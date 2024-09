从比特到量子比特：解读我对 2024 年 IBM 量子挑战赛的理解

解读我对 2024 年 IBM 量子挑战赛的理解

来自阳光明媚的德班海岸的问候!我刚刚参加了 IBM 量子挑战赛 2024,仍然对量子热情有独钟,我来这里分享 Qiskit Kool-Aid 的精彩之处、不那么糟糕的事情以及完全令人兴奋的事情。





虽然今年的关注点更加广泛,但我上一次参加的是 IBM Quantum Challenge Africa 2021,该挑战赛旨在解决与我息息相关的问题。IBM 南非研究实验室与威特沃特斯兰德大学合作,制定了一项挑战赛,针对非洲农业、财务优化和量子药物研发等现实问题。该挑战赛旨在让我们这些非洲问题解决者掌握技能和知识,为我们的社区利用量子计算的力量。





2K24 我正在提升我的量子智商:说实话,量子计算感觉就像是用一种只有量子比特才能理解的语言来讲述的。参加这个挑战之前,我在量子知识量表上获得了 5 分(满分 10 分)。最后呢?可以说我自信地升到了 6 分😉 这项挑战不仅提供了信息,还让这些令人费解的概念变得切实可行。









因此,接受挑战( with a few Nitpicks ),整个体验让我赞不绝口——满分 10 分。内容丰富( think brain food buffet ),但学习曲线从未真正让人感觉像悬崖峭壁。我们用于故障排除的实时论坛非常棒,我们所有的挑战派对都在全球不同角落举行,更不用说我们的开发人员幽默感让我们保持理智。





本次挑战中,最受瞩目的工具包括一些非常酷的工具,其中一些值得特别认可:

Qiskit 代码助手 这个代码窃窃私语者真是天赐之物,在 Beta 版中,它像量子忍者一样建议优化并捕捉错误!而且是第一批试用它的人!能做到这一点真是太酷了!

这个代码窃窃私语者真是天赐之物,在 Beta 版中,它像量子忍者一样建议优化并捕捉错误!而且是第一批试用它的人!能做到这一点真是太酷了! Qiskit Serverless 自动后端选择让我能够像专业人士一样部署量子任务。此外,无缝集成和并行工作流的潜力?量子开发者们,欢呼吧!一个小警告:更多关于自定义后端集成的文档将是锦上添花。

自动后端选择让我能够像专业人士一样部署量子任务。此外,无缝集成和并行工作流的潜力?量子开发者们,欢呼吧!一个小警告:更多关于自定义后端集成的文档将是锦上添花。 AI Transpiler 这款产品很有前景,但也出现了一些小问题,错误百出(就像实验室里的小精灵)🥴

这款产品很有前景,但也出现了一些小问题,错误百出(就像实验室里的小精灵)🥴 电路编织工具箱 更像是解开量子纱线,这个实验室向我展示了如何将复杂的电路分解成小块。

更像是解开量子纱线,这个实验室向我展示了如何将复杂的电路分解成小块。 VQC 和误差缓解 构建变分量子分类器,这是一个很酷的实验室。这个实验室让我进入了实用量子机器学习的核心。

构建变分量子分类器,这是一个很酷的实验室。这个实验室让我进入了实用量子机器学习的核心。 将 VQC 扩展到 50 多个量子比特 让我在量子领域取得了长足进步,将硬件和我对量子模拟的理解推向了极限。这不仅仅是构建一个更大的分类器,更是对未来的一瞥。









过去 10 天对量子工程师来说无疑是一次重大转折,我学到了很多新知识。非常感谢开发团队提供的清晰指导和鼓励。想象一下与其他量子开发人员/工程师交流想法,这是理论、实践和面向未来的挑战的完美结合——这就是我们合作征服的方式。





对于我的设置,我主要在本地测试实验室,然后在云端运行它们,这样我就可以灵活地切换环境。当然,有一些基于代码的问题,但只要稍微调试一下就可以解决。每个实验室都建立在前一个实验室的基础上,创造了美妙的学习交响曲。





磨砺量子剑的一些建议

在深入研究之前,先复习一下基础知识,在线课程是一个很好的起点。 熟能生巧,找到提供教程和游乐场来试验量子电路的平台。 不要孤军奋战,找到量子论坛和社区,加入并联系其他量子爱好者,并在遇到困难时获得帮助。 最重要的是了解您的编码环境,决定如何运行您的实验室,本地运行还是利用云。





永远不要害怕尝试和寻求帮助,学习曲线很陡峭,但旅途总是值得一半的乐趣。

我的量子反射。

显然,IBM 的使命是让开发者能够普及量子计算,而我探索到的工具是一个巨大的飞跃,让我感觉已经准备好应对量子前沿。随着这些工具的不断发展,创新的可能性是🤯。这是一次变革性的体验。我离开时感到充满力量,但同时也因复杂性而感到谦卑,并因可能性而感到充满活力。我总是非常感激这些机会,让我站在探索尖端技术的前沿,并将我获得的见解运用到实践中。