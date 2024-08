Cómo ejecutar contenedores Docker Linux de forma nativa en Windows

Con Docker Desktop ejecutándose en WSL 2, los usuarios pueden aprovechar los espacios de trabajo de Linux y evitar tener que mantener scripts de compilación de Linux y Windows.



¿Cómo es diferente?

Las aplicaciones que se ejecutan en la ventana acoplable se limitan a aplicaciones que son compatibles de forma nativa con el sistema operativo host.

En otras palabras, Docker para Windows solo puede alojar aplicaciones de Windows dentro de contenedores de Docker, y Docker en Linux solo admite aplicaciones de Linux.

Docker en Windows siempre ha sido un desafío, antes, cuando usé Docker por primera vez en 2017, tenía las siguientes limitaciones:

Tenía un requisito estricto de las versiones de Windows compatibles, varios contenedores no estaban disponibles para la plataforma de Windows. El soporte para los sistemas de orquestación como Kubernates y Mesos no estaba completo.

La mayor parte de esto estaba relacionado con el hecho de que Docker se escribió y creó originalmente para Linux.

Hubo algunas soluciones para que funcionara en WSL (Subsistema de Windows para Linux), pero eran complicadas e incompletas.

A partir de WSL2, Docker puede ejecutarse en su flujo completo en Windows y puede usar imágenes creadas para Linux.

El siguiente tutorial lo ayudará a instalar Docker en su WSL en Windows.

Antes de instalar el backend Docker Desktop WSL 2, debe completar los siguientes pasos:

Instale Windows 10, versión 2004 o superior (compilación 19041 o superior).

Al momento de escribir este artículo, para actualizar a Windows 10 versión 2004 (Build 19041), deberá unirse al programa Windows Insider y seleccionar el anillo "Release Preview". El lanzamiento público debería llegar a fines de mayo.

Habilite la función WSL 2 en Windows.

Abra PowerShell como administrador y ejecute:

Habilite el componente opcional 'Plataforma de máquina virtual'

Abra PowerShell como administrador y ejecute:

Reinicie su máquina en este punto para completar la instalación de WSL y actualizar a WSL 2.

Instale el paquete del kernel de Linux necesario para actualizar la versión de WSL a WSL 2.

Los detalles del kernel están en el siguiente enlace,

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/wsl2-kernel

El instalador está en,

https://wslstorestorage.blob.core.windows.net/wslblob/wsl_update_x64.msi

Establezca WSL 2 como su versión predeterminada

Abra PowerShell como administrador y ejecute:

Instale la distribución de Linux que prefiera

Abra Microsoft Store y seleccione su distribución de Linux favorita.

Algunos de los más populares están a continuación:

La primera vez que inicie una distribución de Linux recién instalada, se abrirá una ventana de la consola y se le pedirá que espere uno o dos minutos para que los archivos se descompriman y se almacenen en su PC. Todos los lanzamientos futuros deberían tomar menos de un segundo.

A continuación, deberá crear una cuenta de usuario y una contraseña para su nueva distribución de Linux.

Compruebe la lista de distribuciones de Linux,

Configurar la distribución para usar WSL 2

Descargue Docker Desktop Stable 2.3.0.2 o una versión posterior .

Asegúrese de seleccionar a continuación durante la instalación,

Ejecute Docker Desktop.

Eso es todo.

Ahora ha instalado Docker en WSL 2.

Verifíquelo ejecutándolo en la terminal de Ubuntu/Linux.

WSL 2 también nos permite configurar la memoria y los procesadores en la configuración a continuación, esto se puede controlar en caso de que desee limitar los recursos utilizados por sus contenedores docker.

Agregar