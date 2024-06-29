从比特到量子比特：解读我对 2024 年 IBM 量子挑战赛的理解

来自阳光明媚的德班海岸的问候！我刚刚参加了 IBM 量子挑战赛 2024，仍然对量子热情有独钟，我来这里分享 Qiskit Kool-Aid 的精彩之处、不那么糟糕的事情以及完全令人兴奋的事情。
虽然今年的关注点更加广泛，但我上一次参加的是 IBM Quantum Challenge Africa 2021，该挑战赛旨在解决与我息息相关的问题。IBM 南非研究实验室与威特沃特斯兰德大学合作，制定了一项挑战赛，针对非洲农业、财务优化和量子药物研发等现实问题。该挑战赛旨在让我们这些非洲问题解决者掌握技能和知识，为我们的社区利用量子计算的力量。
2K24 我正在提升我的量子智商：说实话，量子计算感觉就像是用一种只有量子比特才能理解的语言来讲述的。参加这个挑战之前，我在量子知识量表上获得了 5 分（满分 10 分）。最后呢？可以说我自信地升到了 6 分😉 这项挑战不仅提供了信息，还让这些令人费解的概念变得切实可行。
因此，接受挑战（
with a few Nitpicks ），整个体验让我赞不绝口——满分 10 分。内容丰富（
think brain food buffet ），但学习曲线从未真正让人感觉像悬崖峭壁。我们用于故障排除的实时论坛非常棒，我们所有的挑战派对都在全球不同角落举行，更不用说我们的开发人员幽默感让我们保持理智。
本次挑战中，最受瞩目的工具包括一些非常酷的工具，其中一些值得特别认可：
过去 10 天对量子工程师来说无疑是一次重大转折，我学到了很多新知识。非常感谢开发团队提供的清晰指导和鼓励。想象一下与其他量子开发人员/工程师交流想法，这是理论、实践和面向未来的挑战的完美结合——这就是我们合作征服的方式。
对于我的设置，我主要在本地测试实验室，然后在云端运行它们，这样我就可以灵活地切换环境。当然，有一些基于代码的问题，但只要稍微调试一下就可以解决。每个实验室都建立在前一个实验室的基础上，创造了美妙的学习交响曲。
磨砺量子剑的一些建议
永远不要害怕尝试和寻求帮助，学习曲线很陡峭，但旅途总是值得一半的乐趣。
显然，IBM 的使命是让开发者能够普及量子计算，而我探索到的工具是一个巨大的飞跃，让我感觉已经准备好应对量子前沿。随着这些工具的不断发展，创新的可能性是🤯。这是一次变革性的体验。我离开时感到充满力量，但同时也因复杂性而感到谦卑，并因可能性而感到充满活力。我总是非常感激这些机会，让我站在探索尖端技术的前沿，并将我获得的见解运用到实践中。