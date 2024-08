Der neue Trend beim DeFi-Staking: Liquid Re-Staking Tokens und Blast

Liquid Restake Tokens (LRTs) und das Aufkommen der Layer2-Lösung Blast lösen eine neue Welle des DeFi-Stakings aus. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf den Hintergrund dieser Entwicklung, was sie für das DeFi-Staking bedeutet und was die wichtigsten Trends in diesem Bereich sind.

Liquid Re-Stake Tokens: Die neueste Innovation bei LSDs

Liquid Staking Derivatives (LSD) sind ein Bereich im Ethereum-Ökosystem, der vor allem nach dem Shanghai-Upgrade vorbildliche Innovation und Anpassungsfähigkeit bewiesen hat. Lido Finance, eine Plattform, die eine entscheidende Rolle bei der Verfeinerung des Ethereum-Absteckmechanismus spielte, war der Ausgangspunkt für alles. Mit seiner innovativen Lösung hat Lido die Liquidität der in Ethereum eingesetzten Vermögenswerte freigesetzt und damit ein großes Problem im Ethereum-Einsatzmechanismus gelöst. Mit Lido können Benutzer Stake-Belohnungen auf Ethereum verdienen, ohne Vermögenswerte zu sperren, was einen großen Wandel vom traditionellen starren Paradigma des Staking darstellt.





Pendle Finance war das nächste Unternehmen, das neue Gebiete im LSD-Bereich betrat. Es leistete Pionierarbeit bei der Rendite-Tokenisierung auf Ethereum und ermöglichte es Benutzern, mit Renditen zu handeln und eine feste Rendite auf ihre Vermögenswerte zu erzielen. Dieses neue Modell eröffnete neue Ansätze zur Ertragsoptimierung und zum Risikomanagement.





Das Streben nach höheren Erträgen und einer umfassenderen Nutzung der eingesetzten Vermögenswerte nimmt jedoch kein Ende. Das Restaking-Protokoll Eigenlayer entstand mit einem komplexeren Modell. Eigenlayer ermöglicht es Stakern, ihre eingesetzten Vermögenswerte neu zuzuweisen, um zusätzliche dezentrale Dienste im Ethereum-Netzwerk zu sichern. Dies erhöht nicht nur die Gesamtprämie der Staker, sondern erhöht auch die kryptoökonomische Sicherheit und Widerstandsfähigkeit des gesamten Ethereum-Netzwerks.





Es stellte sich jedoch eine große Herausforderung heraus. Neu eingesetzte Vermögenswerte wurden fragmentiert und illiquide, was die Aktivität und Zusammensetzbarkeit im DeFi-Bereich beeinträchtigte. Hier kamen Liquid Restating Tokens (LRT) ins Spiel. Diese Innovation setzt die Liquidität neu eingesetzter Vermögenswerte frei und erhöht die Belohnungen der Staker weiter, indem sie ihnen die Teilnahme an DeFi ermöglicht. Benutzer können LRTs für zusätzliche Einnahmen in Liquid-Restaking-Protokolle einzahlen.





Mit diesen Entwicklungen hat sich der LSD-Raum von einem Ausgangspunkt mit einschichtigem Abstecken zu einem komplexeren und vielschichtigeren Ökosystem entwickelt. Einige neuere Ereignisse wie die Entstehung von Blast spiegeln diesen Trend wider. Blast ist ein EVM-kompatibles Ethereum Layer 2-Netzwerk, das native Ertragsabsteckungen von ETH und Stablecoins in seiner Kette bietet. Dies hat die Einsatzprämien weiter demokratisiert und das Benutzererlebnis insgesamt durch die Rationalisierung des Prozesses verbessert. Die Entwicklung des LSD-Bereichs hat das dynamische Umfeld und die Anpassungsfähigkeit des Ethereum-Ökosystems gezeigt, in dem ständig Innovationen geschaffen werden, um den Bedürfnissen der Benutzer nach höherer Liquidität und Rendite gerecht zu werden und gleichzeitig die Komplexität und Risiken von DeFi zu bewältigen.

DeFis nächstes großes Ding: LRTs





Im Bereich DeFi stellt das Aufkommen von Liquidity Re-Staking Tokens eine tiefgreifende Revolution im traditionellen Staking-Paradigma dar. LRTs stellen einen Durchbruch dar, nicht nur weil sie über den Rahmen des Single-Asset-Staking hinausdenken, sondern auch durch die Einführung und Erleichterung der Entwicklung von Multi-Protokoll-Staking. Durch EigenLayer können Benutzer die Grenzen eines einzelnen Protokolls überschreiten und ihre Belohnungen diversifizieren, indem sie ETH-Assets über mehrere Actively Validated Services (AVS) auf Eigenlayer abstecken, d. h. Anwendungen und Netzwerke, die durch erneutes Absichern gesichert sind. Dadurch wird die Netzwerksicherheit erheblich verbessert und dadurch eine komplexere Sicherheitsebene in das gesamte DeFi-Ökosystem eingeführt.





Die Vorteile von LRTs sind vielfältig: eine deutliche Verbesserung der Kapitaleffizienz, verbesserte Netzwerksicherheit und erhebliche Einsparungen für Entwickler bei der Ressourcenzuweisung. Wir müssen jedoch wachsam gegenüber den damit verbundenen Risiken bleiben, einschließlich potenzieller Strafrisiken, Bedenken hinsichtlich der Protokollzentralisierung und Umsatzverwässerung aufgrund des starken Marktwettbewerbs.





Was die Marktaussichten von LRTs betrifft, glauben wir, dass LRT-Protokolle aufgrund ihres hohen Verdienstpotenzials eine enorme Anziehungskraft auf Benutzer haben werden. LRT-Protokolle bieten ETH-Stakern zusätzliche Einnahmequellen, die nicht nur die grundlegenden Staking-Belohnungen, sondern auch Belohnungen von EigenLayer und die potenziellen Vorteile der Token-Ausgabe umfassen. Darüber hinaus haben LRTs durch Anreizmaßnahmen wie Airdrops das Potenzial, ein breiteres Spektrum an Teilnehmern anzuziehen, wodurch das allgemeine DeFi-Wachstum vorangetrieben und ein Trend geschaffen wird, der die Hitze des DeFi-Sommers 2020 wiederholen oder sogar übertreffen könnte.





Der Trend ist es wert, beachtet zu werden. Da LRT neue Impulse gibt, wird erwartet, dass der DeFi-Bereich ähnlich wie im vorherigen „Kurvenkrieg“ einen stärkeren Wettbewerb erleben wird, und die Token-Ökonomie könnte sich komplexer entwickeln veTokenomics Modelle. Wenn in der Zwischenzeit immer mehr AVS eingeführt werden, könnten die zusätzlichen Belohnungen, die sie LRT-Inhabern bieten, zu einem wichtigen Treiber für die Benutzerakquise im LRT-Bereich werden.





Zusammenfassend lässt sich sagen, dass LRTs ihren einzigartigen Wert bei der Freisetzung von Liquidität, der Steigerung der Erträge und der Optimierung von Governance und Risikomanagement unter Beweis gestellt haben. Daher sind LRTs nicht nur ein Absteckinstrument, sondern auch ein entscheidender Katalysator für DeFi-Innovation und -Wachstum. Ihre Entwicklung und Anwendung könnten tiefgreifende Veränderungen im DeFi-Ökosystem mit sich bringen und neue Möglichkeiten für Benutzer, Entwickler und die gesamte Blockchain-Welt eröffnen.

Damit verbundene Risiken und Herausforderungen

Stader Labs hat sich kürzlich zu einem dunklen Pferd entwickelt, als die Einführung des ersten flüssigen Restaking-Tokens rsETH des Ethereum-Mainnets große Aufmerksamkeit erregte. Mit rsETH können Benutzer liquide Stake-Token wie Coinbases Wrapped Staked ETH (cbETH), Lido's Staked ETH (stETH) und Rocket Pools rETH in mehreren verschiedenen Netzwerken „neu einsetzen“ und so einen Liquid-Token prägen, der ihren Anteil an einem repräsentiert Neuaufnahme des Vertrags. Dies ermöglicht eine größere Liquidität und Flexibilität der eingesetzten Vermögenswerte. Mit der Unterstützung von EigenLayer ist es rsETH gelungen, eine groß angelegte Neuvergabe der ETH zu erreichen, indem der Prozess für Benutzer, die in das Ökosystem der Neuvergabe eintreten, rationalisiert und so die Dezentralisierung des Ethereum-Netzwerks weiter gestärkt wurde.





Allerdings bergen solche Innovationen auch Risiken. Der Gründer von Ethereum, Vitalik Buterin, und die Mitbegründer von EigenLayer haben beide darauf hingewiesen, dass das erneute Setzen zu komplexen Szenarien führen und eine Bedrohung für die Sicherheit des Hauptnetzwerks darstellen kann. Darüber hinaus könnte mit der Verbreitung von AVSs und LRTs eine übermäßige Streuung von Branchenmitteln und Aufmerksamkeit zu Marktinstabilität und geschwächten Governance-Strukturen führen.





Als aufstrebende Kraft hat das Layer-2-Netzwerk Blast mit seiner einzigartigen automatischen Compoundierungsfunktion dem Raum mehr Lebendigkeit verliehen. Seine Innovation liegt in dem Design, das Benutzern durch die Arbeit mit Liquid Staking-Protokollen wie Lido nicht nur grundlegende Absteckerträge bietet, sondern es Benutzern auch ermöglicht, durch die Zusammenarbeit mit Protokollen wie MakerDAO zusätzliche Erträge aus seinem automatisch umbasierenden Stablecoin USDB zu erhalten. Obwohl ein solches Modell benutzerfreundlich ist und den Benutzern aufgrund seiner Auswirkungen auf die TVL-Zusammensetzung mehr Rendite bietet, bringt es auch Bedenken hinsichtlich der Zentralisierung mit sich und erhöht die Sensibilität gegenüber Marktrisiken.





Entscheidend wird sein, wie die Strategie von Blast die tatsächliche Nutzung von Vermögenswerten und die Dynamik der Kapitalströme innerhalb seines Ökosystems beeinflusst. Blast sollte darauf abzielen, dass sich seine TVL-Zusammensetzung stärker vom Kapitalerhalt zum Vermögenswachstum verlagert, damit das Unternehmen eine gute Netzwerkaktivität und ausreichende Liquidität in dApps aufrechterhalten kann. Nur so kann es sein Ziel wirklich erreichen, das Wachstum seines Blockchain-Netzwerks voranzutreiben und nicht nur als Einzahlungsplattform zu dienen.





Insgesamt bedeuten sowohl Stader Labs als auch Blast zwar Innovation und Fortschritt bei den Absteckmodellen des DeFi-Sektors, sie sind jedoch nicht ohne Risiken, über die wir wachsam bleiben sollten, um die Sicherheit und das Wohlergehen des Ethereum-Netzwerks langfristig zu gewährleisten. In Zukunft muss ein stabiles und nachhaltiges Gleichgewicht zwischen diesen Innovationen und dem Risikomanagement gefunden werden.

Andere neue Paradigmen für das Ethereum-Staking

Wir glauben, dass dynamische Absteckstrategien wie LRTs einen tiefgreifenden Einfluss auf den Ethereum-Absteckmarkt haben. Erstens haben die Automatisierung und Effizienz dieser Strategien die Investitionsschwelle gesenkt und mehr Einzelinvestoren angezogen. Zweitens verbessert sich die Marktliquidität deutlich, wenn mehr Mittel fließen, was zur Stabilität des gesamten DeFi-Ökosystems beiträgt. Darüber hinaus treiben dynamische Stake-Strategien durch die Bereitstellung diversifizierter und maßgeschneiderter Anlageoptionen die Marktinnovation und -entwicklung voran. Die Umsetzung dieser Strategien steht jedoch vor technischen Herausforderungen, insbesondere bei der Erstellung effizienter und genauer algorithmischer Modelle und der Gewährleistung der Systemsicherheit und Widerstandsfähigkeit gegen Netzwerkangriffe.





Mittlerweile werden weitere neue Paradigmen des Absteckens erforscht. Lass uns einen Blick darauf werfen.





Als Reaktion auf einen reifenden Markt mit unterschiedlichen Anlegeranforderungen entstand ein neues Modell, das als Layered Staking System bekannt ist. Dieses System verteilt die eingesetzten Vermögenswerte auf verschiedene Risikoschichten mit jeweils unterschiedlichem Gewinnpotenzial und Risikokonfigurationen. Schichten mit geringem Risiko bieten relativ stabile Renditen und eignen sich für risikoscheue Anleger, während Schichten mit hohem Risiko Anleger mit einer höheren Risikotoleranz ansprechen. Die Flexibilität dieses Systems ermöglicht es Anlegern, Vermögenswerte auf der Grundlage ihrer Risikopräferenzen und Marktprognosen zuzuweisen. Die Implementierung eines mehrschichtigen Abstecksystems erfordert komplexe intelligente Verträge und ausgefeilte Risikomanagementstrategien, um Liquidität und Sicherheit zwischen verschiedenen Schichten sicherzustellen. Seine Einführung bietet Anlegern mehr Auswahlmöglichkeiten und Flexibilität und treibt den Ethereum-Stake-Markt in Richtung Reife und Diversifizierung.





Auch vertragsbasierte automatisierte Absteckstrategien sind eine interessante Entwicklung. Sie verbessern die Effizienz und Effektivität der Vermögensverwaltung, indem sie das Abstecken, Aufheben des Absteckens und die Neuzuweisung von Vermögenswerten automatisch durchführen. Die Risikomanagementfähigkeit automatisierter Absteckstrategien wird durch spezifische Risikoparameter verbessert, die in Smart Contracts festgelegt werden. Sobald die Marktbedingungen diese Parameter auslösen, passen Smart Contracts die Einsatzpositionen automatisch an. Trotz Herausforderungen wie der Gewährleistung der Sicherheit und Zuverlässigkeit intelligenter Verträge wird erwartet, dass automatisierte Absteckstrategien breitere Anwendung finden, da die Sicherheit intelligenter Verträge mit der Weiterentwicklung der Technologie zunimmt.





Darüber hinaus ermöglichen kollektive Beteiligungs- und Gewinnbeteiligungsmodelle mehreren Anlegern, ihre Vermögenswerte gemeinsam einzusetzen und die erzielten Gewinne anteilig zu teilen. Dieses Modell nutzt intelligente Verträge zur automatischen Gewinnverteilung und bietet Kleinanlegern Möglichkeiten zur gemeinschaftlichen Vermögenssteigerung. Intelligente Verträge spielen eine zentrale Rolle beim kollektiven Abstecken, indem sie die Gewinnverteilung durchführen und faire Renditen für jeden Teilnehmer sicherstellen. Kollektives Abstecken bietet Kleinanlegern die Möglichkeit, Risiken und Kosten zu reduzieren und die Inklusivität innerhalb des DeFi-Ökosystems zu erhöhen.





Schließlich ist die Verknüpfung von abgesteckten Vermögenswerten mit Real World Assets (RWAs) ein weiterer innovativer Ansatz im DeFi-Bereich. Bei diesem Modell werden reale Vermögenswerte wie Immobilien und Kunstwerke auf der Blockchain tokenisiert und dienen als Basiswerte für eingesetzte Vermögenswerte. Dieser Ansatz stellt Liquidität für typischerweise illiquide Vermögenswerte bereit und eröffnet den Eigentümern realer Vermögenswerte neue Finanzierungsquellen. Obwohl dieses Modell vor Herausforderungen wie der genauen Bewertung und Tokenisierung realer Vermögenswerte sowie der Behandlung regulatorischer und Compliance-Fragen im Zusammenhang mit diesen Vermögenswerten steht, verspricht die Zukunft breitere Anwendungen für die Verknüpfung von abgesteckten Vermögenswerten mit RWAs. Dies kann traditionellen Vermögensinhabern neue Finanzierungskanäle bieten und Kryptowährungsinvestoren neue Investitionsmöglichkeiten bieten, wodurch die Integration der Kryptowährungsmärkte mit den traditionellen Finanzmärkten vertieft wird.





Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Zukunft des DeFi-Einsatzes weitere Fortschritte verspricht. Dies ist ein Bereich, dem sowohl Investoren als auch DeFi-Spieler Aufmerksamkeit schenken sollten.