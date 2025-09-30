Γιατί το Ίδρυμα 0G διόρισε τον Δρ Jonathan Chang για να ηγηθεί της αποκεντρωμένης ώθησης AI

\n \n Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να κυβερνηθεί από όλους αντί για μια χούφτα γίγαντες της τεχνολογίας; Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να κυβερνηθεί από όλους αντί για μια χούφτα γίγαντες της τεχνολογίας; Το ερώτημα αυτό βρίσκεται στην καρδιά της Η πρόσφατη κίνηση για τον διορισμό του Δρ Jonathan Chang στο διοικητικό συμβούλιο του. ο διορισμός, που ανακοινώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, θέτει έναν αριθμό με εμπειρία που καλύπτει πολιτιστικά ιδρύματα, fintech και εκπαίδευση για να οδηγήσει τις προσπάθειες για να καταστεί η αποκεντρωμένη AI προσβάσιμη πέρα από τους λάτρεις της κρυπτογράφησης και τους προγραμματιστές blockchain. 0G Ίδρυμα Τι σημαίνει η αποκεντρωμένη τεχνητή νοημοσύνη και γιατί έχει σημασία Πριν βυθιστείτε στον διορισμό του Chang, η κατανόηση της αποκεντρωμένης τεχνητής νοημοσύνης είναι απαραίτητη. Τα παραδοσιακά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης λειτουργούν σε κεντρικούς διακομιστές που ελέγχονται από εταιρείες όπως το OpenAI, το Google ή η Microsoft. Αυτές οι οντότητες αποφασίζουν ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στην τεχνολογία, πώς χρησιμοποιείται και ποια δεδομένα εκπαιδεύουν τα μοντέλα. Σκεφτείτε το σαν τη διαφορά μεταξύ μιας παραδοσιακής τράπεζας και του Bitcoin. Οι τράπεζες ελέγχουν τα χρήματά σας και μπορούν να παγώσουν τον λογαριασμό σας. το Bitcoin λειτουργεί σε ένα κατανεμημένο δίκτυο όπου οι συναλλαγές γίνονται peer-to-peer χωρίς κεντρική αρχή. η αποκεντρωμένη τεχνητή νοημοσύνη εφαρμόζει την ίδια φιλοσοφία στην τεχνητή νοημοσύνη, διανέμοντας υπολογισμούς, αποθήκευση και λήψη αποφάσεων σε δίκτυα αντί να συγκεντρώνει την εξουσία σε εταιρικά κέντρα δεδομένων. Οι συνέπειες εκτείνονται πέρα από την τεχνική αρχιτεκτονική.Η κεντρική τεχνητή νοημοσύνη εγείρει ανησυχίες σχετικά με τις παρεκκλίσεις στα δεδομένα κατάρτισης, την έλλειψη διαφάνειας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τη συγκέντρωση εξουσίας μεταξύ λίγων εταιρειών.Η αποκεντρωμένη τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται διαφάνεια μέσω επαληθεύσιμων υπολογισμών, προσβασιμότητας μέσω υποδομής ανοικτού κώδικα και δημοκρατικής διακυβέρνησης όπου οι κοινότητες και όχι οι εταιρείες θέτουν κανόνες. Το πολυδιάστατο υπόβαθρο του Δρ Τζόναθαν Τσανγκ Η πορεία της καριέρας του Δρ. Chang διαφέρει από τα τυπικά στελέχη blockchain. Ο πιο πρόσφατος ρόλος του ως Διευθύνων Σύμβουλος της Heritage Singapore τον έβαλε στο χέρι πολιτιστικών ιδρυμάτων που διαχειρίζονται εκδηλώσεις όπως το Φεστιβάλ Κληρονομιάς της Σιγκαπούρης και το Νυχτερινό Φεστιβάλ της Σιγκαπούρης, τα οποία προσελκύουν εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Η θέση απαιτούσε την οικοδόμηση συνασπισμών μεταξύ κυβερνητικών οργανισμών, εταιρικών χορηγών και κοινοτικών ενδιαφερομένων. Αυτές οι δυνατότητες μεταφέρονται απευθείας στη νέα εντολή του Chang στο 0G Foundation: εργάζονται με τους φορείς χάραξης πολιτικής, τις κυβερνήσεις και τα θεσμικά όργανα για να προωθήσουν την αποκεντρωμένη υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης. η εμπειρία του στην πλοήγηση των γραφειοκρατιών και στη δημιουργία μεγάλης κλίμακας δημόσιας δέσμευσης παρέχει δεξιότητες που συχνά λείπουν στα έργα blockchain όταν προσπαθούν να φτάσουν πέρα από τις υπάρχουσες κοινότητές τους. Ο προηγούμενος ρόλος του ως Διευθύνων Σύμβουλος της Fintopia Indonesia παρέχει μια άλλη σχετική διάσταση.Η πλατφόρμα μικροχρηματοδότησης εξυπηρετούσε εκατομμύρια υποβαθμισμένα και μη τραπεζικά άτομα στη Νοτιοανατολική Ασία, αντιμετωπίζοντας τον οικονομικό αποκλεισμό μέσω της τεχνολογίας.Η εμπειρία συνδέεται με την υπόσχεση του DeAI να εκδημοκρατίσει την πρόσβαση στα εργαλεία AI αντί να τα κρατά κλειδωμένα πίσω από εταιρικά paywalls ή να απαιτεί δαπανηρή υποδομή. Ο Τσανγκ εξήγησε τις προτεραιότητές του, \n \n Είμαι ενθουσιασμένος που θα υποστηρίξω το μεγαλύτερο αποκεντρωμένο λειτουργικό σύστημα AI της Web3 και το οικοσύστημα Layer-1 στην αποστολή της να καταστήσει την τεχνητή νοημοσύνη ένα δημόσιο αγαθό. η απεριόριστα επεκτάσιμη υποδομή της 0G που αποτελείται από ένα L1 αρθρωτό blockchain, οικονομικά αποδοτική αποθήκευση, επαληθεύσιμη τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργικούς παράγοντες και μια ενοποιημένη αγορά υπηρεσιών, σχηματίζει ένα ακμάζον οικοσύστημα που έχει εξασφαλίσει πάνω από 350 εκατομμύρια δολάρια σε δεσμευμένη χρηματοδότηση. I'm excited to support Web3's largest decentralized AI operating system and Layer-1 ecosystem in its mission to make AI a public good. 0G's infinitely scalable infrastructure composed of an L1 modular blockchain, cost-efficient storage, verifiable AI, generative agents, and a unified service marketplace, forms a thriving ecosystem that has secured over USD $350M in committed funding. Συνεχίζει: «Η εντολή μου είναι να συνεργαστώ με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τις κυβερνήσεις και τα θεσμικά όργανα σε όλο τον κόσμο για να προωθήσω την αποκεντρωμένη τεχνητή νοημοσύνη, ενώ συγχρόνως χρηματοδοτώ την εκπαίδευση και την έρευνα με κορυφαία πανεπιστήμια για να προετοιμαστώ για έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο τεχνητής νοημοσύνης». Η διάσπαση αυτής της εντολής αποκαλύπτει τρεις τομείς εστίασης. πρώτον, η δέσμευση πολιτικής σημαίνει τη μετάφραση των εννοιών blockchain και AI σε πλαίσια που οι ρυθμιστικοί φορείς και οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι μπορούν να κατανοήσουν και να υποστηρίξουν. Δεύτερον, οι θεσμικές συνεργασίες θα μπορούσαν να φέρουν πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και καθιερωμένους οργανισμούς στο οικοσύστημα 0G. Οι συνδέσεις του Chang μέσω του Y Combinator, των 500 Startups και των ακαδημαϊκών διαπιστευτηρίων του από το Χάρβαρντ, το Στάνφορντ και το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια τον τοποθετούν να ανοίξει πόρτες που συνήθως παραμένουν κλειστές σε έργα blockchain. Τρίτον, οι εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες αντιμετωπίζουν μια θεμελιώδη πρόκληση: οι προγραμματιστές και οι επιχειρηματίες χρειάζονται γνώσεις για να αξιοποιήσουν την αποκεντρωμένη υποδομή AI.Το διδακτορικό του Chang στην επιχειρηματική εκπαίδευση και πολιτική από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια και η συγγραφή του "Personal Branding: Crafting Your Path to Success" δείχνουν ότι καταλαβαίνει πώς να δημιουργεί μαθησιακές διαδρομές που μεταφράζονται σε πρακτικές δεξιότητες. Ο χρόνος που έχει σημασία: η έναρξη λειτουργίας του Mainnet και το πλαίσιο της αγοράς Ο διορισμός του Chang συμπίπτει με την έναρξη της Aristotle Mainnet της 0G, η οποία πήγε ζωντανή με την υποστήριξη από τους επικυρωτές, τα πρωτόκολλα DeFi και τις πλατφόρμες προγραμματιστών. ο χρόνος δείχνει τον συντονισμό μεταξύ της τεχνικής υποδομής που γίνεται έτοιμη για παραγωγή και η ηγεσία που φτάνει για να οδηγήσει την υιοθέτηση πέρα από την κοινότητα blockchain. Οι τομείς της κρυπτογράφησης και της τεχνητής νοημοσύνης αντιμετωπίζουν επί του παρόντος ένα χάσμα αξιοπιστίας. Παρά τα δισεκατομμύρια σε χρηματοδότηση, πολλά έργα αγωνίζονται να αποδείξουν την πραγματική χρησιμότητα πέρα από την κερδοσκοπία. το υπόβαθρο του Chang σε πολιτιστικά ιδρύματα, η χρηματοοικονομική τεχνολογία που εξυπηρετεί τους υποβαθμισμένους πληθυσμούς και η εκπαίδευση τον θέτει να διατυπώσει περιπτώσεις χρήσης που έχουν σημασία για τους ανθρώπους έξω από την κρυπτοφούσκα. Εξετάστε τη διαφορά μεταξύ των λέξεων «έχουμε επαληθεύσιμη τεχνητή νοημοσύνη σε ένα αρθρωτό blockchain» και «επιτρέπουμε στους προγραμματιστές σε αναδυόμενες αγορές να δημιουργούν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης χωρίς να χρειάζεται να εμπιστεύονται ή να πληρώνουν τις εταιρείες Big Tech». Ερωτήσεις για τα δημόσια αγαθά και τη διακυβέρνηση Η τοποθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης ως δημόσιου αγαθού θέτει ερωτήματα σχετικά με τη διακυβέρνηση και τη βιωσιμότητα. τα δημόσια αγαθά στην οικονομία μοιράζονται δύο χαρακτηριστικά: είναι μη αποκλειστικά (δεν μπορείτε να εμποδίσετε κανέναν να τα χρησιμοποιήσει) και μη ανταγωνιστικά (η χρήση ενός ατόμου δεν μειώνει τη διαθεσιμότητα για άλλους). Το επιχείρημα είναι ότι η υποδομή AI ανοιχτού κώδικα προσβάσιμη σε οποιονδήποτε χωρίς gatekeepers δημιουργεί συνθήκες για δημόσια καλή κατάσταση. Ωστόσο, τα δίκτυα blockchain εξακολουθούν να απαιτούν tokens για συναλλαγές, οι υπολογιστικοί πόροι κοστίζουν χρήματα και οι τεχνικές γνώσεις δημιουργούν εμπόδια για την είσοδο. Η εστίαση του Chang στην εκπαίδευση και τις θεσμικές συμπράξεις θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτές τις εντάσεις μειώνοντας τα εμπόδια για την είσοδο και δημιουργώντας μηχανισμούς χρηματοδότησης που υποστηρίζουν την πρόσβαση του κοινού. τα πανεπιστήμια που διεξάγουν έρευνα στην πλατφόρμα, οι κυβερνητικοί οργανισμοί που χρηματοδοτούν την ανάπτυξη εφαρμογών δημόσιου συμφέροντος και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που εκπαιδεύουν τους προγραμματιστές από υποεκπροσωπούμενες κοινότητες θα μπορούσαν να μετατοπίσουν την ισορροπία προς τα αληθινά χαρακτηριστικά του δημόσιου αγαθού. Κεντρική vs. Αποκεντρωμένη Ο διορισμός λαμβάνει χώρα καθώς οι συζητήσεις για τη διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης εντείνονται.Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε τον νόμο για την τεχνητή νοημοσύνη που ρυθμίζει εφαρμογές υψηλού κινδύνου.Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν εθελοντικές δεσμεύσεις από μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ενώ εξετάζουν τη νομοθεσία.Η Κίνα εφαρμόζει ελέγχους για την ανάπτυξη και την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.Κάθε προσέγγιση προϋποθέτει κεντρικές οντότητες τις οποίες οι ρυθμιστικές αρχές μπορούν να λογοδοτήσουν. Η αποκεντρωμένη τεχνητή νοημοσύνη περιπλέκει αυτό το κανονιστικό τοπίο. Ποιος θεωρείται υπεύθυνος όταν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης λειτουργούν σε κατανεμημένα δίκτυα χωρίς σαφή εταιρική ιδιοκτησία; Πώς επιβάλλουν οι ρυθμιστικοί φορείς τους κανόνες για τα πρωτόκολλα ανοιχτού κώδικα όπου ο κώδικας αναπτύσσεται χωρίς άδεια; Αυτά τα ερωτήματα στερούνται σαφών απαντήσεων, καθιστώντας το ρόλο της πολιτικής δέσμευσης του Chang ιδιαίτερα σημαντικό. Το υπόβαθρό του που πλοηγείται στις γραφειοκρατίες στη διαχείριση της κληρονομιάς και η εμπειρία του με τη χρηματοοικονομική ρύθμιση μέσω της Fintopia θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύτιμη για να βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να κατανοήσουν τις αποκεντρωμένες τεχνολογίες χωρίς να τις απορρίψουν εντελώς ή να τις ρυθμίσουν σε ασήμαντο. Η γωνία της εκκίνησης και της εκπαίδευσης Οι συνδέσεις του Chang με το Y Combinator και τις 500 Startups, μαζί με την εστίασή του στην εκπαίδευση, δείχνουν προς την καλλιέργεια ενός οικοσυστήματος προγραμματιστών. τα έργα Blockchain συχνά αγωνίζονται να προσελκύσουν κατασκευαστές με τις δεξιότητες για να δημιουργήσουν εφαρμογές που οι άνθρωποι θέλουν πραγματικά να χρησιμοποιήσουν. Ο ρόλος του να διευρύνει τις ευκαιρίες για τους φοιτητές, τους προγραμματιστές και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν το ανοιχτού κώδικα του 0G αντιμετωπίζει αυτό το χάσμα. επιτυχημένα παραδείγματα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν προγράμματα παρόμοια με αυτά που επιδίωκε η πρωτοβουλία Next Billion Users της Google για την Εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της περιόδου του Chang εκεί, η οποία επικεντρώθηκε στις αναδυόμενες αγορές και τους υποεξυπηρετημένους πληθυσμούς. Η εκπαίδευση της επόμενης γενιάς προγραμματιστών, ερευνητών και επιχειρηματιών για να βασιστούν σε αποκεντρωμένη υποδομή AI δημιουργεί έναν αγωγό ταλέντων που δεν εξαρτάται από λίγους εμπειρογνώμονες που κατανοούν την τεχνολογία. Τελικές Σκέψεις Ο διορισμός του Δρ Jonathan Chang στο διοικητικό συμβούλιο του 0G Foundation αντιπροσωπεύει ένα στοίχημα ότι η αποκεντρωμένη υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί περισσότερα από την τεχνική υποδομή. χρειάζεται στρώματα μετάφρασης μεταξύ των προγραμματιστών blockchain και των θεσμών, των φορέων χάραξης πολιτικής και των εκπαιδευτικών που διαμορφώνουν την υιοθέτηση της τεχνολογίας σε κλίμακα. Η πορεία της σταδιοδρομίας του, από το Google Education έως την fintech που εξυπηρετεί τους υποβαθμισμένους σε πολιτιστικά ιδρύματα, παρέχει προοπτικές που μπορεί να λείπουν από την καθαρή τεχνολογία blockchain ή από τους ειδικούς της τεχνητής νοημοσύνης.Είτε αυτό μεταφράζεται σε ουσιαστική υιοθέτηση αποκεντρωμένης τεχνητής νοημοσύνης, παραμένει να δούμε.Η επιτυχία θα εξαρτηθεί από την εκτέλεση: μπορεί ο Chang πραγματικά να ανοίξει πόρτες σε κυβερνητικά γραφεία, να διασφαλίσει πανεπιστημιακές συνεργασίες και να δημιουργήσει εκπαιδευτικές διαδρομές που παράγουν οικοδόμους; Καθώς οι κεντρικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης συσσωρεύουν εξουσία και οι ρυθμιστικές αρχές αγωνίζονται να συμβαδίσουν με τις τεχνολογικές αλλαγές, οι αποκεντρωμένες εναλλακτικές λύσεις προσφέρουν ένα διαφορετικό μοντέλο.Είτε το μοντέλο αποδεικνύεται βιώσιμο, κλιμακούμενο και στην πραγματικότητα εξυπηρετεί το δημόσιο καλό, θα διαμορφώσει όχι μόνο το μέλλον της 0G αλλά και την ευρύτερη συζήτηση για το ποιος ελέγχει την τεχνητή νοημοσύνη και πώς αναπτύσσεται στην κοινωνία. Η πραγματική δοκιμασία δεν προέρχεται από ανακοινώσεις ή διαπιστευτήρια, αλλά από συγκεκριμένα αποτελέσματα: προγραμματιστές που χτίζουν στην πλατφόρμα, ιδρύματα που συνεργάζονται για πραγματικές εφαρμογές και φορείς χάραξης πολιτικής που σχεδιάζουν πλαίσια που επιτρέπουν αντί να καταστέλλουν αποκεντρωμένες προσεγγίσεις. Μην ξεχάσετε να συμπαθήσετε και να μοιραστείτε την ιστορία!