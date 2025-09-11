Η ευκολία θα είναι η κύρια αιτία θανάτου το 2045

Γεννήθηκα το '88, όταν τα τηλέφωνα είχαν καλώδια και η υπομονή ήταν υποχρεωτική. Θέλατε να μιλήσετε με κάποιον; Πάρτε τον δέκτη, ακούστε τον τόνο του τηλεφώνου, στρίψτε προσεκτικά το περιστρεφόμενο καλώδιο και ελπίζουμε να μην κάνετε λάθος. Θυμάμαι τη ζωή πριν από τους υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα - σχεδόν, αλλά το κάνω. μια εποχή που η ευκολία σήμαινε να γνωρίζεις τον γείτονά σου, να κρατάς ένα χάρτη χαρτιού στο κουτί με τα γάντια, ή να γυρίζεις μέσα από παχιά χάρτινα τηλεφωνικά βιβλία. Γρήγορα προς τα εμπρός μια δεκαετία ή έτσι, και τα κινητά τηλέφωνα εμφανίστηκαν. Μεγάλα, τούβλα-όπως θαύματα που κάπως έκανε τη ζωή να αισθάνονται μικρότερη, ταχύτερη, και, ειλικρινά, ελαφρώς τρομακτικό. Τότε ήρθαν smartphones, εφαρμογές, ειδοποιήσεις, και το ατελείωτο ping της σύνδεσης. Τώρα η ευκολία σημαίνει να χτυπήσετε μια οθόνη. Εμπορευματοκιβώτια στην πόρτα, κατευθύνσεις επανυπολογιστεί σε πραγματικό χρόνο, απαντήσεις από ένα λαμπερό ορθογώνιο πριν ακόμη και να τελειώσει την ερώτηση. Και θα είμαι ειλικρινής: μου αρέσει. το χρησιμοποιώ. το πιέζω. η δουλειά μου εξαρτάται από την τεχνολογία, και παίρνω ένα χτύπημα από νέα gadgets και ψηφιακά εργαλεία. Σχεδόν κάθε βιομηχανία - από την υγειονομική περίθαλψη έως τα καταστήματα τροφίμων - βασίζεται σε συστήματα που βοήθησα να μάθω να αγαπώ. Αλλά πρόσφατα, έχει αρχίσει να αισθάνεται διαφορετικά. Περισσότερο κακόβουλο. Όπως ένας γοητευτικός αλλά άσχημος συνάδελφος που αναδιοργανώνει τα έπιπλα σας ενώ κοιμάστε. Λιγότερο σαν καινοτομία και περισσότερο σαν έλεγχο ντυμένος ως πρόοδος. Κάθε εφαρμογή, κάθε συσκευή, κάθε "συμφωνώ με τους όρους" δεν είναι μόνο για να κάνει τη ζωή ευκολότερη - είναι για τη συλλογή κομμάτια από εμάς. συνήθειες μας, τις κινήσεις μας, τις σχέσεις μας, τις επιθυμίες μας. Όσο πιο βαθιά μπήκα στα κρυπτονομίσματα, την αποκεντρωμένη χρηματοδότηση και τη διακυβέρνηση, τόσο πιο καθαρά το είδα.Η τεχνολογία δεν είναι απλώς μια ουδέτερη υποδομή.Δημιουργεί δύναμη, διαμορφώνει την κοινωνία, διαμορφώνει αυτό που σημαίνει να είσαι ελεύθερος.Και το εμπόριο που κάνουμε για την άνεση είναι μεγαλύτερο από ό, τι οι περισσότεροι άνθρωποι συνειδητοποιούν. Κάποια μέρα, οι μελλοντικοί άνθρωποι θα φωνάζουν στο παρελθόν και θα λένε: «Περιμένετε, τι κάνατε; Δεν το είδατε αυτό να έρχεται;» Μεγαλώσαμε αναλογικά, χτίσαμε το ψηφιακό και το αγαπούσαμε τόσο πολύ που μόλις παρατηρήσαμε τους συμβιβασμούς: την υπομονή, την ιδιωτικότητα, την ανεξαρτησία, την περιστασιακή «μόνο καθιστή και σκέψη» στιγμή. Δέκα, είκοσι χρόνια κάτω από αυτόν τον δρόμο, πώς μοιάζει η ζωή; Ίσως δεν θα κατέχουμε τις συσκευές μας - ίσως θα μας κατέχουν. Ίσως θα ξεχάσουμε πώς να λειτουργούμε χωρίς να είμαστε συνδεδεμένοι. Ίσως οι αλγόριθμοι δεν θα συστήσουν μόνο αυτό που βλέπουμε ή αγοράζουμε, αλλά σιωπηλά θα υπονομεύσουν το πώς σκεφτόμαστε, ποιον εμπιστευόμαστε και τι πιστεύουμε. Αυτό με κάνει να νιώθω άβολα.Τα παιδιά που μεγαλώνουν τώρα μπορεί ποτέ να μην ξέρουν τι είναι να είσαι απρόσιτος.Να κάθεσαι σε βαρετότητα αρκετά καιρό για να δημιουργήσεις κάτι.Να λύσεις ένα πρόβλημα χωρίς να το google.Να έχεις ιδιωτικότητα που δεν είναι υπό όρους.Αυτοί οι μύες – υπομονή, ανθεκτικότητα, περιέργεια – ατροφούν γρήγορα όταν κάθε ανάγκη ανταποκρίνεται αμέσως. Και εδώ είμαι, παγιδευμένος στην αντίφαση. αγαπώ την τεχνολογία. το χρειάζομαι. το χτίζω με αυτό. αλλά αισθάνομαι επίσης ότι οι ράβδοι κλείνουν, μεταμφιεσμένοι σε κομψές ενημερώσεις και απρόσκοπτες ενσωματώσεις. Κάθε gadget που χρησιμοποιώ, κάθε ροή εργασίας που εξορθολογίζω, κάθε ευκολία που γιορτάζω έρχεται με μια μικρή πλάνη ενοχής. Δεν είναι ακόμα μια δυστοπία. είναι μια αργή ανατροπή. Το χτύπημα της προόδου είναι δελεαστικό. πιέζω την τεχνολογία προς τα εμπρός, δουλεύω με αυτό, εκπλήσσομαι γι 'αυτό - αλλά μερικές φορές ορκίζομαι ότι μπορώ να αισθάνομαι ότι με κοιτάζει σαν, "Σύντομα Περπατάμε σε ένα ψηφιακό κλουβί, και το πιο τρομακτικό μέρος είναι το πόσο άνετα αισθάνεται μέσα. το ψηφιακό κλουβί δεν έρχεται. είναι εδώ, μία απρόσκοπτη ενσωμάτωση τη φορά. και το χιούμορ - ή ίσως η τραγωδία - είναι ότι βοηθάω να το χτίσω, πιθανότατα ενώ γελάω με ένα μέμι για κάποιον άλλο παγιδευμένο μέσα σε αυτό. Το ζήτημα δεν είναι αν η τεχνολογία θα καθορίσει τα επόμενα είκοσι χρόνια – θα το κάνει.