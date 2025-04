Spacecoin’s Whitepaper: Bokamoso bja Inthanete bo tšwile Lefaseng Le

Spacecoin e thomong ya go arola inthanete ka go hlola netweke ya disathalaete tša tlase tša go dikologa Lefase, tšeo di kopantšwego le blockchain yeo e šireletšago dikgahlego tša bobedi badiriši le baabi sethaleng.









Thomo ya Spacecoin: TL;DR

Bothata : Go tsenywa ga Inthanete bogareng le phihlelelo e lekanyeditšwego ya Inthanete e sa dutše e le mapheko a magolo lefaseng ka bophara.

: Go tsenywa ga Inthanete bogareng le phihlelelo e lekanyeditšwego ya Inthanete e sa dutše e le mapheko a magolo lefaseng ka bophara. Tharollo : Mananeokgoparara a inthanete ao a sa tshepego, ao a theilwego go sathalaete ao a šomišago theknolotši ya blockchain go kgokaganya di-node tše di arotšwego, go netefatša phihlelelo ye e nabilego le tšhireletšo.

: Mananeokgoparara a inthanete ao a sa tshepego, ao a theilwego go sathalaete ao a šomišago theknolotši ya blockchain go kgokaganya di-node tše di arotšwego, go netefatša phihlelelo ye e nabilego le tšhireletšo. Ditlhohlo : Go lekanya didirišwa tša go šoma le disoftware, go dira gore phetišetšo ya data e šome gabotse, go sepelasepela maphekong a go fa dilaesense, le go rarolla taba ya banamedi ba mahala.





Ke Bothata Bofe bjoo Spacecoin e bo Rarollago?

Pampiri ye tšhweu ya Spacecoin e tiišetša gore inthanete e tsepame kudu boemong bja yona bja bjale. Go tsenywa mo bogareng go feleletša ka ditaba tša go swana le go hlahloba, dintlha tše tee tša go palelwa, phihlelelo ye e lekanyeditšwego ya mafelo a dinagamagaeng le ao a diilago ao a sa fiwego ditirelo tše di lekanego, le dibopego tše di fapanego tša tsenogare ya bogareng.

Ditharollo tše di Šišintšwego tša Spacecoin

Spacecoin e hlabolla tharollo ya mahlakore a mantši go rarolla ditlhohlo tša go tsenywa bogareng. Motheong wa yona, projeke e šišinya Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) , yeo e swanago le Helium eupša ka tekanyo ye kgolo kudu, yeo e šomišago disathalaete tšeo di dikologago go hlola netweke ya lefase ka bophara ya nnete.





Go netefatša kgokagano ye e bolokegilego le ye e šomago gabotse, Spacecoin e phethagatša tshepedišo ya blockchain yeo e nolofatšago phetišetšo ya datha magareng ga disathalaete le badiriši ba mafelelo. Tshepedišo ye e swara gape le tefo ya ditefelo tša phihlelelo ya data. Go boloka toka le go thibela tšhomišompe, Spacecoin e šomiša tshepedišo ya mokitlana (Creditcoin) . Tshepedišo ye e dumelela go bega ga badiriši goba bafetiši bao ba roba melawana ya netweke. Banamedi ba mahala le bao ba šomišago tshepedišo ye ba ka hlaolwa le go ganwa tirelo, go netefatša botshepegi bja netweke.

Ke Ditlhohlo dife tšeo Spacecoin e Lebanego le tšona?

Go swana le ka projeke efe goba efe yeo e nago le maikemišetšo a magolo, Spacecoin e kopana le mohuta wa ditlhohlo tše bohlokwa. Tše di akaretša bokgoni bja go swaragana le bophagamo bjo bogolo bja dikgopelo tša inthanete, mellwane ya didirišwa tša go šoma ka thata le go raragana ga boentšeneare bja difofane.





Ka 2025, Spacecoin e rera go thakgola disathalaete tša yona. Ga bjale, sehlopha se tsepeletše go netefatša gore didirišwa tša go šoma ka thata di ka šitiša le go hlatholla ka bokgoni diphasele tša datha tšeo di fetišetšwago ka disathalaete ntle le go fiša kudu. Go fihlelela se, ba diriša di-CPU tša ARM tša Radiation Hardened Cortex-A9 tšeo di nago le motheo o mobedi.





Go tlaleletša, ditefelo di tla kgoboketšwa le go kopanywa go ba phetišetšo e tee, go fokotša kudu palo ya ditirišano ka motsotswana ye e nyakegago. Go aga le go thuntšha disathalaete go tsebagatša legato le lengwe la ditlhohlo, tše bjalo ka go fihlelela modikologo o nepagetšego, taolo ya phišo le go boloka mekero e ka botwago ya poledišano.





Lepheko le lengwe ke go sepelasepela sebopegong sa taolo. Ditheo tše mmalwa tše di tsentšwego bogareng di laola dikgokagano gomme di nyaka dilaesense go šoma go ralala le meelo ye e itšego ya maqhubu. Go rarolla se, Spacecoin e dirišana le ditheo tša mokgatlo wa boraro tšeo di šetšego di na le phihlelelo go maqhubu a gomme di na le ditifikeiti tša SIM/eSIM. Protšeke ye e hlahloba gape tšhomišo ya dinetweke tša 5G tša New-Radio-Unlicensed (NR-U), tšeo di šomago ka sepektheremo seo se se nago laesense, go nolofatša kgokagano go ya pele.

Dikakanyokgolo tša Sephiri

Le ge Spacecoin e ikemišeditše go fana ka inthanete ye e arotšwego ka kgokagano ye e šitišitšwego, ga e neelane ka sephiri se se feletšego go badiriši. Go swana le kamoo lefelo la sedirišwa sa sellathekeng le ka khutlotharo ka gona ka go diriša ditora tša disele, didirišwa tšeo di kgokagantšwego le netweke ya Spacecoin le tšona di ka ba tša lefelong leo.





Go feta fao, kgopolo ya Bohlatse bja Lefelo e dumelela lefelo la sedirišwa go abelanwa bjalo ka letlotlo. Batho ba boraro ba ka diriša tsebišo ye go godiša tšhireletšo, dithulaganyo, diketane tša kabo le tše dingwe.

Tebelelo ya Nako e Telele

Dikarolo tše di fetilego di hlaloša maikemišetšo a nako ye kopana a Spacecoin. Bogareng bja nako, projeke e bona ka leihlo la kgopolo kgokagano ya sebaka-sebaka, moo disathalaete di boledišanago ka go lebanya le tše dingwe go e na le go fetišetša fela datha morago Lefaseng. Ge re lebelela pele, dipakane tša nako ye telele tša Spacecoin di akaretša go hlongwa ga inthanete ya dipolanete tše ntši, le go katološa netiweke ya yona ye e arotšwego go feta polanete ya rena.