Los 10 mejores juegos de Yakuza de todos los tiempos clasificados por ventas

La serie Yakuza ha encontrado un nuevo nivel de éxito en los últimos años. A partir de 2021, se informó que la franquicia alcanzó los 17 millones de ventas totales. Este éxito plantea la pregunta de cómo la serie logró alcanzar tales números, una pregunta que puede responderse al observar las ventas de cada juego.

Más bien, ese sería el caso. Pero la franquicia de Yakuza solo ganó popularidad recientemente en los países de habla inglesa, y los datos de ventas de la serie son, en el mejor de los casos, escasos. Es difícil decir qué juegos rompieron un millón.

Esta lista será un poco diferente como resultado. Usando datos de steamspy e informes a lo largo de la vida de la serie, se estimará la ubicación de cada juego en esta lista. Como resultado, es posible que esta lista no sea precisa (los números ciertamente no suman 17 millones), pero aun así ofrecerá información valiosa sobre los títulos más exitosos de la franquicia.

Descargo de responsabilidad: los remakes y remasterizaciones, como los juegos de "Kiwami", se fusionarán con los títulos originales debido a la falta de datos oficiales de ventas sobre ellos. Los spin-offs como Judgement e Ishin también se considerarán en el ranking, pero no Lost Judgement debido a su reciente lanzamiento.

Los mejores juegos de Yakuza clasificados por copias aproximadas vendidas

10. ¡Ryu ga Gotoku Ishin! - ~400.000 copias vendidas

¡Como un spin-off exclusivo de Japón, Ryu ga Gotoku Ishin! apenas llega al top 10. Es posible que este lugar pertenezca a otro spin-off, Yakuza: Dead Souls, pero ese juego tiene incluso menos datos de ventas y solo cubre la primera semana. Ishin presenta a los principales personajes de Yakuza en el período Edo de Japón, recreando la historia de manera creativa y exagerada. Se rumorea que este juego podría tener una nueva versión, con el director de la serie expresando interés en hacer uno , pero es difícil decir si este juego sobre el pasado realmente tiene futuro.

9. Yakuza 4 - ~500.000 copias vendidas

Yakuza 4 fue el primer juego de la serie en tener múltiples personajes jugables. Aportó un nuevo nivel de variedad a la jugabilidad, lo que permitió al jugador usar diferentes técnicas dependiendo de con quién jugara. También introdujo personajes favoritos de los fanáticos como Akiyama y Saejima en la franquicia. Los sistemas introducidos por este título aún requerirían un mayor refinamiento, algo que lograría su secuela.

8. Yakuza 5 - ~700.000 copias vendidas

Yakuza 5 toma los múltiples personajes de Yakuza 4 y les brinda innumerables nuevas incorporaciones, cada una de las cuales incluso obtiene su propia misión secundaria principal. Combina eso con una historia mucho más intrincada y un flujo de juego que rivaliza con los mejores juegos de la serie, y tienes una verdadera joya en la franquicia Yakuza. Puede que no haya sido el título más exitoso, pero sentó muchas de las bases que permitirían que los juegos alcanzaran una verdadera popularidad en los mercados occidentales.

7. Yakuza: Like a Dragon - ~700,000+ copias vendidas

Es la creencia de este escritor que Yakuza: Like a Dragon definitivamente vendió más de lo que dice esta lista. El número de alrededor de 700,000 proviene de informes oficiales y datos recopilados de steamspy. A pesar de lo bajo que parece este número, la serie creció de 14 millones de ventas totales a 17 millones después del lanzamiento de este título. No es de extrañar que este juego atrajera tanta atención: Like a Dragon presentaba personajes completamente nuevos y un nuevo sistema de combate por turnos. El protagonista de este juego, Ichiban, está confirmado para regresar en la próxima entrega principal de Yakuza , seguramente trayendo muchas alegrías a los fanáticos de este nuevo estilo.

6. Yakuza 3 - ~800.000 copias vendidas

Aprovechando el éxito de los juegos anteriores, Yakuza 3 logró números de ventas muy altos. Actúa más como una porción de la vida que otras entradas, haciendo que los jugadores disfruten de la vida cotidiana en un orfanato propiedad del protagonista. Recibió buenas críticas cuando salió por primera vez, pero su jugabilidad es notablemente deficiente, especialmente después del lanzamiento de los remakes de Kiwami para Yakuza y Yakuza 2. Puede que sea demasiado tarde para un remake similar, pero es probable que los fanáticos de la serie aún disfruten. jugando a través de Yakuza 3 por su historia siempre emotiva.

5. Yakuza 6: La canción de la vida - ~1,000,000 de copias vendidas

Como un juego destinado a concluir la saga del protagonista principal, Kazuma Kiryu, Yakuza 6: The Song of Life entregó algunas de las historias más emotivas que la franquicia haya visto. Creado en un motor completamente nuevo, The Song of Life viene con mejores gráficos y una acción más fluida que nunca. Basado en los datos limitados que tiene, podría incluso haber superado las ventas de Judgement... pero también podría haberse quedado corto.

4. Sentencia - ~1,000,000+ de copias vendidas

Judgement, aunque solo está realmente relacionado con Yakuza en el escenario y la jugabilidad, es uno de los pocos títulos que se ha informado que vendió un millón de copias. Con un trabajo de detective único y numerosos estilos de lucha utilizados por el protagonista, Judgement proporcionó una historia profunda junto con un juego variado y divertido. Desafortunadamente, la posibilidad de futuros juegos podría ser menos segura que nunca, según informes de Kotaku . Sin embargo, no se puede negar el éxito de este título, y hace que uno se pregunte si los futuros títulos de Judgement nunca verán realmente la luz del día.

3. Yakuza 2 (y Kiwami 2): ~1 300 000 copias vendidas

Como el segundo título en ser lanzado, y el único juego además del original en obtener una nueva versión de Kiwami, Yakuza 2 se afianza firmemente en el puesto número 3 de esta lista. Trajo nuevos lugares y villanos que tendrían un papel destacado en los juegos futuros, y su nueva versión agregó nuevas funciones masivas e incluso minijuegos. Es una adición fantástica a la serie y un juego imprescindible para cualquiera que ame el original o la precuela.

2. Yakuza (y Kiwami): ~1 500 000 copias vendidas

Por supuesto, el Yakuza original tenía que estar aquí en alguna parte. Yakuza y su eventual remake, Yakuza Kiwami, introdujeron miles de nuevos fanáticos a la serie. Con el sistema de acción de calor único y una ciudad a gran escala con cientos de habitantes, el Yakuza original fue innovador para su época. Combine eso con la jugabilidad mejorada de Kiwami y los desafíos adicionales, y tendrá uno de los mejores juegos de acción con mucha historia que existen.

1. Yakuza 0 - ~2,000,000 de copias vendidas

Posiblemente el título más vendido de la franquicia, Yakuza 0 actúa como una precuela del resto de la serie. Los jugadores controlan al protagonista de la serie Kazuma Kiryu y al rival favorito de los fanáticos, Goro Majima, mientras descubren misterios monetarios y tramas de alto riesgo. Con refinamientos de sistemas de títulos anteriores, así como una gran cantidad de contenido secundario y narraciones desgarradoras, Yakuza 0 merece su lugar en el número 1.

Como se mencionó, estas cifras de ventas probablemente sean inexactas, especialmente con el lanzamiento de títulos remasterizados y el nuevo éxito de la franquicia. Aún así, es fácil ver por qué ciertos juegos están donde están. Uno solo puede preguntarse a dónde podría ir la serie desde aquí, y si un nuevo título superará el éxito de 0.





