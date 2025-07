Nej, Hal - Big Banking har ikke fanget Bitcoin - det er omvendt

Lad os hacke tilbage til de gode gamle dage af PC (personlig computing) revolution.





Før Hal Finney og Satoshi Nakamoto.





Så hop derfra til fremtiden for en verden, hvor vi ikke har nogle få Big Banker som Jamie Dimon, men hvor alle voksne ønsker at være en bankmand.





Ligesom open-source decentralisering af AI er den eneste måde at sikre ingen løbende AGI overtagelse af den menneskelige civilisation, ligeledes er open-source decentralisering af bankvirksomhed den eneste måde at sikre ingen løbende AI-drevet, gæld-penge-drevet krig-mongering fortsætter med at ske.





Med Bitcoin noder og minearbejdere i hvert hjem før tv eller radio, pumpe gæld til himmelhøje niveauer vil være en historie af fortiden.





Eller i det mindste for en heldig administration (endnu håbet).





Det har været for længe uden en guldalder af rigdom og overflod.

PC drømmen

Da Steve Wozniak og hans hacker venner på Homebrew Computer Club forestillede sig fremtiden for personlig computing, så de, at computeren skabte frihed for mennesker og ikke mere trældom.





Til at citere fraVerden ifølge Wozaf Gary Wolf:





Hvad er belønningerne?" spørger han. "Vi havde ikke computere dengang. Du kan ikke bruge det, du får ikke et job, du får ingen penge. Du får ikke nogen anerkendelse. Du får ikke en titel. Belønningerne er iboende. De er i dit eget sind."

Han taler om ideen om at designe computere i de tidlige dage, hvor ideen om, at nogen ejer deres egen computer (tænk smartphone i dag.





En fuldt funktionel computer koster næsten lige så meget som et hus.





Men manuskriptet kunne også have været skrevet til hackere, der tinkerer med Bitcoin-noder i dag.





At leve op til ethos afStol ikke på det, tjek det.I modsætning til os præster.

Drømmen om Bitcoin

Bitcoin drømmen er en reinkarnation af PC drømmen.





På langsomt brændstof.





For meget friktion til dens vækst overflod. selv som vækst er alt, hvad folk i dag prædiker.





Du får ikke at bruge Bitcoin oftere (folk her bruger UGX), du får ikke en Bitcoin job, når du kører en node, du får ikke nogen gratis bitcoins (de har nu brug for elektricitet, der ville bankrupte dig og din familie i generationer, hvis du vover at bruge det nationale net til at mine BTC).





Hvis du kører en Bitcoin-nod, får du ikke en titel, f.eks. Bitcoin Node Troubleshooting Professional.





Og belønningerne er inderlige.





De er i dit eget sind.





Finansiel frihed er din dagdrøm.





Sig det højt, du vil blive forkælet af alle.





Mens Woz var heldig nok til at leve gennem PC-revolutionen, vil du være heldig at leve gennem Hyperbitcoinzation.





Det vil tage lidt tid.

Verden ifølge Woz - Remastered

"Udåbende beskriver Woz for denne kandidatklasse sin oprindelige vision om en teknologisk revolution", skriver Gary Wolf.





Men lad mig sige, det var ikke nok. Bygning af computere på et nedbrudt finansielt lag har simpelthen tilladt rot og unødvendig gældsslaveri at fortsætte.





til at trives.





Og computere har hjulpet.





Nu vil de kæmpe imod det.





Lad mig paraphrase futuristisk, Woz's ord til UC Berkeley's graduation klasse af 1999 [med tilføjet Bitcoin visdom];





"Besparende computere [kaldet Bitcoin knuder] var på vej! Computere, som mennesker kunne eje! Vi kunne have dem i vores hjem. Der ville være en [finansiel] revolution, og de ville være i hvert hjem. Og vi talte i [Bitcoin] klubber, og vi havde en stor klub [$MSTR], og det voksede til 500 [million] medlemmer, og det var enormt, og vi bare hængte på hvert ord. Og de store computervirksomheder [som Apple] dem, der allerede eksisterede, sagde, 'Det er lidt forbigående fad som ham radio. Det vil gå væk. Det er bare ligegyldigt. Ingen vil have en [Bitcoin] computer i deres hjem. "

"Besparende computere [kaldet Bitcoin knuder] var på vej!

Computere, som mennesker kunne eje!

Vi kunne have dem i vores hjem.

Der ville være en [finansiel] revolution, og de ville være i hvert hjem.

Og vi talte i [Bitcoin] klubber, og vi havde en stor klub [$MSTR], og det voksede til 500 [million] medlemmer, og det var enormt, og vi bare hængte på hvert ord.

Og de store computervirksomheder [som Apple] dem, der allerede eksisterede, sagde, 'Det er lidt forbigående fad som ham radio.

Det vil gå væk.

Det er bare ligegyldigt.

Ingen vil have en [Bitcoin] computer i deres hjem. "





Mens vi taler om de studerende på Southwestern Oregon Community College, siger Woz;





"Hvis eleverne læser historie [på fiat og gæld]," ... ... Når de arbejder og studerer historie på en computer, kender de historien bedre?

"Hvis eleverne læser historie [på fiat og gæld],"

... ...

Når de arbejder og studerer historie på en computer, kender de historien bedre?





Men hvis de også ved, hvordan man bruger en Bitcoin-node, så ved de også, hvordan man stopper den grimme fiat- og gældshistorie, der førte til verdenskrige og gulags (selvom Stalin ikke udskrev penge, før han sultede millioner af sit eget folk til døden, hans autoritæreFiatPolitikerne var værre.





At udskrive gældsbeløb for at "tilvejebringe gratis varer og tjenesteydelser" kan være socialistisk kapitalisme.





Stalins kommunisme var det samme som at trykke fattigdommen selv og tjene den retfærdigt.

Store banker vil ikke sluge Bitcoin

Big Banking erhverve Bitcoin er godt for Bitcoin.





Bitcoin er den, der spiller Big Banking, ikke omvendt.





Den trojanske hest har gjort det tættere på printeren. Total sejr mod det kunne ikke være tættere.





I øjeblikket betaler det sig ikke at kalde Big Banking.Snarere er Bitcoin's NGU for alle (selv Bankers) normen.





Men hvis NGU er i høj grad af gæld og ikke reel produktivitet, så vil der være et sammenbrud i Bitcoin.





Det vil simpelthen lade flere mennesker vide, at hvis du opretter en gældsmaskine, så vil en Michael Saylor komme sammen, der vil rase op sine gevinster ved kontinuerligt at få gæld for at købe den mest knappe aktiv på planeten.





Intet stopper dette tog, men hvis det fejler, vil det have færre passagerer på den næste rute.





Måske AI vil ride det ud. Hvem ved. Men jeg ser ikke mennesker fortsætte med at forblive smidige, når spillebogen er denne åbne og open-source.





Ved du, hvad der ville have været sødere?





21 millioner Bitcoins, ingen Satoshi.





I 2020 vil vi have hver Bitcoin på $ 6 millioner.





Eller snarere reducere antallet af satoshis pr. BTC fra 100 millioner til 10 millioner.





For at være mere realistisk.





Forestil dig, hvor meget hurtigere det stadig ville have skubbet Fiat-toget mod i dag.





Vi har måske brug for en hård fork for at have endnu færre satser pr. BTC.

Epilog: Fødevarer og andre grundlæggende behov > Intelligens

"Nogle gange undrer jeg mig, 'Er jeg mester i computeren?', Woz udfordrer fra podium.





Red Herring, Woz. Du har brug for at mestre penge. Det er abstraktionen af din og min personlige madhave.





(Interessant nok var Woz ikke så god til at styre sine millioner af dollars.





Det var altså Fiat.





Bakterier får at spise. Hvor meget intelligens har det?





Hvad med aberne?





Hvorfor sulter mennesker?





Monkeys har alt det sex, de vil have.





Ikke en økonomi.





I mellemtiden, er mennesker for brudt til at få nogle søde kærlighed?









Og lad være med at få mig til at starte på ægteskab.





Intelligens er ikke det primære behov. god mad er. og ved mad mener jeg alt, der fodrer et godt liv.





Derefter kan vi sidde på toppen af Maslow's pyramide og betragte menneskelig bevidsthed og robotbevidsthed, kvarker, og om Trump og Elon stadig er venner, men spiller os alle som en fiddle.