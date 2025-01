Hören Sie auf zu glauben, dass Sie mit Bitcoin reich werden

Stellen Sie sich vor, Sie entdecken eine Anlage, deren Wert jedes Jahr durchschnittlich um 50 % steigt, mit gelegentlichen großen Rückgängen, und die Sie mit noch höheren Gewinnen kaufen können.





Würden Sie es kaufen?





NEIN.





Was wäre, wenn dieser Vermögenswert jedes Jahr durchschnittlich um 10 % steigen würde? Würden Sie ihn kaufen?





Ja. Wahrscheinlich haben Sie das bereits getan. Ich spreche von Bitcoin.

Für einen fröhlichen Konsens zahlt man einen hohen Preis

Das klingt vielleicht komisch. Sogar dumm.





Wer würde eine 50-prozentige Chance im Tausch gegen eine 10-prozentige Chance ausschlagen? Der US-Aktienmarkt bietet Ihnen jährlich nur 7 %.





Ich stimme zu. Aber genau das tun die Leute, wenn sie Bitcoins in Bullenmärkten wie heute kaufen.





Sie kaufen Bitcoin nicht für 16.000, 32.000, 48.000 oder 64.000 Dollar. Stattdessen kaufen sie es für 80.000 Dollar oder mehr. Sie haben gehört, dass manche Leute mit Bitcoin unglaublich reich geworden sind und glauben, dass sie das auch schaffen können.





Vor vielleicht zwei Jahren. Das war auf dem Tiefpunkt eines üblen Krypto-Bärenmarktes.





Jetzt?





Ein Bitcoin ist mehr wert als das Jahresgehalt eines durchschnittlichen US-Arbeiters. Die Marktkapitalisierung von Bitcoin beträgt fast 2 Billionen Dollar.





Die meisten Menschen können es sich nicht leisten, genügend Bitcoins zu kaufen, um reich zu werden, und diejenigen, die bereits Bitcoins besitzen, haben nicht genügend Potenzial, um die massive Vervielfachung zu erreichen, die nötig wäre, um ihre Nachkommen in den Ruhestand zu schicken.





Eine Enttäuschung, wenn man es so will

Solche realistischen Erwartungen werden Sie weder in den sozialen Medien noch in den Werbe-E-Mails anderer Krypto-Gurus finden.





Manche behaupten, „die Banana Zone wird die Preise in die Höhe treiben“, und „S2F“ sagt voraus, dass Bitcoin im Jahr 2025 500.000 US-Dollar wert sein wird.





Andere wiederum geben zu, dass die Chance, mit Bitcoin reich zu werden, vorbei ist, sagen Ihnen aber, dass Sie kleinere Kryptowährungen mit aufgeblähter Marktkapitalisierung und massiven Verkäufen durch Insider kaufen müssen.





Niemand wird 2.500 US-Dollar für ein Newsletter-Abonnement bezahlen oder 50 Stunden damit verbringen, Investment-Blogs zu lesen, um eine annualisierte Rendite von 50 Prozent zu erzielen, auch wenn dies besser ist als das, was die meisten Händler und jeden professionellen Fondsmanager verdienen.





Sie zahlen gerne genauso viel oder mehr für fünf Altcoin-Tipps, mit denen Sie 5 Millionen Dollar einbringen oder eine geheime Strategie, mit der Sie schnell ein Vermögen machen können.





Nur ein Ergebnis ist realistisch, aber Sie zahlen mehr für die Fantasie.





Kryptowährungen sind ein Marathon, der sich als Sprint tarnt. Sie verkaufen Ihnen den Sprint, aber die wahren Gewinne kommen vom Marathon.

Ihre beste Wahl

Das ist nicht das, was Sie glauben sollen.





Die allgemeine Meinung besagt, dass Sie im Jahr 2021 für über 50.000 USD kaufen, im Jahr 2022 für 40.000 USD verkaufen und im Jahr 2023 erneut für 32.000 USD kaufen sollten. Mit diesem Ansatz wäre eine Investition von 50.000 USD bis Juli 2024 auf 75.000 USD angewachsen.





Das entspricht einer Rendite von 50 % in drei Jahren! Viel besser als die Rendite des S&P 500 von 16 % in diesem Zeitraum.





Beim heutigen Kurs von 90.000 US-Dollar liegt Ihr Gewinn bei 60 %. Boom! Sie liegen immer noch weit über dem S&P 500, der bisher eine Rendite von 25 % erzielt hat.





Fühlt sich toll an, oder?





Ihre besten Finanzberater können die Börse kaum schlagen. Sie haben sie übertroffen. Sie haben in drei Jahren 60 % zugelegt!





Lustige Tatsache:





Wenn Sie Bitcoin blind, nach einem festen Zeitplan, in einer festen Menge und unabhängig von den Umständen gekauft hätten, hätten Sie zu einem Durchschnittspreis von ungefähr 40.000 $ gekauft und damit einen Gewinn von 123 % erzielt.





Mein Plan beide Ansätze übertrafen und in dieser Zeit eine Rendite von 160 % erzielten. Sie kauften zu einem Durchschnittspreis von rund 34.000 USD. Wenn Sie verkauften, als ich es Ihnen sagte, erzielten Sie sogar noch mehr.

Vielleicht nicht reich, aber ziemlich, ziemlich, ziemlich gut

Zwar sind 160 % besser als 123 %, aber das sind nicht die enormen, lebensverändernden Renditen, die Sie im Kopf haben.





Mit Altcoins gelingt Ihnen das vielleicht, aber bei einer Auswahl von 50.000 müssen Sie Glück haben und den richtigen Zeitpunkt erwischen.





Mark, vergangene Leistungen sagen nichts über zukünftige Ergebnisse aus!





Das stimmt, aber nur so können wir realistische Erwartungen wecken.





Kann man mit Bitcoin reich werden, indem man sein Geld alle paar Jahre verdoppelt?





Ja, wenn Sie mit einem ordentlichen Geldbetrag beginnen, jahrelang dabei bleiben, bei den großen Crashs und Bärenmärkten kaufen und beim Kauf viel kaufen.

Mit anderen Worten: Sie brauchen Zeit, Geld und Geduld.





Höchstwahrscheinlich steigen Sie jetzt in Kryptowährungen ein, weil Sie schnell und mit möglichst wenig Aufwand Geld verdienen möchten und nicht viel Kapital zum Investieren haben. Keine Zeit, kein Geld, keine Geduld.





Die gute Nachricht?





Mit Bitcoin können Sie annualisierte Renditen von über 50 % erzielen.





Wie?





Warten Sie auf bessere Gelegenheiten.





Timing ist alles

Mit Bitcoin werden Sie vielleicht nicht zu sagenhaftem Reichtum gelangen, eine Garage voller Lamborghinis haben und genug Geld, um einen Atombunker zu bauen, aber Sie werden erfolgreicher sein als alle Ihre Freunde.





Die Wall Street ist an Bord. Trump ist ein Fan. Das Bitcoin-Netzwerk wächst weiter.





Wenn Sie geduldig sind, können Sie jede Menge Vorteile nutzen. Es kommt nur auf die richtige Planung an.





Das klingt vielleicht enttäuschend. Es ist nicht das, was Ihr Lieblingsguru Ihnen in seinen Werbe-E-Mails erzählt.





Aber mal ehrlich: Ist es wirklich so schlimm, auf eine angenehme und einfache Möglichkeit zu warten, in eine Anlageklasse einzusteigen, die in den vergangenen zehn Jahren jede andere Anlage übertroffen hat und auch in Zukunft unbegrenztes Wachstum verspricht?