Cómo escribir código desacoplado con MediatR: el patrón de mediador

Recientemente escribí una publicación de blog que presenta algunos de mis paquetes NuGet favoritos: Mis 4 paquetes NuGet principales para ASP.NET Core . En esa publicación, presenté brevemente un paquete llamado MediatR. Hoy, dedicaré esta publicación a revisar MediatR con más detalle.

MediatR es una implementación del patrón mediador. Es un patrón de diseño de software de comportamiento que lo ayuda a crear un código más simple al hacer que todos los componentes se comuniquen a través de un objeto "mediador", en lugar de hacerlo directamente entre sí. Esto ayuda a que el código permanezca altamente desacoplado y reduce la cantidad de dependencias complejas entre objetos.

Un buen ejemplo del mundo real del patrón mediador es la torre de control de tráfico aéreo (ATC) en los aeropuertos. Si cada plano tuviera que comunicarse directamente con todos los demás planos, sería un caos. En cambio, todos informan a la torre ATC, y la torre decide cómo transmitir esos mensajes a otras aeronaves. En este escenario, la torre ATC es el objeto mediador.

Usando el paquete MediatR, uno envía algunos datos como un objeto al objeto mediador. Según el tipo de datos que se envían al objeto mediador, decide a qué otros objetos/servicios llamar. MediatR maneja dos formas de mensaje:

Para obtener MediatR, instale el paquete MediatR de NuGet. Si está utilizando ASP NET Core, también debe instalar MediatR.Extensions.Microsoft.DependencyInjection, que proporciona una manera fácil de registrar todos los servicios de MediaR:

Si está utilizando un método diferente de inyección de dependencia, consulte la wiki sobre cómo configurar MediatR para su contenedor.

Para enviar una solicitud, debe crear dos objetos: una solicitud y un controlador de solicitudes.

El objeto de solicitud debe implementar las interfaces IRequest o IRequest<TResponse>, dependiendo de si desea o no devolver datos. El objeto de solicitud debe consistir en cualquier dato que desee enviar al controlador.

El controlador de solicitudes debe implementar las interfaces IRequestHandler<TRequest> o IRequestHandler<TRequest, TResponse>, donde TRequest es el objeto de solicitud que acaba de crear.

Para luego enviar la solicitud a través de MediatR, se debe usar el método Send en la instancia de IMediator, pasando una instancia de AdditionRequest.

Tenga en cuenta que si elige no devolver nada de un controlador de solicitudes, MediatR en realidad tiene un valor especial de "nada" que debe devolver en su lugar, llamado Unidad.

El envío de notificaciones es muy similar al envío de solicitudes, en el sentido de que se debe crear un objeto de notificación y un objeto de controlador de notificaciones. La diferencia aquí es que se pueden crear múltiples objetos del controlador de notificaciones, que se llamarán cuando se envíe una notificación a MediatR.

Luego, para enviar la notificación, llame al método Publish en la instancia de IMediator, pasando una instancia de su objeto de notificación. Cuando se llama a Publish, se ejecutarán tanto MyNotificationHandler1 como MyNotificationHandler2.

Los comportamientos de canalización son un tipo de middleware que se ejecuta antes y después de una solicitud (solo admite solicitudes, no notificaciones). Pueden ser útiles para una serie de tareas diferentes, como registro, manejo de errores, validación de solicitudes, etc.

Estos comportamientos funcionan de la misma manera que esperaría para el middleware: puede encadenar varios comportamientos juntos, cada comportamiento se ejecuta a su vez hasta que llega al final de la cadena, luego se ejecuta el controlador de solicitud real, luego el resultado de esto es pasado de vuelta a la cadena.

Por ejemplo, un LoggingBehaviour podría escribir en el registro de la aplicación antes y después de cada solicitud: