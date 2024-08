Cómo crear un script simple de Bash Shell para enviar mensajes en Telegram

En este artículo, recorrerá la creación de un script de shell Bash simple para enviar mensajes a Telegram messenger usando el comando Curl. Luego, utilizará este script para enviar una notificación en cada inicio de sesión ssh en su servidor.

Para enviar un mensaje a un grupo o canal de Telegram, primero debe crear su propio bot. Solo abre Telegram, busca @BotFather y escribe

. Luego, siga las instrucciones para crear un bot y obtener un token para acceder a la API HTTP.

Cree un nuevo canal en Telegram y agregue su bot como miembro . Entonces tu bot podría enviar mensajes al Canal.

Para obtener la identificación del canal, primero publique cualquier mensaje en el canal. Luego use esta plantilla de enlace para obtener la ID del canal:

Aquí hay un ejemplo de respuesta:

Para enviar un mensaje podríamos usar un comando simple:

Pero en programación, es una buena práctica ocultar la implementación de bajo nivel. Entonces crearemos un comando de terminal Linux

y podría enviar mensajes con este simple comando.

Vamos a crear archivo

Luego agregue el script a este archivo. Establezca su identificación de grupo y token en el script.