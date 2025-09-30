为什么0G基金会任命Jonathan Chang博士领导其去中心化AI推动

\n \n 人工智能可以由每个人统治,而不是少数科技巨头? 人工智能可以由每个人统治,而不是少数科技巨头? 这个问题的核心在于 该任命于9月30日宣布,定位了一个拥有跨文化机构,金融科技和教育经验的人物,以领导使去中心化AI在加密爱好者和区块链开发人员之外的努力。 0G基金会 去中心化的AI实际上意味着什么,为什么它重要 在潜入Chang的任命之前,了解去中心化的AI至关重要。传统的AI系统在OpenAI,谷歌或微软等公司控制的集中服务器上运行,这些实体决定谁可以访问该技术,如何使用它,以及哪些数据训练模型。 想想它就像传统银行和比特币的区别一样。银行控制你的钱,并可以冻结你的账户。比特币在分布式网络上运作,交易在没有中央权威的情况下进行。 这些影响超越了技术架构,集中人工智能对培训数据的偏见,决策流程缺乏透明度和少数公司之间的权力集中提出了担忧,分散人工智能承诺透明度通过可验证的计算,通过开源基础设施的可访问性,以及社区而不是公司制定规则的民主治理。 乔纳森· Chang 博士的多面背景 陈博士的职业道路与典型的区块链高管不同,他最近担任Heritage Singapore首席执行官的角色使他成为管理新加坡遗产节和新加坡夜晚节等活动的文化机构的领导者,每年吸引数百万访客。 这些能力直接转移到Chang在0G基金会的新任务中:与决策者,政府和机构合作,推动去中心化人工智能的采用。 他作为Fintopia Indonesia首席执行官的早期角色提供了另一个相关维度,该微型借贷平台为东南亚数以百万计的未银行和未银行的个人提供服务,通过技术解决了金融排斥问题。 陈先生解释了他的优先事项。 \n \n 我很高兴能够支持Web3最大的去中心化AI操作系统和Layer-1生态系统,以使AI成为公共利益,0G的无限可扩展的基础设施由L1模块化区块链,成本高效的存储,可验证的AI,生成代理和统一的服务市场组成,形成了一个蓬勃发展的生态系统,已经获得了超过350万美元的承诺融资。 I'm excited to support Web3's largest decentralized AI operating system and Layer-1 ecosystem in its mission to make AI a public good. 0G's infinitely scalable infrastructure composed of an L1 modular blockchain, cost-efficient storage, verifiable AI, generative agents, and a unified service marketplace, forms a thriving ecosystem that has secured over USD $350M in committed funding. 他继续说:“我的任务是与全球的决策者、政府和机构合作,推动去中心化人工智能,同时与顶尖大学资助教育和研究,为快速变化的人工智能世界做好准备。 首先,政策参与意味着将区块链和人工智能概念转化为监管机构和政府官员能够理解和支持的框架,许多决策者在高档失败后仍然对加密技术持怀疑态度,因此教育和建立关系至关重要。 其次,机构合作可以将大学,研究中心和已建立的组织带入0G生态系统, Chang的连接通过Y Combinator,500初创公司,以及来自哈佛,斯坦福和宾夕法尼亚大学的学术凭证使他能够打开通常对区块链项目保持关闭的门。 第三,教育倡议解决了一个根本性的挑战:开发人员和企业家需要知识来建立在去中心化的人工智能基础设施上。从宾夕法尼亚大学的创业教育和政策博士学位和他撰写的“个人品牌:创造你的成功之路”表明他了解如何创建学习途径,转化为实践技能。 时间问题:Mainnet推出和市场背景 Chang 的任命与 0G 的 Aristotle Mainnet 推出相符,该公司在验证员、DeFi 协议和开发者平台的支持下获得了实时支持,该时间表表明技术基础设施正在成为生产准备和领导者正在到达,以推动区块链社区之外的采用。 加密货币和人工智能行业目前面临着信誉差距,尽管获得了数十亿美元的融资,但许多项目仍在努力展示超越投机的现实用途。 考虑说“我们在模块化区块链上有可验证的AI”与“我们允许新兴市场的开发人员构建人工智能应用程序,而无需信任或支付大技术公司”之间的区别。 关于公共财产和治理的问题 将人工智能定位为公共财富,引发了关于治理和可持续性的问题。在经济学中,公共财富有两种特点:它们是不可排除的(你不能阻止任何人使用它们)和非竞争的(一个人的使用不会降低其他人的可用性)。 论点是,开放源代码的AI基础设施可供任何人使用,而无需守门者创造了公共利益的条件,但区块链网络仍然需要代币进行交易,计算资源成本高,技术知识创造了进入的障碍,这些因素引入了排斥性和潜在的竞争消费。 Chang 专注于教育和机构伙伴关系可以通过降低入境障碍和创建支持公众访问的融资机制来解决这些紧张局势,大学在平台上进行研究,政府机构资助公共利益应用的开发,以及来自不足代表的社区的教育计划开发人员的培训可以将平衡转向真正的公共利益特征。 中心化 vs. 去中心化 AI 此次任命随着有关人工智能治理的辩论日益加剧,欧盟通过了AI法案,规范高风险应用程序,美国在考虑立法时寻求主要人工智能公司的自愿承诺,中国对人工智能的发展和部署实施控制。 去中心化人工智能使这一监管环境变得复杂。当人工智能系统在分布式网络中运行时,谁会被追究责任?监管机构如何在未经授权部署代码的开源协议上执行规则?这些问题缺乏明确的答案,这使得Chang的政策参与作用尤为重要。 他的背景导航遗产管理中的官僚主义,以及他通过Fintopia进行财务监管的经验,可以帮助决策者理解去中心化技术,而不完全排除它们或使它们变得无关紧要。 创业与教育角度 Chang 与 Y Combinator 和 500 家初创公司的连接,以及他对教育的关注,指向培育开发者生态系统。区块链项目往往难以吸引开发者拥有创建应用程序的人实际想要使用的技能。 他扩大学生,开发人员和初创公司利用0G的开源堆积的机会的作用解决了这一差距,成功的例子可能包括类似于谷歌教育的下一十亿用户倡议在Chang时代所追求的项目,该计划侧重于新兴市场和服务不足的人口。 培训下一代开发人员,研究人员和企业家建立在去中心化的AI基础设施上,创造了一个人才管道,不依赖于少数专家了解技术。 最后的想法 Jonathan Chang 博士的任命为 0G 基金会的董事会代表了一个赌注,去中心化的人工智能采用需要比技术基础设施更多的东西,它需要区块链开发人员和塑造技术采用规模的机构,决策者和教育者之间的翻译层。 他职业生涯的轨迹,从谷歌教育到金融科技服务于银行不足到经营文化机构,提供了纯粹的区块链或人工智能专家可能缺乏的视角。 该任命还反映了有关人工智能治理的更广泛的问题,因为集中型人工智能公司积累权力,监管机构努力跟上技术变革的步伐,分散式替代方案提供了一个不同的模式,无论该模型是否可行,可扩展,并实际上服务于公共利益,不仅会塑造0G的未来,而且还会塑造有关谁控制人工智能以及如何在社会中部署的更广泛的对话。 真正的考验不是来自公告或凭证,而是来自具体的结果:开发人员建立在平台上,机构为实际应用合作,决策者制定框架,使去中心化方法成为可能,而不是压抑。 别忘了喜欢和分享这个故事!