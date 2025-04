“Spacecoin” -iň sahypasy: Internetiň geljegi bu dünýäden daşda

“Spacecoin”, platformadaky ulanyjylaryň we üpjün edijileriň bähbitlerini goraýan blokcheyn bilen jübütlenen pes Eartherli orbitaly hemralar ulgamyny döretmek arkaly interneti merkezden daşlaşdyrmak wezipesini ýerine ýetirýär.









“Spacecoin” -iň wezipesi: TL; DR

Mesele : Merkezleşdirmek we internete çäklendirilen giriş dünýäde möhüm päsgelçilikler bolup galýar.

: Merkezleşdirmek we internete çäklendirilen giriş dünýäde möhüm päsgelçilikler bolup galýar. Çözüw : merkezleşdirilmedik düwünleri birikdirmek, has giň elýeterliligi we howpsuzlygy üpjün etmek üçin blokchein tehnologiýasyny ulanýan ynamsyz, hemra esasly internet infrastrukturasy.

: merkezleşdirilmedik düwünleri birikdirmek, has giň elýeterliligi we howpsuzlygy üpjün etmek üçin blokchein tehnologiýasyny ulanýan ynamsyz, hemra esasly internet infrastrukturasy. Kynçylyklar : Apparat we programma üpjünçiligini ulaltmak, maglumatlary geçirmegi optimizirlemek, ygtyýarnamalaşdyrmak päsgelçiliklerinden geçmek we erkin sürüjiler meselesini çözmek.





“Spacecoin” haýsy meseläni çözýär?

“Spacecoin” sahypasy , internetiň häzirki ýagdaýynda ýokary derejede merkezleşdirilendigini öňe sürýär. Bu merkezleşdirmek, senzura, şowsuzlygyň ýeke nokatlary, ýeterlik däl oba we garyp sebitler üçin çäklendirilen ygtyýarlyk we merkezleşdirilen gatyşmagyň dürli görnüşleri ýaly meselelere getirýär.

“Spacecoin” -iň teklip eden çözgütleri

“Spacecoin” merkezleşdirmek meselelerini çözmek üçin köptaraply çözgüdi taýýarlaýar. Taslamanyň özeni, Geliuma meňzeş, emma has giň gerimde merkezleşdirilen fiziki infrastruktura toruny (DePIN) teklip edýär, emeli hemralary ulanyp, hakykatdanam global ulgam döretmek üçin.





Howpsuz we netijeli aragatnaşygy üpjün etmek üçin “Spacecoin” hemra we ahyrky ulanyjylaryň arasynda maglumatlary geçirmegi ýeňilleşdirýän blokirleme ulgamyny ornaşdyrýar. Bu ulgam, şeýle hem, maglumatlara girmek üçin tölegleri töleýär. Adalatlylygy saklamak we hyýanatçylykly peýdalanmagyň öňüni almak üçin “Spacecoin” karz ulgamyny ulanýar (“Creditcoin”) . Bu ulgam, toruň düzgünlerini bozýan ulanyjylaryň ýa-da iberijileriň hasabat bermegine mümkinçilik berýär. Mugt sürüjiler we ulgamdan peýdalanýanlar, toruň bitewiligini üpjün edip, hyzmaty kesgitläp we ret edip bilerler.

“Spacecoin” haýsy kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýar?

Islendik uly taslamada bolşy ýaly, “Spacecoin” hem birnäçe möhüm kynçylyklara duş gelýär. Bularyň arasynda köp sanly internet isleglerini çözmek ukyby, enjam çäklendirmeleri we howa giňişliginiň in engineeringenerçiliginiň çylşyrymlylygy bar.





2025-nji ýylda “Spacecoin” hemralaryny uçurmagy meýilleşdirýär. Häzirki wagtda topar enjamlaryň hemra arkaly aşa gyzdyrylmazdan iberilýän maglumat paketlerini netijeli şifrläp we şifrläp biljekdigine ünsi jemleýär. Muňa ýetmek üçin, iki ýadroly ARM protsessorlaryny radiasiýa gatylaşdyrylan Cortex-A9 ulanýarlar.





Mundan başga-da, tölegler jemlenip, bir geçirişe birleşdiriler we zerur sekuntda geleşikleriň sanyny ep-esli azaldar. Sputnik gurmak we uçurmak, dogry orbita ýetmek, ýylylyk dolandyryşy we ygtybarly aragatnaşyk kanallaryny saklamak ýaly başga bir kynçylyk gatlagyny hödürleýär.





Başga bir päsgelçilik, kadalaşdyryjy landşaftda gezmek. Birnäçe merkezleşdirilen edaralar aragatnaşyklary dolandyrýarlar we belli ýygylyk aralygynda işlemek üçin ygtyýarnamalary talap edýärler. Bu meseläni çözmek üçin “Spacecoin” bu ýygylyklara eýýäm girip bilýän we SIM / eSIM şahadatnamalaryna eýe bolan üçünji tarap guramalary bilen hyzmatdaşlyk edýär. Taslama, şeýle hem baglanyşygy has-da tertipleşdirmek üçin ygtyýarnamasyz spektrde işleýän Täze Radio-Ygtyýarly (NR-U) 5G torlarynyň ulanylyşyny öwrenýär.

Gizlinlik pikirleri

“Spacecoin” şifrlenen aragatnaşyk bilen merkezleşdirilmedik interneti üpjün etmegi maksat edinýän hem bolsa, ulanyjylar üçin doly gizlinlik hödürlemeýär. Öýjükli diňleriň kömegi bilen ykjam enjamyň ýerleşýän ýeriniň üçburçlugyna meňzeş ýaly, “Spacecoin” toruna birikdirilen enjamlar hem lokallaşdyrylyp bilner.





Mundan başga-da, “Proof-of-Location” düşünjesi enjamyň ýerleşýän ýerini aktiw hökmünde paýlaşmaga mümkinçilik berýär. Üçünji taraplar bu maglumatlary howpsuzlygy, logistikany, üpjünçilik zynjyrlaryny we başgalary ösdürmek üçin ulanyp bilerler.

Uzak möhletli perspektiwalar

Öňki bölümlerde “Spacecoin” -iň gysga möhletli maksatlary beýan edilýär. Orta möhletde taslama kosmos giňişligini birleşdirmegi göz öňünde tutýar, bu ýerde hemra diňe maglumatlary Earthere gaýtarman, biri-biri bilen göni aragatnaşyk saklaýar. Öňe seretseň, “Spacecoin” -iň uzak möhletli maksatlary köp planetaly internetiň döredilmegini we merkezleşdirilmedik toruny planetamyzyň daşyndan giňeltmegi öz içine alýar.