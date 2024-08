BlockDAG se eleva como el asesino definitivo de Kaspa con mil millones de tokens vendidos en preventa, aturde a Doge y XRP

¿Por qué la gente acudiría en masa a otras monedas cuando todavía existen monedas establecidas? Por supuesto, la gente se aburre después de un tiempo determinado y va en busca de proyectos innovadores. Uno de esos participantes es DeeStream (DST), al que los inversores ahora se apresuran a medida que caen Dogecoin (DOGE) y XRP.





Mientras explora proyectos innovadores y busca las mejores criptomonedas para comprar, Cripto BlockDAG (BDAG) emerge como el 'asesino de Kaspa'. Inspirándose en Bitcoin y Kaspa, ¡BDAG va más allá de estos pioneros! Siga leyendo para descubrir cómo BDAG se está convirtiendo en una sensación de la noche a la mañana.

Dogecoin (DOGE) y Ripple (XRP) pierden terreno





Dogecoin (DOGE) revisó una zona de soporte horizontal de larga data que ha estado presente desde principios de año. Después de alcanzar un máximo de $0,107 el 11 de diciembre de 2023, el precio de DOGE experimentó una caída dentro de un canal paralelo ascendente que había estado vigente desde junio de 2023. A pesar de un rebote en la línea media del patrón, DOGE enfrentó el rechazo dos veces en la tendencia de resistencia. línea el 11 y 21 de enero de 2024. Además, la lectura bajista del RSI de DOGE se suma a la perspectiva cautelosa.





XRP, por otro lado, continúa lidiando con su prolongado descenso durante las últimas semanas, lo que tiene a los inversores en alerta. En respuesta a este escenario en el que DOGE y XRP caen, los inversores están centrando su atención en la preventa de DeeStream.





DeeStream: cambiando la industria del streaming

DeeStream se encuentra actualmente en la fase inicial de su preventa, presentando la primera plataforma de transmisión completamente descentralizada del mundo. Para abordar los problemas que se encuentran comúnmente en los servicios de transmisión centralizados, DST garantiza a los usuarios la libertad de expresarse mientras los protege de la influencia de multitudes de redes sociales políticamente correctas. Sin embargo, los usuarios deben cumplir con las pautas legales para evitar posibles prohibiciones. Lo que distingue a esta plataforma son sus procesos de retiro de fondos eficientes y sin complicaciones, lo que garantiza que los usuarios puedan solicitar y recibir sus fondos rápidamente.





La preventa de DST ofrece una oportunidad de inversión razonable a un precio de sólo 0,035 dólares por token. A medida que avanza la preventa, el horario de verano surge como una opción de inversión en medio de la caída de DOGE y XRP.









Moneda BlockDAG (BDAG): el verdadero asesino de Kaspa

BlockDAG se diferencia de todos los gigantes criptográficos establecidos y establece sus aspiraciones claras y sólidas: tomar el relevo de pioneros como Bitcoin y Kaspa, avanzando con un vigor incomparable. La misión implica honrar y elevar el legado de plataformas como Kaspa, logrando un delicado equilibrio entre respetar el pasado y buscar la innovación futura.





En un mundo hiperconectado y en rápida evolución, la mera participación es insuficiente. Para liderar, las entidades no sólo deben poseer visión sino también la audacia para actuar con rapidez y decisión. La velocidad, la agilidad y la innovación con visión de futuro no son sólo atributos sino imperativos para el éxito. Con un compromiso con estos principios, BDAG no pretende simplemente hacerse un hueco; aspira a esculpir una era, escribiendo un capítulo en la historia de las criptomonedas sobre el que las generaciones futuras reflexionarán cuando el juego realmente cambie.









BlockDAG tiene como objetivo incorporar las valiosas lecciones derivadas de la génesis de la red Kaspa. Kaspa, conocida por sus tiempos de confirmación casi instantáneos, se destaca como la plataforma de capa 1 más rápida que opera en una arquitectura de prueba de trabajo. Actualmente, el proyecto alcanza una velocidad de confirmación de 1 transacción por segundo, confirmando completamente una transacción en tan solo 10 segundos.





Si bien BDAG se inspira en Kaspa, ¿qué más diferencia a BDAG de este pionero? A diferencia de Kaspa, BlockDAG está llevando a cabo una serie de preventas, lo que permite a los inversores aprovechar la oportunidad de obtener grandes ganancias después del lanzamiento oficial de la moneda. Habiendo recaudado ya $1 millón en solo 24 horas en su lote 1 de preventa y con su lote 2 en curso, la red realmente emerge como Kaspa-killer.





Además de eso, existe un FOMO (miedo a perderse algo) entre la comunidad criptográfica. Como resultado, BlockDAG vendió más de mil millones de monedas BDAG. Para no perder la oportunidad de ganar 10x, 20x o incluso 100x, los inversores aún pueden ingresar a su lote 2 de preventa, que está disponible al precio de $0,0015. ¡Asegure sus BDAG pronto para disfrutar de mayores retornos en el futuro!













En medio de la caída de Dogecoin y XRP, los inversores están centrando su atención en proyectos innovadores como DeeStream y BlockDAG en busca de alternativas. A medida que avanza la preventa de DST, presenta una opción de inversión con su plataforma de transmisión descentralizada. Pero, en esta búsqueda de principales criptomonedas para comprar , BlockDAG emerge como Kaspa Killer, distinguiéndose por sus sólidas aspiraciones y el compromiso de honrar el legado de BTC y Kaspa, ofreciendo una oportunidad de inversión única con su preventa a solo $0,0015 por moneda. ¡Aprovecha la oportunidad de ser parte del futuro de las criptomonedas con BDAG!





Únase a BlockDAG Crypto:





Preventa | Sitio web | Telegrama | Discordia





Esta historia fue distribuida como un comunicado por BTCWire bajo el Programa de blogs empresariales de HackerNoon. Aprende mas sobre el programa aquí: https://business.hackernoon.com/