DeCard und Visa starten DeCard Luminaries, eine Premium-Kreditkarte für Web3 Visionäre

DCS (früher Diners Club Singapore) kündigte heute die Einführung von DeCard Luminaries an, einer Premium-Visa-Kreditkarte, die Stablecoins in reale Zahlungen an Visa-akzeptierten Händlerstandorten bringt und gleichzeitig den Mitgliedern globalen Zugang und exklusive Lifestyle-Privilegien bietet. Deckard Deckard Kerri Teo, Head of Sellers & Fintechs, Singapur und Brunei, Visa; Nischint Sanghavi, Head of Digital Currencies Asia Pacific, Visa; Karen Low, CEO, DCS; Joan Han, COO, DCS; Jia Hang, Chairman, DCS. ](https://cdn.hackernoon.com/images/FS1PiuQb1sWxoW2ESuJpZswu0xk2-791379r.jpeg)Dieser Start folgt der Einführung der ursprünglichen DeCard Visa-Karte im Mai 2025, die es Benutzern ermöglicht, Stablecoins wie USDT und USDC für die täglichen Ausgaben zu konvertieren. DeCard Luminaries stellt den nächsten Schritt in dieser Reise dar - das Flaggschiffprodukt zu erhöhen, um die Bedürfnisse eines Premium-Publikums zu erfüllen, einschließlich Web3-Visionäre, C-Suite-Manager und einflussreiche Community-Führer, die mehr als Zahlungen suchen, sondern auch Lifestyle-Zugang und exklusive Vorteile. Nach den Der globale Stablecoin-Markt hat sich in den letzten zwei Jahren mehr als verdoppelt - von 125 Milliarden US-Dollar auf ungefähr 255 Milliarden US-Dollar im Juni 2025. Bank für internationale Abrechnungen Bank für internationale Abrechnungen Gleichzeitig schafft regulatorische Klarheit in den USA und Europa einen definierteren Rahmen für Emittenten, der den Weg für eine breitere Anwendung ebnet.In diesem Zusammenhang ist die Einführung von DeCard Luminaries rechtzeitig, was dazu beiträgt, digitale Vermögenswerte in reale Zahlungslösungen umzuwandeln. DeCard Luminaries bietet weltweit Akzeptanz an mehr als 150 Millionen Visa-akzeptierenden Händlerstandorten weltweit, einem der wettbewerbsfähigsten Devisenkurse auf dem Markt, und bis zu 10% Cashback (auf 200 US-Dollar pro Monat) mit hohem Ausgabenlimit. Karteninhaber genießen auch Privilegien wie 24/7 Visa Concierge-Services, zwei kostenlose Flughafen-Lounge-Besuche jährlich und eine Unfallversicherung von bis zu 1 Million US-Dollar.Zusätzlich zu den Reiseleistungen können Karteninhaber Zugang zu exklusiven Lifestyle-Belohnungen wie Sondervorführungen, kuratierten Veranstaltungen und maßgeschneiderten Angeboten erhalten.Die Karte wird derzeit in einem virtuellen Format angeboten, mit einer exklusiven Premium-Metallkarte, die bald erscheint.

"Mit DeCard Luminaries unterstützen wir die wachsende Zahl von Web3-Profis und -Führern, die einen einfachen Weg haben wollen, digitale Assets im täglichen Leben zu nutzen, ohne auf Sicherheit oder Compliance zu verzichten", sagte Joan Han, COO, DCS. DeCard Luminaries verbessert unser Flaggschiffangebot, um den Bedürfnissen von Web3-Führern und Community-Buildern gerecht zu werden – nahtlose Zahlungen, globalen Zugang und exklusive Privilegien in einem Premium-Produkt zu liefern."

"Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit DeCard by DCS mit der Einführung von DeCard Luminaries zu vertiefen, einer Stablecoin-Lösung, die speziell für hochwertige Einzelpersonen und visionäre Web3-Gründer konzipiert wurde. Bei Visa schließen wir die Lücke zwischen traditionellen Finanzen und digitalen Währungen und erkennen die Schlüsselrolle, die Stablecoins in dieser Reise spielen. Indem wir mit unseren Partnern zusammenarbeiten, um mehr Stablecoin-Produkte einzuführen, erfüllen wir die Nachfrage der Verbraucher und machen Stablecoins praktisch für den täglichen Handel. Diese Innovation bietet die Skala, die globale Reichweite und das Vertrauen, die Visa für die nächste Welle der digitalen Wohlstandsbildung und Innovation auszeichnet", sagte Adeline Kim, Visa Country Manager für Singapur & Die Veröffentlichung wird durch eine High-Impact-Aktivierung bei Token2049 Singapur 2025 gekennzeichnet sein. Frühe Mitglieder haben die Möglichkeit, ein begrenztes Willkommenspaket im Wert von bis zu S$1.700 zu wählen, das am 1.–2. Oktober 2025 im DeCard-Stand bei Token2049 Singapur einlösen kann.

About DeCard ist eine Kartenmarke der nächsten Generation, die für nahtlose Stablecoin-Ausgaben in der realen Welt entwickelt wurde.Unser Flaggschiffprodukt, DeCard, macht alltägliche Transaktionen einfach und zugänglich.DeCard Luminaries baut auf diesem Fundament auf – es ist eine Evolution von DeCard, die für die Visionäre von Web3 entwickelt wurde und exklusive Privilegien, erhöhte Erfahrungen und grenzenlose Möglichkeiten freigibt.

Alle DeCard-Produkte bieten ein Kreditlimit mit flexiblen Anforderungen, angetrieben von D-Vault, einem exklusiven Konto mit innovativen digitalen Funktionen. D-Vault unterstützt nahtlose Absprache und Zahlungsverfolgung, so dass Ausgaben und Rückzahlungen effizient über ein einziges System verwaltet werden können. Angetrieben von DCS und unterstützt durch mehr als 50 Jahre Kartenausgabe Erbe, DeCard vereint Vertrauen mit Web3 Innovation. Entwickelt von seinen Wurzeln als Diners Club Singapore, ist DCS jetzt eine nächste Generation globale Zahlungsanbieter, die sichere, compliant und innovative Lösungen liefern. Erfahren Sie mehr bei https://www.thedecard.com/

About Visa Visa (NYSE: V) ist ein weltweit führender Anbieter von digitalen Zahlungen, der Transaktionen zwischen Verbrauchern, Händlern, Finanzinstituten und Regierungsbehörden in mehr als 200 Ländern und Gebieten erleichtert. Unsere Mission ist es, die Welt durch das innovativste, bequemste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden, so dass Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften gedeihen können.Wir glauben, dass Volkswirtschaften, die jeden überall einschließen, jeden überall erheben und den Zugang als Grundlage für die Zukunft der Geldbewegung sehen. 