peu importe qui vous êtes et d'où vous venez, tout le monde devrait avoir une chance de réussir.



Pensez-vous que c'est vraiment le cas aux États-Unis ces jours-ci ?

Oui je crois bien. Parfois, nous ne réalisons pas à quel point nous sommes chanceux de vivre dans un endroit où les gens sont encore, dans une certaine mesure, maîtres de leur propre destin. Ce n'est peut-être pas une utopie, mais quand même : regardez le reste du monde. En Ukraine, les entrepreneurs luttent pour protéger leurs employés et leurs entreprises en temps de guerre. Dans certains pays, les femmes entrepreneurs n'ont pas le droit d'ouvrir leur propre compte bancaire en raison de leur sexe. Dans d'autres, les entreprises sont obligées de donner aux gouvernements 90 % de tout ce qu'elles produisent. De nombreux pays n'ont pas de pratiques commerciales fonctionnelles, de tribunaux, de mécanismes de prêt. Il y a beaucoup de problèmes aux États-Unis, mais c'est toujours un endroit idéal pour prendre des risques et récolter les fruits lorsque ces risques sont payants.



Pouvez-vous définir le succès ? Aussi, pouvez-vous construire votre propre succès sur la recette de quelqu'un d'autre ?

Le succès, c'est quand vous aimez où vous allez et qui vous devenez. Il y a toujours quelqu'un avec plus de richesse, d'intelligence, de publicité, de plus grosses lèvres ou une voix plus forte. Vous devriez avoir cette paix intérieure et cette conscience pour voir si ce que vous essayez de réaliser est ce que vous voulez vraiment.





Récemment, lors de mon rassemblement d'association d'écriture, j'ai rencontré un philanthrope et ancien entrepreneur en informatique qui construit maintenant des cliniques en Floride, gratuites et ouvertes à tous. Il a quitté le Pakistan pour s'installer aux États-Unis, au début de la vingtaine, et est maintenant octogénaire, redonnant à la société et aidant les autres. Il est un exemple fantastique de ce à quoi peut ressembler le succès. Il s'agit de trouver la joie intérieure, la paix et la connexion avec les gens qui vous entourent.





Crédit photo : Victoria Zavyalova