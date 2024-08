BlockDAG devient le tueur ultime de Kaspa avec 1 milliard de jetons vendus en prévente, étourdit Doge et XRP

Pourquoi les gens afflueraient-ils vers d’autres pièces alors que les pièces établies existent encore ? Bien sûr, les gens s'ennuient après un certain temps et partent à la recherche de projets innovants ! Un tel entrant est DeeStream (DST), vers lequel les investisseurs se précipitent maintenant alors que Dogecoin (DOGE) et XRP chutent.





Alors que vous explorez des projets innovants et recherchez les meilleurs cryptos à acheter, Crypto BlockDAG (BDAG) apparaît comme le « tueur de Kaspa ». S'inspirant de Bitcoin et Kaspa, BDAG va au-delà de ces pionniers ! Poursuivez votre lecture pour découvrir comment BDAG devient une sensation du jour au lendemain.

Dogecoin (DOGE) et Ripple (XRP) perdent du terrain





Dogecoin (DOGE) a revisité une zone de support horizontale de longue date, présente depuis le début de l'année. Après avoir atteint un sommet de 0,107 $ le 11 décembre 2023, le prix du DOGE a connu une baisse au sein d'un canal parallèle ascendant en place depuis juin 2023. Malgré un rebond au milieu de la tendance, le DOGE a été rejeté à deux reprises au niveau de la tendance de résistance. ligne les 11 et 21 janvier 2024. De plus, la lecture baissière du RSI de DOGE ajoute aux perspectives prudentes.





Le XRP, en revanche, continue de faire face à sa baisse prolongée au cours des dernières semaines, ce qui met les investisseurs en alerte. En réponse à ce scénario de chute de DOGE et XRP, les investisseurs se tournent vers la prévente DeeStream.





DeeStream : changer l'industrie du streaming

DeeStream est actuellement dans la phase initiale de sa prévente, introduisant la première plateforme de streaming entièrement décentralisée au monde. Pour résoudre les problèmes couramment rencontrés dans les services de streaming centralisés, DST garantit aux utilisateurs la liberté de s'exprimer tout en les protégeant de l'influence des foules politiquement correctes des médias sociaux. Cependant, les utilisateurs doivent respecter les directives légales pour éviter toute interdiction potentielle. Ce qui distingue cette plateforme, ce sont ses processus de retrait de fonds efficaces et sans tracas, garantissant que les utilisateurs peuvent demander et recevoir rapidement leurs fonds.





La prévente DST offre une opportunité d'investissement raisonnable à un prix de seulement 0,035 $ par jeton. Au fur et à mesure que la prévente progresse, DST apparaît comme une option d'investissement au milieu de la baisse de DOGE et XRP.









BlockDAG Coin (BDAG) : le véritable tueur de Kaspa

BlockDAG se distingue de tous les géants établis de la cryptographie, en définissant ses aspirations claires et solides : prendre le relais de pionniers comme Bitcoin et Kaspa, en avançant avec une vigueur sans précédent. La mission consiste à la fois à honorer et à élever l’héritage de plateformes comme Kaspa, en trouvant un équilibre délicat entre le respect du passé et la poursuite de l’innovation future.





Dans un monde hyperconnecté et en évolution rapide, la simple participation ne suffit pas. Pour diriger, les entités doivent non seulement posséder une vision, mais aussi l’audace d’agir rapidement et de manière décisive. La rapidité, l’agilité et l’innovation avant-gardiste ne sont pas seulement des attributs mais des impératifs de réussite. En adhérant à ces principes, BDAG ne vise pas simplement à se tailler une niche ; il aspire à sculpter une époque, en écrivant un chapitre de l’histoire de la cryptographie sur lequel les générations futures réfléchiront au moment où le jeu changera réellement.









BlockDAG vise à intégrer les précieux enseignements tirés de la genèse du réseau Kaspa. Kaspa, connue pour ses délais de confirmation quasi instantanés, se distingue comme la plateforme de couche 1 la plus rapide fonctionnant sur une architecture de preuve de travail. Le projet atteint actuellement une vitesse de confirmation de 1 transaction par seconde, confirmant entièrement une transaction en 10 secondes rapides.





Bien que BDAG s'inspire de Kaspa, qu'est-ce qui différencie BDAG de ce pionnier ? Contrairement à Kaspa, BlockDAG mène une série de préventes, permettant aux investisseurs de saisir l'opportunité de réaliser d'énormes rendements après le lancement officiel de la pièce. Ayant déjà levé 1 million de dollars en seulement 24 heures lors de son lot 1 de prévente et avec son lot 2 en cours, le réseau apparaît véritablement comme un tueur de Kaspa.





En plus de cela, il existe une FOMO (peur de manquer quelque chose) au sein de la communauté crypto. En conséquence, BlockDAG a vendu plus d'un milliard de pièces BDAG. Pour ne pas rater l'opportunité de gagner 10x, 20x ou même 100x, les investisseurs peuvent toujours participer à son lot 2 de prévente, disponible au prix de 0,0015 $. Sécurisez bientôt vos BDAG pour bénéficier de meilleurs rendements à l’avenir !













Au milieu de la chute du Dogecoin et du XRP, les investisseurs tournent leur attention vers des projets innovants comme DeeStream et BlockDAG à la recherche d'alternatives. Au fur et à mesure que la prévente de DST progresse, elle présente une option d'investissement avec sa plateforme de streaming décentralisée. Mais, dans cette quête de meilleurs cryptos à acheter , BlockDAG apparaît comme le Kaspa Killer, se distinguant par de solides aspirations et un engagement à honorer l'héritage de BTC et de Kaspa, offrant une opportunité d'investissement unique avec sa prévente à seulement 0,0015 $ par pièce. Saisissez l’opportunité de faire partie du futur de la crypto avec BDAG !





