Spacecoins hvidbog: The Future of the Internet Is out of This World

Spacecoin er på en mission om at decentralisere internettet ved at skabe et netværk af satellitter med lav kredsløb om jorden, parret med en blockchain, der beskytter både brugernes og udbydernes interesser på platformen.









Spacecoins mission: TL;DR

Problem : Centralisering og begrænset adgang til internettet er fortsat betydelige barrierer globalt.

: Centralisering og begrænset adgang til internettet er fortsat betydelige barrierer globalt. Løsning : En tillidsfri, satellitbaseret internetinfrastruktur, der udnytter blockchain-teknologi til at forbinde decentrale noder, hvilket sikrer bredere adgang og sikkerhed.

: En tillidsfri, satellitbaseret internetinfrastruktur, der udnytter blockchain-teknologi til at forbinde decentrale noder, hvilket sikrer bredere adgang og sikkerhed. Udfordringer : Skalering af hardware og software, optimering af dataoverførsel, navigering af licensforhindringer og håndtering af spørgsmålet om free-riders.





Hvilket problem løser Spacecoin?

Spacecoin-hvidbogen fastholder, at internettet er meget centraliseret i sin nuværende tilstand. Denne centralisering resulterer i spørgsmål som censur, enkeltstående fejlpunkter, begrænset adgang for undertjente landdistrikter og fattige områder og forskellige former for centraliseret intervention.

Spacecoins foreslåede løsninger

Spacecoin er ved at udvikle en mangefacetteret løsning til at tackle udfordringerne ved centralisering. I sin kerne foreslår projektet et decentraliseret fysisk infrastrukturnetværk (DePIN) , beslægtet med Helium , men i en meget større skala, ved at bruge satellitter i kredsløb til at skabe et virkelig globalt netværk.





For at sikre sikker og effektiv kommunikation implementerer Spacecoin et blockchain-system , der letter datatransmission mellem satellitter og slutbrugere. Dette system håndterer også betaling af gebyrer for dataadgang. For at opretholde retfærdighed og forhindre misbrug, bruger Spacecoin et kreditsystem (Creditcoin) . Dette system giver mulighed for indberetning af brugere eller sendere, der overtræder netværkets regler. Freeriders og dem, der udnytter systemet, kan identificeres og nægtes service, hvilket sikrer netværkets integritet.

Hvilke udfordringer står Spacecoin over for?

Som med ethvert ambitiøst projekt, støder Spacecoin på en række betydelige udfordringer. Disse omfatter kapaciteten til at håndtere en enorm mængde internetanmodninger, hardwarebegrænsninger og kompleksiteten af rumfartsteknik.





I 2025 planlægger Spacecoin at opsende sine satellitter. I øjeblikket er teamet fokuseret på at sikre, at hardwaren effektivt kan kryptere og dekryptere datapakker transmitteret gennem satellitterne uden overophedning. For at opnå dette bruger de Radiation Hardened Cortex-A9 dual-core ARM CPU'er.





Derudover vil gebyrer blive aggregeret og slået sammen til en enkelt transmission, hvilket betydeligt reducerer antallet af transaktioner pr. sekund, der kræves. Bygning og opsendelse af satellitter introducerer endnu et lag af udfordringer, såsom at opnå den korrekte kredsløb, termisk styring og opretholdelse af pålidelige kommunikationskanaler.





En anden hindring er at navigere i det regulatoriske landskab. Adskillige centraliserede agenturer styrer kommunikation og kræver licenser til at operere på tværs af specifikke frekvensområder. For at løse dette samarbejder Spacecoin med tredjepartsenheder, der allerede har adgang til disse frekvenser og har SIM/eSIM-certificeringer. Projektet undersøger også brugen af New-Radio-Unlicensed (NR-U) 5G-netværk, som opererer på et ulicenseret spektrum, for yderligere at strømline forbindelsen.

Privatlivsovervejelser

Mens Spacecoin sigter mod at levere et decentralt internet med krypteret kommunikation, tilbyder det ikke fuldstændigt privatliv for brugerne. I lighed med hvordan en mobil enheds placering kan trianguleres ved hjælp af mobiltårne, kan enheder forbundet til Spacecoin-netværket også lokaliseres.





Desuden tillader Proof-of-Location-konceptet en enheds placering at blive delt som et aktiv. Tredjeparter kunne udnytte disse oplysninger til at forbedre sikkerhed, logistik, forsyningskæder og mere.

Langsigtede udsigter

De foregående afsnit skitserer Spacecoins kortsigtede mål. På mellemlang sigt forestiller projektet sig rum-rum-forbindelse, hvor satellitter kommunikerer direkte med hinanden i stedet for udelukkende at videresende data tilbage til Jorden. Ser vi længere frem, omfatter Spacecoins langsigtede mål etableringen af et multi-planetarisk internet og udvidelse af dets decentraliserede netværk ud over vores planet.