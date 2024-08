Sehr geehrter zukünftiger CEO von Crypto, führen Sie kein Pre-Mining durch

Zu Beginn des neuen Jahres 2024 finden Sie hier einen Brief an zukünftige CEOs von Crypto.





Die Versuchung, Münzen vorab zu schürfen, mag groß sein, aber wenn sie nicht wirklich wissen, was sie tun, sollten sie die Währung besser aus ihrem Kryptoprojekt entfernen.

Satoshi war der Vor- und Nachname seines Namens

Ich weiß, dass Sie an seinem Laptop über das Geheimnis von Satoshi nachgedacht haben und den gesamten Genesis-Block alleine abgebaut haben.





Die Cojones an diesem Kerl, oder?





Herr Nakamoto hat auch etwa 1.100.000 Münzen vorab geschürft, sie eingesperrt und da sind sie. Sie können sie kostenlos ansehen, sie sind immer noch da.













Herr Craig Wright hat sie sich auch angesehen.





Sie denken vielleicht, dass Sie auch einfach Premining durchführen können wie Satoshi und ein paar glückliche CEOs, die nach ihm kamen, wie Vitalik (Ethereum) und Shibetoshi (Dogecoin), aber die Welt hat sich seit 2008, 2009, 2010, ..., 2023 dramatisch verändert.





Das Problem ist, dass eine Herde von CEOs aufgetaucht ist, die ihre vorab geschürften (Müll-)Münzen „aus der Luft“ an ihre treue Fangemeinde abwerfen. Ihre Projekte gingen bald in die Tiefe, und Milliarden von Dollars anderer Leute gingen in Rauch auf.





Beispiele hierfür sind Do Kwon, Su Zhu und Kyle Davies sowie Sam Bankman Fried, denen dieses Jahr im März der Prozess gemacht wird.





Die Realität ist: Wenn Sie wie Satoshi einfach auf Ihrem Laptop premine können, wird man Ihnen weder vertrauen noch Ihnen zum Sieg folgen, sondern Sie werden verhaftet.

Verärgern Sie die SEC-Regulierungsbehörde nicht

Bevor ich Ihnen von Ihrem Haftbefehl erzähle, sage ich Ihnen, warum Sie der SEC-Regulierungsbehörde nicht auf die Nerven gehen sollten.





Die SEC-Regulierungsbehörde hat derzeit möglicherweise die hektischste Aufgabe in der Finanzbranche.





Vorbei sind die Zeiten eines Bankiers, der nach der einfachen 3-6-3-Regel lebte; Setzen Sie 3 % Zinsen auf Einlagen, berechnen Sie 6 % auf Kredite und seien Sie bis 15 Uhr auf dem Golfplatz. Jetzt hat Herr Gary Gensler viel zu tun. Als würde man versuchen zu entscheiden, ob Altcoins Wertpapiere oder Waren sind.

Etwas, über das meiner Meinung nach in den kommenden Jahrzehnten nicht so oder so entschieden werden wird.





Sicherheit bedeutet, dass es sich um eine Aktie handelt. Mit einer vereinfachten Analogie: Jemand kann eine Menge davon schaffen und sollte daher den Gesetzen unterliegen, die die Schaffung und Auszahlung von Aktien an die Öffentlichkeit regeln. Denn ein Unternehmen könnte Aktien anlegen, diese an die Öffentlichkeit verkaufen und dann mit einem „ Ups, unser Geschäftsmodell war nicht perfekt“ den Boden unter den Füßen wegziehen. Unser schlechtes, aber Scheiße passiert “.





Zeit im Gefängnis.





Ware bedeutet, dass es wie Mais ist. Mit einer anderen vereinfachenden Analogie: Jemand kann viel Mais anbauen und sollte daher den Gesetzen unterliegen, die den Anbau und die Auszahlung von Mais an die Öffentlichkeit regeln. Ein Unternehmen kann seinen Mais an die Öffentlichkeit verkaufen und sagt: „ Ups, unser Geschäftsmodell war nicht perfekt.“ Unser schlechtes, aber Scheiße passiert “, das ist okay. Jeder weiß, dass Mais manchmal nicht sehr gut ist. Sie sollten das nächste Mal vor dem Kauf DYOR durchführen.





Im Ernst, keine Gefängnisstrafe.





Ich werde es so ausdrücken. Wenn Sie mit Rohstoffen handeln, werden Sie ein wenig gedrängt, und wenn Sie mit Wertpapieren handeln, werden Sie stark gedrängt.





All diese Probleme für den SEC-Vorsitzenden begannen bereits 2009, als die SEC erkannte, dass BTC nicht gestoppt werden konnte. Nicht einmal vorübergehend, damit die SEC einen genaueren Blick darauf werfen kann.

Seitdem sind viele Kryptowährungen nicht mehr aufzuhalten und viel Geld ist in der haarigen Komplexität des Kryptowährungsmarktes gebunden. Sogar der Anti-Bitcoin-Banker Jamie Dimon hat ein Kryptowährungsprojekt ins Leben gerufen.





Aber Mr. Gensler lässt sich nicht dumm machen. Er hat den CEOs von Kryptowährungen erfolgreich eine ganze Reihe von Gesetzen und Vorschriften auferlegt, von denen eines Altcoins als Wertpapiere einstufte. Die Sache mit den Wertpapieren ist, dass es illegal ist, eine Tonne in Ihrem Keller vorab abzubauen und sie vor der SEC geheim zu halten. Ein Verstoß gegen Regel 105(B) des Securities Exchange Act, die verlangt, dass Sie alle Ihre Finanzdaten wahrheitsgemäß und unbedingt offenlegen.





Wenn Sie also, Herr CEO von Crypto, ein Kryptowährungsprojekt starten möchten, führen Sie kein Premine durch, es sei denn, Sie wissen, was Sie tun. Wenn Sie jemals eine Prämie durchführen, behalten Sie die Münzen für sich. Hören Sie auf, sie überall auf Twitter abzuwerfen, sonst könnte Herr Gensler davon erfahren.

Drucken Sie kein Geld, bauen Sie eine Gemeinschaft auf

In Web2.5 steht die Gemeinschaft an erster Stelle, nicht die Währung oder der Inhalt .





Eine Möglichkeit, die illegale, aber sündhaft verlockende Idee des Pre-Mining zu umgehen, ist meiner Meinung nach das synchronisierte Mining, bei dem das Mining durch eine mehrteilige Vereinbarung erfolgt.





Ich spekuliere hier.





Dies wäre so, als würde man einen Genesis-Block in Teilen über ein mehrteiliges Protokoll schürfen. Daher wird sich der Genesis-Block nicht wie Satoshi in einem Laptop/Server befinden und mit allen geteilt werden. Es wird etwas sein, das aus mehreren zusammenarbeitenden Teilen besteht. Ein Teil versagt, alles versagt.





Wenn es funktioniert, fördert dies den Aufbau einer Gemeinschaft durch das, was ich als Nachweis der Dezentralisierung bezeichnen könnte.

Stellen Sie sich zum Beispiel den Abbau von Münzen für den gemeinschaftlichen Gebrauch vor, z. B. als Belohnung für freiwillige öffentliche Reinigungsarbeiten, Müllabfuhr und neuartige Recycling-Innovationen. Um zu verifizieren, dass es sich um verschiedene Geräte innerhalb derselben Community handelt, werden Zeitstempel eincodiert, die mit GPS-Koordinaten und den SIM-Karten der Personen synchronisiert werden.





Dies verhindert das Horten von Münzen und fördert zusätzlich deren weitverbreitete Verbreitung. Wenn Sie eine Gemeinschaft aufbauen, an die Sie glauben, warum beginnen Sie dann nicht mit einer Grundlage für Chancengleichheit für alle? Und nichts könnte gleichere Chancen bedeuten als gleiche Bergbauprämien für alle.





Schließlich sollte eine Angebotsobergrenze eingeführt werden (auch durch den Nachweis der Dezentralisierung kodiert), da wir wirklich allergisch auf inflationäre Währungen reagieren sollten. Ich frage mich immer noch, warum neue Altcoins immer noch inflationär sein müssen. Sogar Worldcoin. Herr Sam Altman ist ein Genie im Bereich der KI-Entwicklung, aber was die Wirtschaftswissenschaften angeht, bin ich mir nicht so sicher.





Alles, was es braucht, ist das Äquivalent eines Aktiensplits bzw. der Umwandlung eines Goldbarrens in Goldstaub, wenn die im Umlauf befindlichen Münzen nicht ausreichen.





Es erfordert zwar eine gewisse Einstellung zum Teilen mit allen, aber wenn man etwas Großartiges aufbaut, werden sie auch kommen. Mit all ihren verschiedenen Währungen.





PS >> Proof-of-Dezentralisierung ist im Hinblick auf den Energieverbrauch günstiger als Proof-of-Work. Ersteres dient der Bindung an die Gemeinschaft, während Letzteres ein meritokratischer Weg ist, um einen fairen Wettbewerb auf dem Markt zu gewährleisten. Der Aufbau einer Gemeinschaft ist kein Wettbewerbsprozess, denn es ist unethisch, mit den weisen Älteren oder sogar den jüngeren Menschen in der Gemeinschaft zu konkurrieren, die zu Ihnen aufschauen.