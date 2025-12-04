SpyCloud-Daten zeigen, dass Firmenbenutzer dreimal häufiger von Phishing als von Malware angegriffen werden

Austin, TX, USA, 4. Dezember 2025/CyberNewsWire/-- Phishing hat im Vergleich zum Vorjahr um 400% zugenommen, was die Notwendigkeit einer Echtzeit-Visibilität von Identitätsbelastungen hervorhebt. Das führende Unternehmen im Bereich des Identitätsbedrohungsschutzes hat heute neue Daten veröffentlicht, die einen starken Anstieg der Phishing-Angriffe zeigen, die sich unverhältnismäßig auf Unternehmensbenutzer richten. Spyware Spyware Das Unternehmen verfolgte einen Anstieg der erfolgreichen Phishing-Identitäten um 400% im Vergleich zum Vorjahr, wobei fast 40% der über 28 Millionen wiederhergestellten Phishing-Dateien eine geschäftliche E-Mail-Adresse enthielten – verglichen mit nur 11,5% bei wiederhergestellten Malware-Daten. Die Ergebnisse verstärken einen wachsenden Wandel in der Strategie von Cyberkriminellen: Phishing ist jetzt das bevorzugte Tor in Unternehmensumgebungen. "Cybercrime-fähige Dienste, wie Phishing-as-a-service-Kits, die überzeugende Verführungen und Gegner-in-the-middle-Taktiken automatisieren, die MFA-Token und Sitzungs-Cookies erfassen, setzen fortgeschrittene Taktiken in die Hände von niedrig qualifizierten Akteuren, so dass es einfacher als je zuvor ist, Benutzer im Maßstab zu kompromittieren. SpyCloud ist der einzige Anbieter, der erfolgreich gefälschte Identitätsdaten und gezielte Listen in großem Maßstab wieder aufnimmt und automatisch behebt, bevor Folgemaßnahmen wie Ransomware, Betrug und Kontoübernahme auftreten können.

"Viele Organisationen verlassen sich auf traditionelle Abwehrmechanismen wie E-Mail-Filterung, Endpoint-Schutz und Mitarbeiterbildung, um Phishing- und Malware-Versuche zu stoppen, aber diese Tools gehen nur so weit", sagte Damon Fleury, Chief Product Officer von SpyCloud.

"Angreifer kommen immer noch durch - und wenn sie es tun, sind es die exponierten Identitätsdaten, die weitere Schäden ermöglichen. Sicherheitsteams müssen aufmerksam sein, was bereits kompromittiert wurde und im kriminellen Untergrund zirkuliert. Während Phishing zu einem dominanten Eingangspunkt geworden ist, bleibt Malware ein kritischer Bedrohungsvektor.Im Zeitalter der Remote-Arbeit und der Bring-Your-Own-Device-Richtlinien werden persönliche Exponate zunehmend verwendet, um Unternehmensumgebungen zu kompromittieren. Ein aktuelles Beispiel ist die , wo Malware auf einem persönlichen Gerät dazu geführt hat, sensible Unternehmensdaten zu kompromittieren. 2025 Nikkei brechen 2025 Nikkei brechen Obwohl nur 11,5% der wiederhergestellten Malware-Infektionen geschäftliche E-Mail-Adressen direkt ausfiltern, zeigen SpyCloud-Daten, dass Sie sind Opfer einer Infostealer-Malware-Infektion in ihrer digitalen Geschichte gewesen, sei es auf einem verwalteten oder nicht verwalteten Gerät – ein starker Indikator dafür, dass sich Bedrohungsakteure seitlich von persönlichen zu Unternehmenskonten bewegen. fast 1 von 2 Unternehmensbenutzern fast 1 von 2 Unternehmensbenutzern \n \n "Der Schutz des Unternehmens bedeutet, über die Konten des Unternehmens hinaus zu schauen", fügte Fleury hinzu. "Durch die kontinuierliche Wiederverwendung von Passwörtern und geteilten Identitätsdaten über Arbeits- und persönliche Konten wie Mobiltelefonnummern besteht die Linie zwischen der persönlichen digitalen Geschichte eines Benutzers und seinem beruflichen Zugriff effektiv nicht mehr. SpyCloud ist führend im ganzheitlichen Identitätsschutz und erkennt und schützt Organisationen vor Phishing, Malware und Verletzungen von Mitarbeitern, Auftragnehmern und Anbietern über persönliche und berufliche Identitäten hinweg. um mehr zu lernen. hier hier Über SpyCloud: Die automatisierten Identitätsbedrohungs-Schutzlösungen nutzen fortschrittliche Analysen und KI, um ransomware und Kontoübernahme proaktiv zu verhindern, Insider-Bedrohungen zu erkennen, Mitarbeiter- und Verbraucheridentitäten zu schützen und Ermittlungen über Cyberkriminalität zu beschleunigen. Spyware Spyware SpyCloud-Daten aus Verletzungen, malware-infizierten Geräten und erfolgreichen Phishing-Angeboten stärken auch viele beliebte Dark Web-Monitoring- und Identitätsdiebstahlschutzangebote. Zu den Kunden zählen sieben der Fortune 10, zusammen mit Hunderten von globalen Unternehmen, mittelständischen Unternehmen und Regierungsbehörden weltweit. mit Hauptsitz in Austin, TX, ist SpyCloud die Heimat von mehr als 200 Cybersecurity-Experten, deren Mission es ist, Unternehmen und Verbraucher vor den gestohlenen Identitätsdaten zu schützen, die Kriminelle jetzt verwenden, um sie anzugreifen. Um mehr zu erfahren und Einblicke in die exponierten Daten ihres Unternehmens zu erhalten, können Benutzer besuchen . auf spycloud.com auf spycloud.com