De Bits a Qubits: decodificando mi inmersión en el IBM Quantum Challenge 2024

Decodificando mi inmersión en el IBM Quantum Challenge 2024

¡Saludos desde las soleadas costas de Durban! Después de haber desafiado el IBM Quantum Challenge 2024 y todavía albergar un caso grave de fiebre cuántica, estoy aquí para derramar el Qiskit Kool-Aid sobre lo bueno, lo no tan malo y lo francamente alucinante.





Si bien el enfoque de este año fue más amplio, la última vez que participé fue IBM Quantum Challenge Africa 2021, que trataba de abordar problemas que nos afectan de cerca. En colaboración con la Universidad de Wits, el Laboratorio de Investigación de IBM en Sudáfrica desarrolló un desafío que se centró en los problemas africanos del mundo real con la logística de cultivos en agricultura, optimización financiera y descubrimiento de fármacos cuánticos. Se trataba de empoderarnos como solucionadores de problemas africanos con las habilidades y el conocimiento para aprovechar el poder de la computación cuántica para nuestras comunidades.





2K24 y estoy mejorando mi coeficiente intelectual cuántico: seamos honestos, la computación cuántica puede parecer que se habla en un idioma que solo los qubits entienden. Al afrontar este desafío, obtuve un sólido 5 sobre 10 en la escala de conocimiento cuántico. ¿Al terminar? Digamos que me gradué con confianza en 6 😉 El desafío no fue solo informativo, sino que hizo que estos conceptos alucinantes se sintieran tangibles.









Entonces, Reto Aceptado ( with a few Nitpicks ), toda la experiencia recibe mi aprobación: un sólido 10 sobre 10. El contenido era denso ( think brain food buffet ), pero la curva de aprendizaje nunca se sintió como un acantilado. Nuestro foro en tiempo real para la resolución de problemas fue épico, todos nuestros desafíos se celebraron en diferentes rincones del mundo, sin olvidar nuestro humor de desarrollador que nos mantiene cuerdos.





Herramientas que se robaron el show. Este desafío vino cargado con algunas herramientas realmente interesantes y algunas que merecen un reconocimiento especial:

Asistente de código Qiskit ¡ Este susurrador de códigos fue una bendición, ya que sugirió optimizaciones y detectó errores como un ninja cuántico, en la versión Beta! ¡Y ser los primeros en probarlo! ¡Fue genial poder hacer eso!

Este susurrador de códigos fue una bendición, ya que sugirió optimizaciones y detectó errores como un ninja cuántico, en la versión Beta! ¡Y ser los primeros en probarlo! ¡Fue genial poder hacer eso! Qiskit Serverless Esta selección de backend automático me permitió implementar tareas cuánticas como un profesional. Además, ¿la integración perfecta y el potencial para flujos de trabajo paralelos? Desarrolladores cuánticos, ¡regocíjense! Una pequeña advertencia: más documentación sobre la integración de backend personalizada sería la guinda del pastel.

Esta selección de backend automático me permitió implementar tareas cuánticas como un profesional. Además, ¿la integración perfecta y el potencial para flujos de trabajo paralelos? Desarrolladores cuánticos, ¡regocíjense! Una pequeña advertencia: más documentación sobre la integración de backend personalizada sería la guinda del pastel. AI Transpiler Este se mostró prometedor, pero tuvo algunos problemas con una lista de errores (piense en duendes en el laboratorio) 🥴

Este se mostró prometedor, pero tuvo algunos problemas con una lista de errores (piense en duendes en el laboratorio) 🥴 Circuit Knitting Toolbox es más como desenredar el hilo Quantum, este laboratorio me mostró cómo dividir circuitos complejos en pedazos pequeños.

es más como desenredar el hilo Quantum, este laboratorio me mostró cómo dividir circuitos complejos en pedazos pequeños. VQC y mitigación de errores construyendo un clasificador cuántico variacional, este fue un laboratorio genial. Este laboratorio me sumergió en el corazón del aprendizaje automático cuántico práctico.

construyendo un clasificador cuántico variacional, este fue un laboratorio genial. Este laboratorio me sumergió en el corazón del aprendizaje automático cuántico práctico. Escalar VQC a más de 50 Qubits me hizo dar pasos agigantados en Quantum, llevando al límite tanto el hardware como mi comprensión de las simulaciones cuánticas. No se trataba sólo de construir un clasificador más grande, sino de vislumbrar el futuro.









Estos últimos 10 días ciertamente han cambiado las reglas del juego para los ingenieros cuánticos y he aportado muchos conocimientos nuevos. Felicitaciones importantes al equipo de desarrolladores por las instrucciones tan claras y el estímulo. Imagínese intercambiar ideas con otros desarrolladores/ingenieros cuánticos; fue una combinación perfecta de teoría, práctica y desafíos centrados en el futuro; así es como conquistamos en colaboración.





Para mi configuración, probé principalmente mis laboratorios localmente antes de ejecutarlos en la nube, lo que me dio la flexibilidad de cambiar de entorno. Claro, hubo algunos problemas relacionados con el código, pero nada que una pequeña depuración no pudiera solucionar. Cada laboratorio se basó en el anterior, creando una hermosa sinfonía de aprendizaje.





Algunos consejos para afilar tu espada cuántica

Antes de sumergirte, repasa los conceptos básicos: los cursos en línea son excelentes lugares para comenzar. La práctica hace la perfección, encuentre plataformas que ofrezcan tutoriales y áreas de juego para experimentar con circuitos cuánticos. No lo haga solo, busque foros y comunidades de Quantum para unirse y conectarse con otros entusiastas de Quantum y obtener ayuda cuando esté estancado. Lo más importante es conocer su entorno de codificación, decidir cómo ejecutará sus laboratorios, localmente o aprovechando la nube.





Nunca tengas miedo de experimentar y buscar ayuda, las curvas de aprendizaje son pronunciadas, pero el viaje siempre vale la mitad de la diversión.

Mis reflexiones cuánticas.

Está claro que IBM tiene la misión de democratizar la computación cuántica para los desarrolladores y las herramientas que pude explorar son un gran paso adelante que me dejó preparado para abordar la frontera cuántica. Las posibilidades de innovación son 🤯 a medida que estas herramientas siguen evolucionando. Esta fue una experiencia transformadora. Salí sintiéndome empoderado, pero al mismo tiempo humillado por la complejidad y lleno de energía por las posibilidades. Siempre estoy increíblemente agradecido por estas oportunidades de estar a la vanguardia explorando tecnología de vanguardia y aprovechando los conocimientos que obtengo.