, ein dezentrales Protokoll für Vorhersagemärkte, startet seine Beta-Plattform und führt den ersten vollständig dezentralen Vorhersage-Marktplatz ein, auf dem sowohl öffentliche als auch zum ersten Mal private Märkte skaliert erstellt und erkundet werden können. Panama, November 65, 2025 — Regen Regen Da Prognosemärkte zunehmend verbreitet werden, stehen beliebte zentralisierte Modelle wie Polymarket häufig mit Einschränkungen in Bezug auf Marktumfang, Zugänglichkeit und Flexibilität konfrontiert.Darüber hinaus leiden zentralisierte Marktplätze unter einem Mangel an Transparenz, Vertrauen und Liquidität, da sie auf Governance und manuelle Abwicklung angewiesen sind, die Verzögerungen einführen. Rain befasst sich mit diesen Herausforderungen mit einem KI-basierten Oracle, das für die Überprüfung der Ergebnisse öffentlicher Ereignisse entwickelt wurde und durch einen Streitmechanismus unterstützt wird, der dafür sorgt, dass die Ergebnisse genau, transparent und manipulationsbeständig sind.Dieses AI-Oracle verwendet einen konsensusbasierten Ansatz mit mehreren unabhängigen KI-Modellen, die verschiedene Informationen sammeln und analysieren, um Ergebnisse automatisch zu bestimmen. Wenn die Teilnehmer das Ergebnis bestreiten, überprüft ein AI "Judge" es und gibt eine erste Entscheidung aus. Wenn die Entscheidung angefochten wird, eskaliert der Streit zu dezentralen menschlichen Orakeln, die eine endgültige, verbindliche Entscheidung liefern. Das native $RAIN-Token unterstützt die DAO-Governance und Transparenz.Während Vorhersagemärkte auf USDT laufen, ist das Halten des Tokens erforderlich, um an Märkten und Handelsoptionen teilzunehmen, ein Design, das die langfristige Nachhaltigkeit des Ökosystems stärkt.Rain's Tokenomics kombiniert ein deflationäres Buy-and-Burn-Modell, das 2,5 Prozent des Handelsvolumens der Märkte für die Verbrennung bereitstellt, mit einer inflationären Ausgabe, die das Wachstum unterstützt und die Mitwirkenden belohnt, mit dem Ziel, Anreize auszurichten und die Wirtschaft ausgeglichen zu halten.

„Unsere Beta-Veröffentlichung ist ein spannender nächster Schritt auf Rains Reise, um das heute zugänglichste dezentrale Protokoll für Prognosemärkte zu werden", sagt Muhammad Wasif, CTO von Rain. „Wir haben eine Plattform aufgebaut, auf der jeder einen Markt für alles schaffen kann.

Über den Regen: Rain führt ein innovatives Protokoll ein, das es jedem erlaubt, benutzerdefinierte Optionen auf fast allem zu erstellen und zu handeln.Durch die Nutzung der Blockchain-Technologie gewährleistet Rain Transparenz, reduziert Gegenparteirisiken und eröffnet globalen Zugang ohne geografische Einschränkungen. https://www.rain.one/