从比特到量子比特：解读我对 2024 年 IBM 量子挑战赛的理解

解读我对 2024 年 IBM 量子挑战赛的理解

来自阳光明媚的德班海岸的问候！我刚刚参加了 IBM 量子挑战赛 2024，仍然对量子热情有独钟，我来这里分享 Qiskit Kool-Aid 的精彩之处、不那么糟糕的事情以及完全令人兴奋的事情。





虽然今年的关注点更加广泛，但我上一次参加的是 IBM Quantum Challenge Africa 2021，该挑战赛旨在解决与我息息相关的问题。IBM 南非研究实验室与威特沃特斯兰德大学合作，制定了一项挑战赛，针对非洲农业、财务优化和量子药物研发等现实问题。该挑战赛旨在让我们这些非洲问题解决者掌握技能和知识，为我们的社区利用量子计算的力量。





2K24 我正在提升我的量子智商：说实话，量子计算感觉就像是用一种只有量子比特才能理解的语言来讲述的。参加这个挑战之前，我在量子知识量表上获得了 5 分（满分 10 分）。最后呢？可以说我自信地升到了 6 分😉 这项挑战不仅提供了信息，还让这些令人费解的概念变得切实可行。









因此，接受挑战（ with a few Nitpicks ），整个体验让我赞不绝口——满分 10 分。内容丰富（ think brain food buffet ），但学习曲线从未真正让人感觉像悬崖峭壁。我们用于故障排除的实时论坛非常棒，我们所有的挑战派对都在全球不同角落举行，更不用说我们的开发人员幽默感让我们保持理智。





本次挑战中，最受瞩目的工具包括一些非常酷的工具，其中一些值得特别认可：

Qiskit 代码助手 这个代码窃窃私语者真是天赐之物，在 Beta 版中，它像量子忍者一样建议优化并捕捉错误！而且是第一批试用它的人！能做到这一点真是太酷了！

这个代码窃窃私语者真是天赐之物，在 Beta 版中，它像量子忍者一样建议优化并捕捉错误！而且是第一批试用它的人！能做到这一点真是太酷了！ Qiskit Serverless 自动后端选择让我能够像专业人士一样部署量子任务。此外，无缝集成和并行工作流的潜力？量子开发者们，欢呼吧！一个小警告：更多关于自定义后端集成的文档将是锦上添花。

自动后端选择让我能够像专业人士一样部署量子任务。此外，无缝集成和并行工作流的潜力？量子开发者们，欢呼吧！一个小警告：更多关于自定义后端集成的文档将是锦上添花。 AI Transpiler 这款产品很有前景，但也出现了一些小问题，错误百出（就像实验室里的小精灵）🥴

这款产品很有前景，但也出现了一些小问题，错误百出（就像实验室里的小精灵）🥴 电路编织工具箱 更像是解开量子纱线，这个实验室向我展示了如何将复杂的电路分解成小块。

更像是解开量子纱线，这个实验室向我展示了如何将复杂的电路分解成小块。 VQC 和误差缓解 构建变分量子分类器，这是一个很酷的实验室。这个实验室让我进入了实用量子机器学习的核心。

构建变分量子分类器，这是一个很酷的实验室。这个实验室让我进入了实用量子机器学习的核心。 将 VQC 扩展到 50 多个量子比特 让我在量子领域取得了长足进步，将硬件和我对量子模拟的理解推向了极限。这不仅仅是构建一个更大的分类器，更是对未来的一瞥。









过去 10 天对量子工程师来说无疑是一次重大转折，我学到了很多新知识。非常感谢开发团队提供的清晰指导和鼓励。想象一下与其他量子开发人员/工程师交流想法，这是理论、实践和面向未来的挑战的完美结合——这就是我们合作征服的方式。





对于我的设置，我主要在本地测试实验室，然后在云端运行它们，这样我就可以灵活地切换环境。当然，有一些基于代码的问题，但只要稍微调试一下就可以解决。每个实验室都建立在前一个实验室的基础上，创造了美妙的学习交响曲。





磨砺量子剑的一些建议

在深入研究之前，先复习一下基础知识，在线课程是一个很好的起点。 熟能生巧，找到提供教程和游乐场来试验量子电路的平台。 不要孤军奋战，找到量子论坛和社区，加入并联系其他量子爱好者，并在遇到困难时获得帮助。 最重要的是了解您的编码环境，决定如何运行您的实验室，本地运行还是利用云。





永远不要害怕尝试和寻求帮助，学习曲线很陡峭，但旅途总是值得一半的乐趣。

我的量子反射。

显然，IBM 的使命是让开发者能够普及量子计算，而我探索到的工具是一个巨大的飞跃，让我感觉已经准备好应对量子前沿。随着这些工具的不断发展，创新的可能性是🤯。这是一次变革性的体验。我离开时感到充满力量，但同时也因复杂性而感到谦卑，并因可能性而感到充满活力。我总是非常感激这些机会，让我站在探索尖端技术的前沿，并将我获得的见解运用到实践中。







