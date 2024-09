Bits to Qubits : décoder ma plongée dans l'IBM Quantum Challenge 2024

Décoder ma plongée dans l'IBM Quantum Challenge 2024

Salutations des rives ensoleillées de Durban ! Après avoir bravé l'IBM Quantum Challenge 2024 et avoir encore un sérieux cas de fièvre quantique, je suis ici pour répandre le Qiskit Kool-Aid sur le bon, le pas si mal et le carrément époustouflant.





Même si l'objectif de cette année était plus large, la dernière fois que j'y ai participé, c'était l'IBM Quantum Challenge Africa 2021, qui visait à résoudre des problèmes qui nous touchent de près. En collaboration avec l'Université Wits, le laboratoire de recherche IBM en Afrique du Sud a développé un défi ciblant les problèmes africains réels liés à la logistique des cultures dans les domaines de l'agriculture, de l'optimisation financière et de la découverte de médicaments quantiques. Il s’agissait de nous donner, en tant que solutionneurs de problèmes africains, les compétences et les connaissances nécessaires pour tirer parti de la puissance de l’informatique quantique pour nos communautés.





2K24 et j'améliore mon QI quantique : soyons honnêtes, l'informatique quantique peut donner l'impression d'être parlée dans un langage que seuls les qubits comprennent. En relevant ce défi, j'avais un solide 5 sur 10 sur l'échelle des connaissances quantiques. À la fin? Disons simplement que j'ai obtenu un niveau de confiance 6😉 Le défi n'était pas seulement informatif, il a rendu ces concepts hallucinants tangibles.









Donc, Challenge Accepted ( with a few Nitpicks ), toute l'expérience reçoit un coup de pouce de ma part - un solide 10 sur 10. Le contenu était dense ( think brain food buffet ) mais la courbe d'apprentissage n'a jamais vraiment ressemblé à une falaise. Notre forum de dépannage en temps réel était épique, toutes nos parties de défi dans différents coins du globe, sans oublier notre humour de développement qui nous gardait sains d'esprit.





Les outils qui ont volé la vedette à ce défi étaient accompagnés d'outils vraiment sympas, et quelques-uns qui méritent une reconnaissance particulière :

Qiskit Code Assistant Ce chuchoteur de code était une aubaine, suggérant des optimisations et détectant les erreurs comme un ninja quantique, dans la version bêta ! Et être les premiers à l'essayer ! c'était super cool de pouvoir faire ça !

Qiskit Serverless Cette sélection automatique du backend m'a permis de déployer des tâches quantiques comme un pro. De plus, l'intégration transparente et le potentiel de flux de travail parallèles ? Développeurs quantiques, réjouissez-vous ! Une petite mise en garde : plus de documentation sur l'intégration backend personnalisée serait la cerise sur le gâteau.

AI Transpiler Celui-ci s'est montré prometteur, mais a eu quelques ratés avec une liste d'erreurs (pensez aux gremlins dans le laboratoire) 🥴

Circuit Knitting Toolbox ressemble plus à démêler le fil Quantum, ce laboratoire m'a montré comment décomposer des circuits complexes en petits morceaux.

VQC et Error Mitigation construisant un classificateur quantique variationnel, c'était un laboratoire tellement cool. Ce laboratoire m'a plongé au cœur de l'apprentissage automatique quantique pratique.

construisant un classificateur quantique variationnel, c'était un laboratoire tellement cool. Ce laboratoire m'a plongé au cœur de l'apprentissage automatique quantique pratique. La mise à l'échelle de VQC à plus de 50 qubits m'a fait faire des pas de géant quantiques, poussant à la fois le matériel et ma compréhension des simulations quantiques à leurs limites. Il ne s’agissait pas seulement de construire un plus grand classificateur, c’était un aperçu de l’avenir.









Ces 10 derniers jours ont certainement changé la donne pour les ingénieurs quantiques et j’ai acquis tellement de nouvelles connaissances. Félicitations majeures à l' équipe de développeurs pour les instructions claires et les encouragements. Imaginez partager des idées avec d'autres développeurs/ingénieurs quantiques, c'était un mélange parfait de théorie, de pratique et de défis tournés vers l'avenir - c'est désormais ainsi que nous conquérons en collaboration.





Pour ma configuration, j'ai principalement testé mes Labs localement avant de les exécuter dans le Cloud, ce qui me donne la flexibilité de changer d'environnement. Bien sûr, il y a eu quelques problèmes liés au code, mais rien qu'un petit débogage ne puisse résoudre. Chaque laboratoire s'appuie sur le précédent, créant une belle symphonie d'apprentissage.





Quelques conseils pour affûter votre épée quantique

Avant de vous lancer, révisez les bases, les cours en ligne sont un excellent point de départ. La pratique rend parfait, trouvez des plateformes proposant des tutoriels et des terrains de jeux pour expérimenter les circuits quantiques. Ne faites pas cavalier seul, recherchez des forums et des communautés Quantum pour rejoindre et vous connecter avec d'autres passionnés du quantum et obtenir de l'aide lorsque vous êtes bloqué. Le plus important est de connaître votre environnement de codage, de décider comment vous allez gérer vos laboratoires, localement ou en tirant parti du cloud.





N'ayez jamais peur d'expérimenter et de demander de l'aide, les courbes d'apprentissage sont abruptes, mais le voyage vaut toujours la moitié du plaisir.

Mes réflexions quantiques.

Il est clair qu'IBM a pour mission de démocratiser l'informatique quantique pour les développeurs et les outils que j'ai pu explorer constituent un pas de géant qui m'a permis de me sentir prêt à affronter la frontière quantique. Les possibilités d'innovation sont 🤯 car ces outils continuent d'évoluer. Ce fut une expérience transformatrice. Je suis reparti en me sentant responsabilisé, mais à la fois humilié par la complexité et dynamisé par les possibilités. Je suis toujours incroyablement reconnaissant de ces opportunités d'être à l'avant-garde en explorant les technologies de pointe et en mettant à profit les connaissances que j'obtiens.