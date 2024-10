Fehler 404! Probleme, die Unternehmen bei der Implementierung künstlicher Intelligenz vermeiden müssen

Das soll nicht überheblich klingen, aber es war ein außergewöhnliches Jahr für den Bereich der künstlichen Intelligenz (KI), und zwar in mehr Hinsicht, als viele Experten es sich vorgestellt hätten.





Künstliche Intelligenz und generative KI-Plattformen haben sich in kurzer Zeit für viele Unternehmen in den unterschiedlichsten Branchen zu entscheidenden Veränderungen entwickelt.





Seit Jahren versuchen Unternehmensleiter, ihre Effizienz zu verbessern und die Produktivität zu steigern und gleichzeitig ihr Endergebnis zu verbessern und die Kosten zu senken – jetzt leistet künstliche Intelligenz genau das, wonach sie die ganze Zeit gesucht haben.





Eine Umfrage zur KI-Einführung in kleinen Unternehmen ergab, dass fast die Hälfte, also etwa 48 Prozent, der kleinen Unternehmen und mittleren Unternehmen im vergangenen Jahr bereits begonnen haben, KI-Tools in irgendeiner Form zu nutzen.





Man kann mit Sicherheit sagen, dass die Einführung fortschrittlicherer Tools für künstliche Intelligenz und generativer KI-Anwendungen ziemlich erfolgreich war, insbesondere für kleinere, agilere Unternehmen, die einen Fuß in die Tür bekommen und gleichzeitig ihre Bilanzen intakt halten möchten.

Ein paar Fehler führen zu einem schrecklichen Fehler

Obwohl es in diesem Jahr einige monumentale Momente gab, an die sich die meisten Menschen erinnern werden, da sich der Bereich der künstlichen Technologie weiterentwickelt, verlief dies nicht ohne ein paar oder mehrere denkwürdige Fehler.





Zu Beginn des Jahres gerieten mehrere namhafte Technologie- und Publikationsunternehmen in Schwierigkeiten, nachdem sie unzählige KI-generierte Artikel veröffentlicht hatten, die sachliche Fehler und Fälle von Plagiaten enthielten.





Das stille Entfernen einiger Artikel von der Website oder dem Blog eines Unternehmens ist viel einfacher, als mehr als 100 Milliarden US-Dollar an Marktwertverlusten ausgleichen zu müssen. Ende Februar brachte Google seine generative KI-Plattform Bard auf den Markt. Allerdings lief nicht alles nach Plan, und einige Fehler führten dazu, dass der Marktwert des großen Technologieunternehmens innerhalb weniger Stunden durch den Einbruch der Aktienkurse Milliarden vernichtete.





Eine Flut von Deep Fakes, die im Internet auftauchten, politische Führer , die KI-generierte Bilder als Teil ihrer Kampagnen im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen verwendeten, und eine Flut von Klagen brachten dieses Jahr viele Unternehmen in Aufruhr, als sie versuchten, ein wildes Tier zu zähmen rennen zügellos durch die Straßen.





Ganz zu schweigen vom ehemaligen OpenAI-CEO und ChatGPT-Entwickler Sam Altman, der von derselben Firma gebootet wurde, die er auf die Karte gebracht hatte. Altman sollte später einen Job bei Microsoft bekommen, doch in einem plötzlichen Richtungswechsel war es einem neuen Vorstand von OpenAI gelungen, eine Grundsatzvereinbarung zu treffen , die Altman die Möglichkeit bot, seine Rolle als Vorstandsvorsitzender des Unternehmens wieder aufzunehmen.





Während die künstliche Intelligenz im wahrsten Sinne des Wortes ihre Blütezeit genießt, bringt das kommende Jahr nur noch mehr Chancen und neue Herausforderungen mit sich.





Für kleine und mittlere Unternehmen, die im Vergleich zu ihren etablierteren Konkurrenten im Silicon Valley über weniger Erfahrung, Wissen und rechtliche Ressourcen verfügen, kann es jedoch größer und kostspieliger sein, bei der Einführung neuer künstlicher Werkzeuge und Systeme auf große Probleme zu stoßen Fehler ist, als einfach unbegründete Inhalte aus dem Internet zu entfernen oder einen Praktikanten zu entlassen.

Probleme, die Unternehmen beim Aufbau einer KI-Strategie vermeiden müssen

Die Einführung von KI in Ihrem Unternehmen kann eine spannende Gelegenheit sein, mit neuen Möglichkeiten zu experimentieren. Ohne die nötige Anleitung wird es auf dem Weg jedoch zwangsläufig zu einigen Misserfolgen kommen. Als Inhaber eines Kleinunternehmens oder Unternehmers müssen Sie sich darüber im Klaren sein, wie wichtig es ist, klare Ziele zu haben, aber auch, wie die langfristigen Planaussichten aussehen.

Es fehlt eine KI-Strategie

Mit einer operativen Strategie können Sie auf allen Unternehmensebenen alle Herausforderungen meistern und Hindernisse überwinden, auf die Sie auf dem Weg stoßen. Ihre Strategie ist Ihre Blaupause, die Sie zum Hauptziel Ihres Unternehmens, Ihrer Produkte, Ihrer Dienstleistungen und Ihrer Mitarbeiter führt.





Wenn Sie das Potenzial künstlicher Intelligenz im Geschäftsumfeld kennen, können Sie komplexe Probleme lösen und aufschlussreichere Lösungen auf der Grundlage grundlegender Datenmetriken entwickeln.





Ohne eine klare Richtlinie oder Strategie, die als Blaupause dient, wird es für Sie schwieriger zu verstehen, wie künstliche Intelligenz Ihrem Unternehmen nützen kann und wie sie nützlich sein kann, um aussagekräftigere Ergebnisse zu erzielen. Das Wissen um den Geschäftswert künstlicher Intelligenz ist ein wichtiger Bestandteil beim Aufbau einer KI-Strategie und der Schaffung zukunftsweisender Ziele für die Organisation und das Team.

Unerfahren sein

Bei der Einführung neuer Tools benötigen Unternehmer häufig Vorerfahrungen mit den Anwendungen oder verfügen über ein bestehendes Mitarbeiterteam, das die Arbeit mit dieser Technologie gekonnt bewältigen kann.





Mit der künstlichen Intelligenz ändern sich jedoch ständig neue Anwendungen, was bedeutet, dass das Fachwissen, das für die erfolgreiche Anwendung dieser Tools in Ihrem Unternehmen erforderlich ist, entweder eine agile Einzelperson oder ein Team sein muss, das über die nötige Erfahrung für die Arbeit an solchen Projekten verfügt.





Wenn Sie Mitarbeiter an Bord haben, die bereits über das Wissen und die Erfahrung im Umgang mit künstlicher Intelligenz verfügen, können Sie sich schneller anpassen und gleichzeitig verschiedene neue Möglichkeiten nutzen.





Ohne ein kompetentes Team oder eine Person, die Sie durch die Feinheiten dieser Systeme führen kann, wird die Integration von KI in Ihr Unternehmen bei der Lösung von Kunden- und Geschäftsproblemen nur noch komplexer.

Implementierung der falschen Tools

Gleich zu Beginn ist es wichtig zu wissen, dass nicht jede KI-Anwendung einen Zweck für Ihr Unternehmen erfüllen wird. Der Wert besteht darin, zu verstehen, wie diese Tools funktionieren und was ihre grundlegendsten Funktionen im Hinblick auf die Lösung komplexer Probleme und die Steigerung der allgemeinen Geschäftseffizienz sind.





Laufende Untersuchungen von Deloitte ergaben, dass mehr als ein Drittel der Unternehmensleiter angab, dass das Verständnis des Geschäftswerts künstlicher Intelligenz möglicherweise eine ihrer größten Herausforderungen sei.





Ohne eine klare Strategie oder ohne Überlegung, welche Anwendungen für Ihr Unternehmen, Ihre Kunden und Mitarbeiter am besten geeignet sind, werden Sie höchstwahrscheinlich wertvolle Ressourcen für Systeme verschwenden, die entweder unpraktisch sind oder nicht dem langfristigen Fortschritt Ihres Unternehmens dienen Geschäft.





Wenn Sie genau wissen, wo die Schwachstellen Ihres Unternehmens liegen und wie KI bei der Lösung dieser Probleme helfen kann, könnten Sie einen klareren Weg zum Verständnis der verfügbaren verschiedenen Tools finden und wissen, wie jedes einzelne davon zur übergreifenden Entwicklung Ihres Unternehmens beitragen kann.

Fehler beim Testen und Optimieren von Anwendungen

Entgegen Ihren Erwartungen verfügen einige Anwendungen nur über begrenzte Funktionen. Dies ist häufig bei experimentelleren Tools der Fall, die sich entweder noch in der Entwicklungsphase befinden oder über weniger bekannte reale Anwendungen verfügen.





Die Wahl der richtigen Werkzeuge reicht nicht aus. Als Geschäftsinhaber und Führungskraft müssen Sie diese Anwendungen ständig testen und außerdem sicherstellen, dass diese Tools für eine verbesserte Funktionalität optimiert werden können.





Stellen Sie sich ein mittelständisches Immobilienunternehmen vor, das Mietern und Kaufinteressenten bei der Suche nach ihrer nächsten Immobilie behilflich ist. Ohne Optimierung veralten diese Tools schnell und liefern den Kunden möglicherweise nicht mehr genügend Informationen oder Daten zu ihren Suchanfragen.





Indem Sie gründliche Tests durchführen und die erforderlichen Anpassungen vornehmen, stellen Sie sicher, dass die von Ihnen integrierten Tools zum Vorteil Ihres Unternehmens wirken und nicht in die entgegengesetzte Richtung.

Unzureichende oder veraltete Daten

Daten sind zum A und O geworden, und ohne klare und relevante Daten werden Sie hinter der Konkurrenz zurückfallen und Kunden verlieren. Heutzutage nutzt fast jedes Unternehmen Daten als Teil seines Entscheidungsprozesses.





Durch die Nutzung von Daten können Unternehmen fundiertere Entscheidungen treffen, maßgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen basierend auf den Bedürfnissen ihrer Kunden entwickeln und ihre Systeme weiter optimieren, um anwendbare Lösungen zu finden.





Im Ökosystem der künstlichen Intelligenz sind Daten ein wertvolles Gut, das es Systemen ermöglicht, komplexe Probleme effizient zu lösen oder effektivere Lösungen bereitzustellen. Durch die Nutzung von Daten und vor allem durch die Aktualisierung der Daten während des gesamten Prozesses wird sichergestellt, dass KI-Systeme sich ändernde Umstände überwachen und schwierigere Probleme bewältigen können.





Im Gegensatz zu veralteteren Systemen müssen KI-Systeme ständig aktualisiert, überwacht und optimiert werden, um eine effektivere Bereitstellung von Ergebnissen zu gewährleisten. Darüber hinaus müssen Sie als Geschäftsinhaber berücksichtigen, wie sich Daten im Laufe der Zeit ändern und dass die Ergebnisse, die während des Implementierungsprozesses erzielt werden, wahrscheinlich mehrere Wochen oder Monate später unterschiedlich sein werden.





Denken Sie daran, dass die Implementierung hochwertiger Daten für den Gesamterfolg und die Ergebnisse von KI-Tools ebenso wichtig sein kann. Während der Zugriff auf riesige Informationsmengen einem Unternehmen oder Team dabei helfen kann, bestimmte Marktsegmente besser zu verstehen, verliert er deutlich an Wert, wenn die Daten entweder veraltet sind oder auf lange Sicht keinen direkten Zweck mehr erfüllen.

Ignorieren der Bedeutung einer Risikomanagementstrategie

Ein Geschäftsinhaber zu sein bedeutet mehr, als nur ein Vordenker zu sein oder dem Unternehmen bei der Skalierung zu helfen. Ein genauerer Blick zeigt, dass viele Geschäftsinhaber ihre Teams oft durch verschiedene Herausforderungen führen und Strategien entwickeln, um Risiken zu mindern, die sich auf ihre kurz- und langfristigen Ziele auswirken können.





Die Integration von KI-Systemen in eine geeignete Risikomanagementstrategie oder einen geeigneten Risikomanagementplan kann zu größeren Problemen führen, die dazu führen, dass unzureichende Lösungen bereitgestellt werden und weitere Lücken im Prozess entstehen.





Obwohl es viele Führungskräfte und Organisationen gibt, die in den letzten Jahren künstliche Intelligenz in ihr Geschäftsmodell integriert haben, verfügen die meisten von ihnen oft weder über eine KI-Risikomanagementstrategie noch über ein verantwortungsvolles KI-Programm.





Tatsächlich ergab ein Forschungsbericht von MIT Sloan Management Review und Boston Consulting Group, dass zwar 42 Prozent der Unternehmen eine KI-Strategie entwickelt hatten, aber nur 19 Prozent angaben, ein Risikomanagement- oder verantwortungsvolles KI-Programm implementiert zu haben.





Das Ignorieren der Bedeutung des KI-Risikomanagements oder das Fehlen eines Plans für den Fall, dass etwas schief geht, kann zukunftsorientierte Pläne zum Scheitern bringen und erfordert zusätzliche Ressourcen für die Lösung.

Budget- und Ressourcenbeschränkungen haben

Die Integration künstlicher Intelligenz in Ihr Geschäftsmodell erfordert eine erhebliche Investition. Erstens ist fortschrittliche Technologie mehr als die traditionellen Plug-in-and-Play-Anwendungen, an die wir uns in den späteren Jahren der Dotcom-Ära gewöhnt haben.





Der Einsatz künstlicher intelligenter Systeme ist eine langfristige und oft kontinuierliche Investition in Technologie, Datenmetriken und Fachwissen zur Verwaltung und Überwachung dieser Anwendungen. Wenn Sie auf Budget- und Ressourcenengpässe stoßen, könnte dies Ihren Fortschritt noch weiter verzögern und die potenziellen langfristigen Ziele, die Sie sich gesetzt haben, zunichtemachen.





Ein Teil des Planungs- und Implementierungsprozesses erfordert die notwendige Zuweisung von Ressourcen, die zur Unterstützung dieser Anwendungen beitragen, aber noch wichtiger ist die Bereitstellung verschiedener Add-ons, die zur Stromversorgung künstlicher Systeme beitragen.





Die KI-Technologie verändert und entwickelt sich ständig weiter. Das würde bedeuten, dass Ihr Unternehmen über die notwendigen Ressourcen verfügen muss, um diesen Wandel zu unterstützen und die Richtung von Zeit zu Zeit anzupassen, um sicherzustellen, dass bestehende Anwendungen für Ihre langfristige Strategie relevant sind, sich aber, was noch wichtiger ist, an eine sich ändernde Marktdynamik anpassen können.

Neue Wachstumschancen ignorieren

Als kleines Unternehmen werden Sie höchstwahrscheinlich ein oder mehrere KI-Projekte im kleinen Maßstab pilotieren, um die langfristigen Anforderungen jeder Anwendung zu berücksichtigen. Diese Bemühungen erfordern jedoch, dass Sie neue Wachstumschancen planen und sicherstellen, dass die von Ihnen verwendete Technologie mit der Expansion Ihres Unternehmens skaliert werden kann.





Bei jedem neuen Projekt müssen Sie die kurz- und langfristige Skalierbarkeit berücksichtigen. Wenn Sie beginnen, mit neueren und fortschrittlicheren Systemen zu experimentieren, werden Sie verschiedene Einsatzmöglichkeiten dieser Tools bemerken.





Möglicherweise stellen Sie fest, dass ein Pilotprojekt dabei hilft, verschiedene Probleme zu lösen, auf die Sie gestoßen sind. Die Anwendung auf einer anderen Unternehmensebene könnte jedoch bedeuten, dass Sie einen robusteren Ansatz für die Implementierung von KI-Anwendungen in verschiedenen Funktionen Ihres Unternehmens entwickeln.





Darüber hinaus müssen Sie Möglichkeiten planen, wie Sie die Skalierung dieser Systeme ermöglichen können, wenn Ihr Unternehmen unterschiedliche Wachstumsphasen durchläuft. Wenn die Nachfrage auf einer Seite Ihres Unternehmens zunimmt, müssen Sie sicherstellen, dass KI-Tools mit dieser Nachfrage skalieren und eine effizientere Bereitstellung ermöglichen.

Ihre Erwartungen werden nicht in Einklang gebracht

Weit hergeholte Erwartungen an die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz können zu zunehmenden Engpässen in Ihrem Unternehmen führen und dazu führen, dass Sie unterschiedliche Tools integrieren oder unterschiedliche Strategien zur Bewältigung dieser Probleme entwickeln.





Mit einer dynamischeren und aufgeschlosseneren Herangehensweise können Sie jederzeit neue Möglichkeiten erkennen, die sich Ihnen bieten könnten. Darüber hinaus werden Sie agiler und erkennen, dass KI-Anwendungen nur die Probleme lösen, für deren Lösung sie programmiert wurden.





Um das Potenzial eines KI-Projekts zu fördern, sollten Sie die Messlatte nicht zu hoch ansetzen, da dies nur zu überzogenen Erwartungen führen würde. Stellen Sie sicher, dass jedes Projekt im Vorfeld sorgfältig durchdacht wird, aber darüber hinaus auch, dass Sie eine Erwartungshaltung wecken, die es Ihnen ermöglicht, zu scheitern und auf der Grundlage des Gesamterfolgs die notwendigen Anpassungen vorzunehmen.

Die Bedeutung der Ethik übersehen

So sehr künstliche Intelligenz dabei hilft, die Geschäftseffizienz zu verbessern und kritische Probleme zu lösen, gibt es zahlreiche Bedenken hinsichtlich der potenziellen Datenschutzverletzungen, die diese Tools für ein Unternehmen und seine Kunden nach sich ziehen können.





Wir sehen bereits, dass große Akteure wie Googles Muttergesellschaft Alphabet und die ChatGPT-Entwickler OpenAI mit Klagen wegen der Verletzung personenbezogener Daten und Informationen von Benutzern zum Trainieren von KI-Modellen konfrontiert werden.





Während die Verwendung dieser Daten für die zukunftsweisende Entwicklung dieser Modelle von entscheidender Bedeutung ist, kann die illegale Erfassung dieser Daten ohne vorherige Zustimmung des Benutzers zu erhöhten rechtlichen Komplikationen führen und den Ruf Ihres Unternehmens schädigen.





Als Geschäftsinhaber sollten Sie dazu ermutigt werden, Datenschutzprobleme mit einem transparenten Ansatz anzugehen und sicherzustellen, dass Benutzer oder Kunden bei der Erhebung sensibler Daten transparent und unter Berücksichtigung bestehender Datenschutzbestimmungen vorgehen.





Bedenken Sie, dass es sich bei der künstlichen Intelligenz um ein sich ständig weiterentwickelndes Ökosystem handelt, das von den Gesetzgebern verlangt, neue Grundregeln festzulegen, die dabei helfen, die Erhebung personenbezogener Daten und Informationen zu regulieren. Noch wichtiger ist jedoch, dass Benutzer vor unrechtmäßiger Datenerfassung zum Trainieren neuer KI-Modelle geschützt werden.

Letzte Aufnahme

Künstliche Intelligenz kann Ihrem Unternehmen neue Möglichkeiten bieten, Herausforderungen zu meistern und dynamischere Lösungen in einem sich verändernden Markt zu entwickeln. Während sich die Landschaft weiterentwickelt, müssen Geschäftsinhaber darüber informiert werden, welches Potenzial ihnen diese Tools bieten können, aber noch wichtiger ist, wie diese Tools ihre zukunftsorientierten Ziele ergänzen können.