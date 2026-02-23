What Are Stablecoins and Why Do We Need Them? Was sind Stablecoins und warum brauchen wir sie? Das Problem der Volatilität Sie können 10% ihres Wertes an einem Tag gewinnen oder verlieren. Diese Volatilität macht Kryptowährungen hervorragend für Spekulationen, aber schrecklich für: Der Bitcoin Ethereum \n \n \n \n \n \n Tägliche Transaktionen Großer Wert Gehaltszahlungen Sparkonten Alles, was Preisstabilität erfordert Das Problem: Wenn Sie am Montag in Bitcoin bezahlt werden, könnte Ihr Gehalt bis Freitag 20% weniger oder 20% mehr wert sein. Die Stablecoin Lösung Stablecoins lösen dies, indem sie einen stabilen Wert aufrechterhalten, der typischerweise auf: \n \n \n \n \n Fiat Währungen (USD, EUR) physische Vermögenswerte (Gold und Rohstoffe) Algorithmische Mechanismen Real-World Preisbeobachtungen Erstellen Sie digitales Geld, das sich wie traditionelle Währungen verhält – stabil, vorhersehbar, im täglichen Leben einsetzbar – und dabei die Vorteile der Blockchain-Technologie beibehalten. The goal: The Four Types of Stablecoins Die vier Arten von Stablecoins 1. Fiat-Backed Stablecoins Für jeden ausgegebenen Stablecoin hält der Emittent eine entsprechende Menge an Fiat-Währung in Reserve. How they work: Examples: \n \n \n \n Pegged to USD, backed by USD reserves USDT (Tether): USDC (USD Coin): Pegged zu USD, unterstützt durch USD Reserven **BUSD (Binance USD): **Pegged zu USD, unterstützt durch USD Reserven The mechanism: Der Mechanismus ist: 1 USDT ausgegeben = 1 USD in Reserve gehalten User deposits $100 → Receives 100 USDT\nUser redeems 100 USDT → Receives $100 USD\n Pros: Die Pros: \n \n \n \n \n Einfach zu verstehen: 1 Münze = 1 Dollar (oder andere Fiat) Hohe Liquidität: Einfach zu kaufen / zu verkaufen Allgemein akzeptiert: Die meisten Börsen unterstützen sie Starker Wert: Direkt an Fiat-Währung gebunden, so dass sie die gleiche Stabilität wie sein Referenzwert teilen, weshalb starke Fiat-Währungen hauptsächlich verwendet werden. Cons: Die Cons: \n \n \n \n \n \n \n \n Zentralisierungsrisiko: Einzelunternehmen kontrollieren Reserven Vertrauen erforderlich: muss vertrauen, dass der Emittent Reserven hält Regulierungsrisiko: Regierungen können Reserven einfrieren Auditbedenken: Reservierungen können nicht vollständig überprüft werden Begrenzte Versorgung: Kann die fiat-Reserven nicht überschreiten, Stablecoin zwingt Regierungen oft, neue fiat-Reserven zu emittieren, was Schulden schafft Treasury Debt Creation: Stablecoin stellt bereits eine der höchsten Quellen der US-Finanzschulden dar. Zensur möglich: Emittent kann Konten einfrieren Real-world issues: \n \n \n \n Tether (USDT) hat Fragen zur Reserveunterstützung Regulatorische Kontrolle steigt Einige Emittenten haben Benutzerfonds eingefroren Best for: \n \n \n \n Handel und Arbitrage Schnelle Wertübertragung Benutzer, die zentralisierten Einrichtungen vertrauen 2. Asset-Backed Stablecoins Unterstützt durch physische Vermögenswerte wie Gold, Silber oder andere Waren, die in Reserven gehalten werden. How they work: Examples: \n \n \n \n PAX Gold (PAXG): 1 PAXG = 1 feine Trojanische Unze Gold Tether Gold (XAUT): Unterstützt durch physisches Gold Silber-unterstützte Token: Verschiedene Projekte The mechanism: 1 PAXG issued = 1 ounce of gold in vaultPrice fluctuates with gold market\nUser can redeem for physical gold (with fees)\n Pros: \n \n \n \n \n \n Sachliche Unterstützung: Real Assets in Vaults Inflationssicherung: Gold behält historisch seinen Wert Transparenz: Vermögenswerte können geprüft werden Wertlager: Im Gegensatz zu Fiat hat Gold einen intrinsischen Wert Dezentralisierungspotential: Weniger abhängig von Regierungen Cons: \n \n \n \n \n \n \n Preisvolatilität: Goldpreis schwankt Aufbewahrungskosten: Vaults kosten Geld Lösegeldkomplexität: Umwandlung in physische Vermögenswerte Begrenzte Skalierbarkeit: Kann die Reserven nicht überschreiten Custody Risk: Vermögenswerte müssen sicher gelagert werden Nicht wirklich stabil: Der Wert folgt dem zugrunde liegenden Vermögenswert und dem Gesetz von Angebot und Nachfrage Best for: \n \n \n \n Langfristige Wertschöpfung Inflationsschutz Benutzer, die Asset-backed Sicherheit wollen 3. Algorithmic Stablecoins Verwenden Sie Algorithmen und smarte Verträge, um Stabilität aufrechtzuerhalten, oft ohne direkte Unterstützung. How they work: Examples: \n \n \n \n DAI (MakerDAO): Überkollateralisiert mit Krypto-Assets FRAX: Fraktionsalgorithmische Stablecoin UST (Terra): Scheitert 2022 und zeigt Risiken The mechanism (DAI example): User locks $150 worth of ETH as collateral\nReceives 100 DAI (worth $100)If ETH price drops, user must add collateral or face liquidation\nSystem maintains 150%+ collateralization ratio\n Pros: \n \n \n \n \n \n Dezentralisierung: Keine Einheitskontrollen Transparenz: Smart Contracts sind auditierbar Keine Fiat-Reserven erforderlich: Funktioniert mit Krypto-Assets Widerstand gegen Zensur: Kann nicht von Regierungen eingefroren werden Programmierbar: Kann Funktionen über Smart Contracts hinzufügen Cons: \n \n \n \n \n \n \n Komplexität: Für den durchschnittlichen Benutzer schwer zu verstehen Sicherheitsrisiko: Die zugrunde liegenden Vermögenswerte können abstürzen Liquidationsrisiko: Nutzer können Sicherheiten verlieren Ausfallrisiko: Kann unter extremen Bedingungen abstürzen (siehe UST) Volatilitätsbelastung: Noch immer an volatile Krypto-Märkte gebunden Hohe Gasgebühren: Ethereum-basierte Lösungen teuer Real-world failures: \n \n \n \n Terra UST (2022): Lost peg, kollabiert von $ 1 auf fast $ 0 Iron Bank: Vielfältige Depegging Ereignisse Verschiedene algorithmische Münzen: Viele haben versagt Best for: \n \n \n \n DeFi-Nutzer sind mit der Komplexität bequem Nutzer fordern Dezentralisierung Fortgeschrittene Krypto-Nutzer 4. Calibration-Based Stablecoins (The O Coin Approach) Der Wert wird anhand von Preisbeobachtungen in der realen Welt kalibriert, anstatt durch Reserven unterstützt. How they work: Example: - der : Calibrated to water price in each currency O Coin The mechanism (O Coin): 1 O_USD = Average price of 1 liter of water in USD\n1 O_EUR = Average price of 1 liter of water in EUR\nOne O currency per fiat currency, all representing the average cost of one liter of water in each fiat currency\nValue determined by user measurements and online bots, not reserves\nUnlimited supply possible (because not backed by physical asset)\nStability maintained through economic incentives\n How O Coin maintains stability: 1. Nutzer und Bots messen Wasserpreise weltweit pro Fiat-Währung Water price measurement: 2. Jede O-Währung = 1 Liter Wasser durchschnittlicher Preis in jeder Fiat-Währung Calibration: 3. System und Benutzer beobachten Marktwechselkurse Exchange rate monitoring: 4. Unstabile Währungen generieren Münzen für stabile Währungsbenutzer Economic incentives: 5. "Die Sanktion des Täters ist die Belohnung des Betroffenen" The principle: Erfahren Sie mehr bei https://o.international Pros: \n \n \n \n \n \n \n \n Unbegrenztes Angebot: Nicht durch Reservierungen begrenzt Water is accessible everywhere humans live Universal reference: Keine Unterstützung erforderlich: Wert aus der Kalibrierung, keine Vermögenswerte Dezentralisierte Messung: Nutzer validieren Preise und Wechselkurse Stabiler Referenzwert: Basierend auf grundlegenden menschlichen Bedürfnissen, Unterdrückung der Inflation Kann das Universelle Grundeinkommen finanzieren: Unbegrenzte Versorgung ohne Unterstützung ermöglicht universelles Grundeinkommen Kann die Reinigung der Erde finanzieren: Kein ROI erforderlich, nur stabile Wertschöpfung Cons: \n \n \n \n \n \n Neues Konzept: Weniger bewährt als traditionelle Ansätze Messkomplexität: Benutzerbeteiligung erforderlich Adoption Herausforderung: Bedarf einer kritischen Masse von Nutzern More complex than "1 coin = 1 dollar" Understanding curve: Regulatorische Unsicherheit: Neues Modell, unklare Vorschriften Unique advantages: \n \n \n \n \n Souveränität: Jedes Land behält seine Währung Kein Währungswettbewerb: Alle O-Währungen gleich stabil Universelle Anwendbarkeit: Funktioniert für alle 142+ Währungen Zweckgebaute: Entwickelt für UBI und Bodenreinigung Best for: \n \n \n \n \n Universelles Grundeinkommenssystem Finanzierungsmaßnahmen ohne ROI Länder, die Währungsstabilität wollen, ohne ihre Souveränität zu verlieren Langfristige wirtschaftliche Transformation Comparison Table: Stablecoin Types Vergleichstabelle: Stablecoin Typen \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Feature \n Fiat-Backed \n Asset-Backed \n Algorithmic \n Calibration-Based \n \n \n \n \n \n \n Stability Mechanism \n Fiat reserves \n Physical assets \n Smart contracts \n Price observation \n \n \n \n \n \n \n Decentralization \n Low \n Medium \n High \n High \n \n \n \n \n \n \n Supply Limit \n Yes (reserves) \n Yes (assets) \n Yes (collateral) \n No (unlimited) \n \n \n \n \n \n \n Trust Required \n High (issuer) \n (custodian) \n Low (code) \n Medium (users) \n \n \n \n \n \n \n Regulatory Risk \n High \n Medium \n Low \n Medium \n \n \n \n \n \n \n Complexity \n Low \n Low \n High \n Medium \n \n \n \n \n \n \n Use Case \n Trading, payments \n Store of value \n Defi \n Universal Basic Income, Earth Cleaning \n \n \n \n \n \n \n Failure Risk \n Medium \n Low \n High \n Medium Stabilitätsmechanismus Fiat Reservierungen physische Vermögenswerte Smart Verträge Preisbeobachtung Dezentralisierung Low Medium Hohe Hohe Liefergrenze Ja (für Reservierungen) Yes (assets) Ja (im Zusammenhang) No (unlimited) Vertrauen erforderlich Höchster Ausdruck (Ausdruck) (von der Pflege) Niedrig (oder Code) Medium (für die Nutzer) Regulatorische Risiken Hohe Medium niedriger Medium Komplexität niedriger niedriger Hohe Medium Case benutzen Handel, Zahlungen Großer Wert Defi Universelles Grundeinkommen, Reinigung der Erde Misserfolgrisiko Medium niedriger Hohe Medium The Stability Challenge: Why Stablecoins Fail Die Herausforderung der Stabilität: Warum Stablecoins scheitern Common Failure Modes 1. Reserve Insufficiency (Fiat-Backed) - Der Emittent hält nicht genügend Reserven - Läuft nach dem Bank-Szenario - Benutzer können nicht zurückgeben 2. Asset Price Collapse (Asset-Backed) Der Goldpreis stürzt Unterstützung wird unzureichend - Depegging geschieht 3. Death Spiral (Algorithmic) Marktpanik verursacht Verkauf - Algorithmus kann keinen Peg aufrechterhalten - Zusammenbruch (siehe Terra UST) 4. Measurement Failure (Calibration) Unzureichende Nutzerbeteiligung Manipulierte Messungen Verlust der Kalibriergenauigkeit Das Vertrauensproblem Vertrauen Der Emittent hat Reservierungen Fiat-backed: Vertrauen der Verwalter hat Vermögenswerte Asset-backed: Vertrauen, dass der Code funktioniert Algorithmic: Vertrauen Sie, dass die Messungen genau sind Calibration: Welches Vertrauensmodell ist am zuverlässigsten? The question: Real-World Examples and Lessons Beispiele und Lehren aus der realen Welt Erfolgsgeschichten : USDC - gut geprüfte Reserven Transparente Berichterstattung - Regulatory compliance - der Transparenz schafft Vertrauen Lesson: DAI: Mehrfacher Marktcrash überlebt Über-Collateralisierung Arbeiten - Dezentralisierte Governance - der Conservative design matters Lesson: Failure Stories Terra UST (2022): Lost peg in Tagen - $40+ billion lost - Algorithmus konnte Panik nicht bewältigen - der Algorithmische Stabilität hat Grenzen Lesson: Iron Bank: - Multiple Depegging Events Liquiditätsprobleme - der Liquidität ist entscheidend Lesson: The Future of Stablecoins Die Zukunft der Stablecoins Die regulatorische Landschaft Current state: Steigerung der Kontrolle Reserve Anforderungen Transparenz verlangt - der Mehr Regulierung kommt Trend: Impact: - Fiat-unterstützt: am meisten betroffen Algorithmus: kann mit Einschränkungen konfrontiert werden Kalibrierung: Unklar, neues Modell Innovationsrichtungen 1. Hybrid Approaches Kombination mehrerer Mechanismen Fiat + Algorithmus Vermögenswerte + Algorithmus 2. Better Decentralization Weniger Abhängigkeit von Einzelunternehmen - Gemeinschaftsregierung Transparente Reservierungen 3. New Calibration Methods Über den Wasserpreis hinaus - Mehrere Referenzpunkte, alle menschlich validiert und landübergreifend Real-world-Wertbeobachtung zur Beseitigung der Inflation Choosing the Right Stablecoin Die richtige Stablecoin wählen Für den Handel - der Fiat unterstützt (USDT, USDC) Best: - der Hohe Liquidität, einfache Konvertierung Why: Für den Laden von Wert - der Asset-Backed (PAX Gold) mit Gold Best: - der Inflationssicherung, greifbare Unterstützung Why: Für Defi - der Das Algorithmus (DAI) Best: - der Dezentralisiert und programmierbar Why: Für die wirtschaftliche Transformation - der Kalibrierung basierend (O Coin) Best: - der Unbegrenzte stabile Versorgung ohne menschliches Vertrauen oder Vertrauen, UBI und Erdreinigungspotenzial Why: Für den täglichen Gebrauch - der Fiat-unterstützt oder Kalibrierungsbasiert Best: - der Stabilität und Usability Why: The O Coin Innovation: Calibration Without Backing Die O-Münzen-Innovation: Kalibrierung ohne Unterstützung Warum Kalibrierung wichtig ist Traditionelle Stablecoins sind durch ihre Unterstützung begrenzt: Fiat-unterstützt: Begrenzt durch Reservierungen - Asset-backed: begrenzt durch Vermögenswerte Algorithmisch: begrenzt durch collateral Das Problem: Sie können nicht das universelle Grundeinkommen oder die Reinigung der Erde finanzieren, wenn Sie durch Reserven begrenzt sind. Kalibrierungsbasierte Stablecoins benötigen keine Unterstützung - sie benötigen genaue Messungen. The solution: How O Coin Works 1. Water Price as Universal Reference Wasser ist überall zugänglich Grundbedürfnisse des Menschen - Der Preis spiegelt die lokalen wirtschaftlichen Bedingungen wider - der Universal but local 2. Unlimited Supply - Nicht durch physische Vermögenswerte unterstützt - Kann Münzen für UBI erstellen Kann die Reinigung der Erde finanzieren - der No reserve limitations 3. Economic Incentive Stability - instabile Währungen erzeugen Münzen für stabile Währungen Regierungen und Einzelpersonen ermutigt, Stabilität aufrechtzuerhalten - der Self-correcting system 4. Sovereignty Preservation Jedes Land behält seine Währung - O_USD, O_EUR, O_JPY usw. - der No currency competition Die Vision Digitale Version des bestehenden Geldes Traditional stablecoins: Neues Geld für neue Zwecke O Coin: Use cases: Universelles Grundeinkommen - Finanzierung der Erde Reinigung Wirtschaftliche Gleichstellung Umkehrung der Einwanderung Conclusion: Understanding Stablecoins in Context Fazit: Stablecoins im Kontext verstehen Stablecoins sind nicht nur "Crypto Dollars" - sie sind Experimente in der digitalen Geldstabilität. Einfach, aber zentralisiert Fiat-backed: Taktisch, aber begrenzt Asset-backed: Dezentralisiert, aber komplex Algorithmic: Unbegrenzt, aber neu Calibration-based: The future: Wenn Kryptowährungen reifen, werden wir wahrscheinlich sehen: Mehr regulatorische Klarheit - bessere Transparenz Hybrid Ansätze Neue Kalibrierungsmethoden The key: Verstehen Sie, was Ihr Stablecoin unterstützt, wer es kontrolliert und was passiert, wenn die Dinge schief gehen.Nicht alle Stablecoins werden gleich geschaffen, und das "stable" in Stablecoin ist ein Versprechen, keine Garantie. Die Stabilität basiert auf dem verwendeten Referenzwert und das Volatilitätsrisiko ist mit dem Volatilitätsrisiko des Referenzwertes (Fiat-Währung, Vermögenswerte...) verbunden. For those interested in economic transformation: Kalibrierungsbasierte Ansätze wie O Coin bieten etwas Einzigartiges: Die Fähigkeit, unbegrenzte, stabile Währung für Zwecke zu schaffen, die die traditionelle Wirtschaft nicht finanzieren kann. The question isn't whether stablecoins will succeed—it's which approach will prove most reliable, useful, and transformative for humanity's future. References & Further Reading - Stablecoin Marktanalyse (verschiedene Kryptoforschungsquellen) - Terra UST Kollapsanalyse (2022) MakerDAO DAI Dokumentation Tether Reserve Berichte - O Blockchain Whitepaper ( ) o. Internationalen - Stablecoin Regulation (verschiedene regulatorische Quellen) \n \n Hinweis auf Inhalt: Dieser Artikel bietet einen pädagogischen Überblick über Stablecoin-Typen und Mechanismen. Dieser Artikel bietet einen Bildungsübersicht über Stablecoin-Typen und Mechanismen. Note on Content: \n \n Dieser Artikel wird unter HackerNoon's Business Blogging-Programm veröffentlicht. Dieser Artikel wurde unter HackerNoon veröffentlicht . Business Blogging Programm