Las 7 mejores modificaciones de armadura de Fallout 4 en 2021

De las más de 2000 modificaciones de armadura de Fallout 4 disponibles en el momento de la publicación, solo unas pocas pueden considerarse realmente buenas. Bastantes de ellos son simples recolores de armaduras existentes y un número decente de ellos tienen muchos recortes y cuentan con resoluciones impresionantemente bajas. Con eso en mente, esta lista tiene siete de las mejores modificaciones de Fallout 4 Armor que definitivamente vale la pena ver.

Lista de modificaciones de armadura de Fallout 4

1. El paquete de mercenarios de L0rd0fWar

Crédito de la imagen: L0rd0fWar on the Nexus

Este mod agrega varias prendas nuevas al juego que encajan bien con el estilo artístico de Fallout 4. Desde armaduras de cuerpo completo hasta chaquetas simples, el trabajo de L0rd0fWar parece resistente y diseñado específicamente para el combate. La armadura equipable parece que se hizo después de que cayeron las bombas, no antes. La ropa viene en una buena variedad de diseños, desde chaquetas de cuero hasta simples camisetas blancas. Todos los elementos pueden tener sus imágenes personalizadas en diversos grados, lo que siempre es una ventaja.

Al igual que algunos otros mods en esta lista, las armaduras en este mod están integradas en el mundo y serán equipadas por los Artilleros, una facción que definitivamente se adapta al aspecto del mod.

Puedes descargar el mod aquí

2. Mensajero Plumero de darkman32197

Crédito de la imagen: darkman32197 en el Nexus

Como su nombre lo indica, este mod trae una recreación del Courier Duster de Fallout: New Vegas. Su presencia es especialmente bienvenida teniendo en cuenta la falta de guardapolvos en Fallout 4. Aprovecha el sistema de personalización de Fallout 4, que permite a los jugadores cambiar la calcomanía en la parte posterior del guardapolvos y varios detalles de la camiseta, como las mangas y las bolsas.

Puedes descargar el mod aquí.

3. MW Kreuger por kinzbern

Crédito de la imagen: kinzbern en el Nexus

Este Fallout 4 Armor Mod trae tres variantes de armadura del operador Kreuger de Call of Duty: Modern Warfare. Viene en tres variantes principales. El químico loco, Taiga y Allegiance se recrearon fielmente a partir del juego. La armadura se ve muy bien y brinda un aspecto más resistente que muchas de las otras armaduras militares modernas en esta lista.

Puedes descargar el mod aquí.

4. Minutemen militarizados por Corvalho1

Crédito de la imagen: Corvalho1 en el Nexus

Minutemen militarizados cambia el uniforme de los Minutemen de harapos glorificados a lo que se asemeja a un uniforme militar moderno. La pieza principal de la armadura es altamente personalizable, dando a los jugadores la opción de montar cargadores decorativos, cartuchos de escopeta y granadas en su equipo. Va un paso más allá e incluso le permite al jugador personalizar los parches cosidos en las mangas, brindando opciones para insignias de rango y organización.

También viene con una amplia gama de artículos para la cabeza, que van desde cascos hasta aviadores y gafas de combate. Al igual que los chalecos antibalas, estos también son personalizables. La armadura en sí todavía se ve muy bien cuando se le unen piezas de armadura, a diferencia de algunas de las otras opciones en esta lista.

También vale la pena señalar que este mod funciona con el mod We are the Minutemen , y completa esa revisión con una nueva apariencia para la facción.

Puedes descargar el mod aquí.

5. Compañía Militar Privada por EvTital

Crédito de la imagen: DonJunk en el Nexus

Private Military Company agrega un conjunto altamente personalizable de armadura moderna al juego. El conjunto es bastante básico en el juego, ya que se compone de una camisa, un pantalón y un portaplacas, así como guantes equipables y un casco. Eso no detiene el mod, ya que las opciones de personalización que ofrece superan con creces la aparente simplicidad. Todas las partes del mod se pueden modificar para adoptar diferentes colores sólidos y patrones de camuflaje.

El casco en sí se puede modificar para incorporar varios accesorios, como gafas de visión nocturna y una placa frontal balística.

También hay algunos parches personalizables en el portador de placas que ofrecen una forma de mostrar lealtad a las facciones de Wasteland. Si bien hay algunos decentes con el mod base, Private Military Company Extended se puede instalar junto con el mod para ofrecer aún más opciones de personalización al jugador.

6. CROSS_InstituteExpeditionarySuit de Niero

Crédito de la imagen: Whitelilyxx en el Nexus

Este mod, como su título lo indica, agrega un traje temático del instituto diseñado en torno a la exploración. Tiene algunas características de juego únicas, como ofrecer un grado significativo de protección contra la radiación para el jugador y ser personalizable sin necesidad de ir a un banco de trabajo de armaduras. Sin embargo, el atractivo principal son las apariencias que trae este mod.

Niero ha creado este mod de Fallout 4 Armor con texturas geniales que tienen patrones de desgaste creíbles, como la acumulación de suciedad cerca de las costuras. Los colores del traje también se pueden cambiar con muchas de las opciones que se adaptan a las facciones base del juego. El jugador puede incluso "disfrazarse" al poder personalizar la armadura para usarla a medias con solo un chaleco debajo. Incluso tiene un diseño único con la máscara; las luces en el borde funcionan como una linterna para el jugador.

Puedes descargar el mod aquí.

7. Armaduras ocultas por nisas

Crédito de la imagen: Nisas en el Nexus

A veces, los jugadores pueden querer verse bien y evitar lidiar con armaduras voluminosas que interfieren con su apariencia, especialmente con algunas de las modificaciones en esta lista. Concealed Armors ayuda a garantizar que no haya compromiso entre la apariencia y la protección al crear una opción de actualización gratuita para que las piezas de armadura vainilla de Fallout 4 se vuelvan invisibles.

Si bien no presenta ninguna protección elegante o interesante, permite que los jugadores se vean bien con lo que elijan.

Puedes descargar el mod aquí.

Reflexiones finales sobre las modificaciones de armadura de Fallout 4

Hay demasiadas modificaciones de armadura de Fallout 4 en el Nexus para revisarlas todas. Algunos de ellos, como las modificaciones de armadura de Halo , ni siquiera pretenden ser amigables con la tradición. Esto está más cerca de un carrete destacado que da una idea de lo que alguien podría encontrar allí. Si alguno de ellos te interesa, asegúrate de revisar Fallout 4 Nexus para ver qué maravillas puedes encontrar.

