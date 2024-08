5+ digitale und kostenlose Tools, die Sie benötigen, um nützliche Kryptodaten zu entdecken

Die Welt der Kryptowährung mag aus unerfahrenen Augen etwas kompliziert erscheinen, aber es gibt viele kostenlose Tools, die es jedem leicht machen. Hier finden Sie kostenlos Echtzeitinformationen zu Preisen, Statistiken, Veranstaltungen, Karten, Hacks, Adressen und vielem mehr. Wissen Sie schon, wo Sie suchen müssen?





In dieser Erkundung stellen wir über fünf wesentliche digitale Begleiter vor, die es Enthusiasten und Investoren gleichermaßen ermöglichen, in die Welt der Kryptowährungsdaten einzutauchen . Egal, ob Sie ein erfahrener Trader oder ein neugieriger Anfänger sind, diese Ressourcen öffnen Ihnen die Tür zu datengesteuerten Erkenntnissen und ermöglichen es Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen und in der sich ständig verändernden Kryptowelt die Nase vorn zu haben. Lass uns das Prüfen!

Preise und Statistiken

Das erste, was Ihnen wahrscheinlich in den Sinn kommt, ist die berühmte Website CoinMarketCap (CMC), auf der Sie Preise, Prozentsätze, Volumina, Vorräte, Diagramme, Trendmünzen und sogar einige Neuigkeiten sehen können. Es gibt jedoch noch weitere Optionen mit eigenen Funktionen. Auf CryptoSlate finden Sie beispielsweise Münzen und Token, die nach Kategorien (Anwendungen, Konsenstyp, Sektor und zugrunde liegende Kette) geordnet sind, sowie andere nützliche Daten wie Nachrichten, Erkenntnisse, Berichte, Podcasts und Verzeichnisse.









CoinGecko ist eine weitere beliebte Alternative. Es ist CMC sehr ähnlich und verfügt über Kategorien wie CryptoSlate. Allerdings wird es als etwas objektiver angesehen, da CMC vollständig im Besitz der Börse Binance ist, während CoinGecko unabhängig ist.





Um noch mehr Daten zu einer bestimmten Münze zu sehen, könnte CryptoCompare Ihr Verbündeter sein. Es gibt die klassische Liste nach Marktkapitalisierung, aber Sie können in jeder Münze weitere Statistiken und Diagramme sehen. Dazu gehören Nettovermögenswachstum, große Transaktionen, Konzentration, Volumen nach Fiat-Währung, Social-Media-Aktivitäten, Entwicklung, Echtzeithandel und ein Forum.

Kalender und Veranstaltungen

Es gibt zahlreiche Krypto-Kalender, alle ähnlich, aber mit eigenen Funktionen. Sie zeigen oft Token-Updates, Ankündigungen, Börsennotierungen, Airdrops, Veröffentlichungen, Token-Burns, Partnerschaften, bevorstehende Hackathons, Konferenzen, digitale Veranstaltungen (AMAs, Lives usw.), Forks, Initial Coin Offerings (ICOs), Meetups und mehr. Abhängig von der Kette und den ausgewählten Daten.









CoinMarketCap bietet auch einen einfachen Kalender an, es gibt aber auch andere darauf spezialisierte Plattformen. Dazu gehören CoinMarketCal, Coindar und CryptoKal. In einigen von ihnen können Sie Ihre eigenen Ereignisse hinzufügen und Ihre Optionen anpassen. Eine weitere interessante Alternative ist hingegen CryptoCraft , ein Kalender zur Entdeckung weltweiter Wirtschaftsereignisse, die sich zu einem bestimmten Zeitpunkt auf den Kryptomarkt auswirken könnten. Dazu gehören eine Legende für Ereignisse mit geringer oder großer Auswirkung, Zentralbankzinsen und Auswirkungsdiagramme.

Kettenforscher

Transparenz ist ein großer Vorteil in öffentlichen Ketten, sodass wir alle Daten über Kryptotransaktionen entdecken können – angefangen bei ihrer Legitimität. Sogar private Münzen verfügen über eigene Explorer, die von den beteiligten Akteuren überprüft werden können, und wir stellen auch Multiwährungs-Explorer als benutzerfreundliche und kostenlos nutzbare Websites zur Verfügung.





Mithilfe dieser Tools kann jeder Transaktionen verfolgen, Wallet-Guthaben überprüfen, Netzwerkaktivitäten überwachen, sich mit Smart-Contract-Interaktionen befassen und die komplizierten Details zahlreicher Netzwerke erkunden. All dies über eine Suchleiste, wenn Sie über spezifische Daten verfügen (Wallet-Adresse, Transaktions-Hash, Blocknummer, Token-Vertrag usw.) oder über eine Liste von Münzen und Kategorien für allgemeinere Einblicke.









Blockchain.com (ehemals Blockchain.info) ist wahrscheinlich der am häufigsten verwendete Multi-Chain-Krypto-Explorer und auch der erste seiner Art. Es funktioniert mit Bitcoin, Bitcoin Cash und Ethereum; und umfasst außerdem Preise, Diagramme, letzte Transaktionen und Blöcke, Nachrichten, zwei Arten von Hot Wallets und eine eigene Börse. Andere Explorer bieten jedoch mehr Vorteile.





Blockchair ist eine weitere beliebte Option, die mit mindestens 17 Ketten funktioniert und Funktionen für ERC-20 (interne Token auf Ethereum), ERC-721 (hauptsächlich NFTs) und ENS (Domainnamen auf Ethereum) umfasst. Darüber hinaus bietet es zusätzliche Funktionen wie einen anonymen Portfolio-Tracker, Node-Explorer, News-Aggregator, Kettenvergleich und Release-Monitor (Kalender).





Weitere Optionen sind OKLink , das 36 Netzwerke unterstützt, und TokenView , das +120 Netzwerke an einem Ort unterstützt. Letzterer stellt auch Dienste für Entwickler bereit, wie APIs, Abonnements und Nodes as a Service.

Karten und Datenbanken

Diese Tools bieten einen dynamischen Überblick über die globale Kryptolandschaft und bieten eine visuelle Darstellung oder eine schnelle Liste von Knoten weltweit, Einkaufsmöglichkeiten, Netzwerkaktivitäten und anderen zahlreichen Projekten und Diensten. In BitNodes finden wir beispielsweise eine Echtzeitkarte der Bitcoin-Knoten, und CoinMap zeigt über 34.400 Orte, an denen man Produkte und Dienstleistungen mit Kryptowährungen weltweit kaufen kann.









Auf Websites wie Decentralized Finance finden wir wiederum nützliche Datenbanken, Dienste und Projekte aus verschiedenen Netzwerken. Beispiele hierfür sind Cross-Chain-Brücken (wie Counterstake ), Absteckdienste, Skalierungslösungen, Risikokapitalunternehmen, OTC-Schalter, Kredit- und Zahlungsdienste, Analysetools, Projekte nach Ökosystem, Nachrichten-Websites und vieles mehr. CryptoAtlas ist ein weiteres Verzeichnis, dieses nach Kategorien getrennt. Es bietet auch Rezensionen, Interviews, Leitfäden und Marktaktualisierungen.

Hacks- und Betrugswarnungen

Leider sind Krypto-Hacks (aber insbesondere DeFi-Hacks) weit verbreitet und wir sollten darauf vorbereitet sein. Mehrere Tools könnten uns Echtzeitwarnungen und Erkenntnisse über Krypto-Hacks und -Betrügereien liefern. Als erstes können wir Twitter (X) erwähnen, wo wir die aktuellsten Nachrichten finden. Konten wie CertiK Alert , Chainabuse und PeckShield Alert veröffentlichen wertvolle Informationen in Echtzeit. Letzteres verfügt sogar über eine eigene Chrome-Sicherheitserweiterung ( AegisWeb3 ) für Krypto-Aktivitäten.









Darüber hinaus können wir mehrere Datenbanken finden, die Krypto- und DeFi-Hacks auflisten, einschließlich gestohlener Gelder, Kette, Art des Problems, Datum und anderer Details. Die Rekt-Datenbank von DeFiYield, Rekt News und der Crypto Scam Tracker des US-amerikanischen Ministeriums für Finanzschutz und Innovation (DFPI) sind nur einige davon. Sie sind jedoch für bereits durchgeführte Hacks gedacht. Wenn Sie den Vertrauensgrad einer bestimmten Plattform, Münze oder Marke einsehen möchten, können Sie auf Websites wie TrustPilot und ScamAdviser suchen.

Obyte-Tools

Natürlich verfügt Obyte auch über eigene Tools zur Erkundung relevanter Daten und Statistiken. Wir können zunächst den Datenexplorer Obyte.io erwähnen, in dem Benutzer Adressen für Orakel (Daten-Feeds), interne Token, Attestierer, Dapps, autonome Agenten und Auftragsanbieter finden können. Darüber hinaus stehen eine Liste mit Chatbots, Umfragen und eine Ledger-Zeitleiste zur Verfügung. All diese Daten könnten bei der Erstellung intelligenter Verträge ohne Codierung helfen.









Im Gegensatz dazu rechnen Entwickler für den Start auch mit mehreren Tools und Dokumentationen. Dazu gehören mehrere Bibliotheken, ein Headless Wallet, ein Oscript-Editor, ein Autonomous Agents Testkit und zahlreiche Anleitungen zum Aufbau im Obyte-Ökosystem. Entwicklern und Benutzern steht außerdem ein Testnetz zur Verfügung, mit dem sie die Obyte-Funktionen ohne technische Risiken oder echte Mittel testen können.





Die Website Obyte Stats zeigt Daten wie verbundene Wallets, Knoten, reichste Adressen, Bestellanbieter und Transaktionsverlauf. Unabhängig davon kann jeder auf Liquidity Obyte Daten zum Liquiditätsabbau in Oswap.io und zur Verteilung von Belohnungen an Liquiditätsanbieter einsehen. Für detailliertere Informationen verfügt Obyte natürlich über einen eigenen Ledger-Explorer , in dem Sie den Directed Asymmetric Graph (DAG) in Echtzeit sehen und nach Einheit, Adresse oder Vermögenswert suchen können (nur für öffentliche Token).





Abschließend können wir das Obyte-Whitepaper , das Obyte-Wiki und den Obyte-Blog erwähnen, um Leitfäden, DAG-Konzepte, spezifische Funktionen, Veröffentlichungen und Ankündigungen zu entdecken. In Anbetracht all dessen steht Obyte für ein umfassendes und transparentes Ökosystem, das sowohl Benutzern als auch Entwicklern zahlreiche Tools bietet, um sich ohne Barrieren in der dezentralen Welt zurechtzufinden. Denken Sie daran: Wenn Sie Vorschläge oder Kommentare haben, können Sie uns über Discord oder Telegram kontaktieren!

Ausgewähltes Vektorbild von Freepik