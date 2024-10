Warum Gaming im Jahr 2024 die Branche ist, die man im Hinblick auf den beruflichen Aufstieg im Auge behalten sollte

Letztes Jahr, als die Inflation den Geldbeutel drückte, reduzierten Haushalte und Einzelpersonen ihre Ausgaben für nicht lebensnotwendige Güter, und Glücksspielunternehmen bekamen die Krise zu spüren.





Hinzu kommen die Rückkehr zum normalen Leben nach der Pandemie und Lieferkettenprobleme, die zu verzögerten Markteinführungen führen, und Sie haben einen perfekten Sturm für eine ganze Branche.





Der große Wandel im Jahr 2023

Allerdings haben sich die Dinge dramatisch verändert. Im Jahr 2023 trugen einige wichtige Veröffentlichungen dazu bei, die Hardware- und Spieleverkäufe in den USA anzukurbeln, die zunahmen 10 % gegenüber dem Vorjahr bis Ende September .





Es wird vielfach berichtet , wie Starfield die Verkäufe der Xbox Series





Zuletzt wurde im Oktober der exklusive PS5-Titel Spider-Man 2 in den ersten 24 Stunden über 2,5 Millionen Mal verkauft und ist damit das am schnellsten verkaufte PlayStation Studios-Spiel in der PlayStation-Geschichte.





Der Aufschwung 2024

Es wird prognostiziert, dass sich dieser positive Trend auch bei den Verbraucherausgaben für mobile Spiele widerspiegelt, die im Jahr 2024 voraussichtlich um 4 % auf 111,4 Milliarden US-Dollar steigen werden, was nahe an den Höchstständen der COVID-Ära von 115,8 Milliarden US-Dollar liegt. Das ist gem ein neuer Bericht von Data.ai , das Verbraucher- und Marktdaten kombiniert und durch KI unterstützte Erkenntnisse liefert.





Sie prognostiziert, dass die USA im Jahr 2023 der größte Treiber des Ausgabenwachstums sein werden und 40 % der Gesamtausgaben im Jahresvergleich ausmachen werden. Es folgen Japan, Südkorea, Taiwan, Deutschland und das Vereinigte Königreich.





Betrachtet man die Genres, so werden die Kategorien RPG, Match, Party und Casino als diejenigen genannt, die im Jahr 2024 die meisten Ausgaben ankurbeln, und zeichnet insgesamt ein positives Bild für die Branche, die wieder einen moderateren Wachstumskurs einschlägt, ähnlich wie in den Zeiten vor COVID.





Auch Investoren haben Gaming-Start-ups aufmerksam beobachtet. Während die VC-Investitionen in alle Technologien seit den Höchstständen in den Jahren 2020 und 2021 dramatisch zurückgegangen sind, sind Gaming-Start-ups auf dem besten Weg, bis Ende 2023 die 3,7 Milliarden US-Dollar von 2019 zu übertreffen.



Im dritten Quartal 2023 genehmigte Microsoft die Übernahme von Activision Blizzard, während im Jahr 2024 mit dem neuen iPhone Pro 15-Modell AAA-Spiele wie Assassin’s Creed Mirage und Resident Evil eingeführt werden und Netflix in den USA Cloud-Gaming auf seiner Plattform einführt





Versierte Jobsuchende blicken sowohl auf neue als auch auf etablierte Gaming-Unternehmen, die im Jahr 2024 Schlüsselpositionen besetzen, wie diese drei von der HackerNoon-Jobbörse .





Software Engineer II, Electronic Arts, Orlando

Der Gaming-Riese Electronic Arts sucht jemanden, der sehr kooperativ ist Softwareentwickler , der der Organisation dabei helfen kann, ihre mobilen Spiele auf die nächste Stufe zu heben. Diese hybride Rolle hat ihren Sitz in Orlando und umfasst die Arbeit an technischen Lösungen, die die Hauptaspekte der Spieleentwicklung abdecken, die Bereitstellung von Funktionen, Optimierungen, Tools und Technologien, die Zusammenarbeit mit anderen Domaininhabern zur Integration und Entwicklung von Funktionen und Technologien sowie die Bereitstellung von Feedback, Anleitung, und Lösungen für Verbesserungen im agilen Umfeld. Kenntnisse in C++ und Java sowie mindestens zwei Jahre Erfahrung in der Softwareentwicklung sind ebenso erforderlich wie Sicherheit in der Multithread-Programmierung, in Jobsystemen und im Debugging sowie in der Speicherverwaltung, der Verwendung mehrerer Prozessoren und der Laufzeitoptimierung. Wenn Sie einen Bachelor-Abschluss oder einen höheren Abschluss in Informatik oder einem verwandten Bereich oder eine gleichwertige Berufserfahrung haben, heute bewerben .





Senior Software Engineer, Fanatics, Los Angeles

Die führende globale digitale Sportplattform Fanatics stellt einen ein Senior-Software-Entwickler während das Unternehmen seine Sportwetten- und iGaming-Plattform aufbaut. Der erfolgreiche Kandidat wird intuitive und effiziente Schnittstellen sowie skalierbare Backend-Dienste erstellen, die auf die besonderen Anforderungen der Sammlerbranche zugeschnitten sind. Durch die Zusammenarbeit mit funktionsübergreifenden Teams liefern Sie innovative Lösungen, die es dem Unternehmen ermöglichen, an der Spitze der Innovation zu bleiben. Ein Bachelor-Abschluss in Informatik oder Computertechnik ist erforderlich, außerdem mindestens zwei Jahre Erfahrung in AWS, mehr als fünf Jahre Erfahrung in CI/CD-Frameworks und der Implementierung von Best Practices für die Entwicklung sowie Front-End-Entwicklung sowie mehr als drei Jahre Erfahrung in der Back-End-API-Entwicklung. Wenn Sie also über herausragende HTML-, CSS- und JS-Kenntnisse verfügen und sich mit Python und SQL auskennen, Das könnte genau das Richtige für Sie sein .





Produktdesigner – CapCut, ByteDance, San Jose

CapCut ist eine All-in-One-Videobearbeitungs-App, die ihren Benutzern die Möglichkeit gibt, sich mit grundlegenden Funktionen wie Text, Aufklebern, Filtern, Farben und Musik sowie erweiterten Funktionen wie Keyframe-Animation, sanften Zeitlupeneffekten und Chroma-Key auszudrücken , Bild-in-Bild (PIP) und Stabilisierung. Als Teil der ByteDance-Gruppe, ja, derjenigen, die hinter TikTok, Help und Resso stehen, stellt die Organisation einen ein Produktdesigner ein US-Designteam aufzubauen, als Lokalisierungsspezialist zu fungieren, Forschungsprojekte zu leiten und Nachwuchsdesigner zu betreuen. Der ideale Kandidat verfügt über einen Bachelor-Abschluss oder höher, hervorragende Kommunikationsfähigkeiten, eine offene Einstellung und eine globale Vision sowie über drei Jahre Erfahrung in der Gestaltung von UX für Tool-Produkte für Mobilgeräte und das Internet sowie Erfahrung mit Marktforschung und Benutzerinterviews und Produkt-Usability-Tests. Weitere Informationen finden Sie hier .





– Von Amanda Kavanagh