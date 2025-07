No, Hal - El Big Banking no ha capturado Bitcoin - Es el inverso

Volvamos a los buenos viejos días de la revolución del PC (computadora personal).





Más allá de Hal Finney y Satoshi Nakamoto.





Luego salta de allí al futuro de un mundo donde no tenemos unos pocos grandes banqueros como Jamie Dimon, sino donde cada adulto desea ser un banquero.





Al igual que la descentralización de código abierto de la IA es la única manera de asegurar que no haya una adquisición fugaz de la civilización humana por parte de AGI, de la misma manera, la descentralización de código abierto de la banca es la única manera de asegurar que no continúe ocurriendo una guerra fugaz alimentada por IA, alimentada por dinero de deuda.





Con nodos de Bitcoin y mineros en cada hogar antes de la televisión o la radio, bombear la deuda a niveles altos será una historia del pasado.





O al menos, para una administración afortunada (aún esperando).





Ha sido demasiado tiempo sin una edad de oro de riqueza y abundancia.

El PC de los sueños

Cuando Steve Wozniak y sus amigos hacker del Homebrew Computer Club imaginaron el futuro de la computación personal, vieron que la computadora creaba libertad para las personas y no más esclavitud.





Para citar deEl mundo según Wozpor Gary Wolf:





¿Cuáles son las recompensas? "pregunta. "no teníamos computadoras entonces. no puedes usarlas, no obtienes un trabajo, no obtienes ningún dinero. no obtienes ningún reconocimiento. no obtienes un título. Las recompensas son intrínsecas.

Habla de la idea de diseñar computadoras en aquellos primeros días, cuando la idea de que alguien poseía su propio ordenador (pensemos en un teléfono inteligente hoy en día.





Un ordenador completo y funcional cuesta tanto como una casa.





Sin embargo, el guión también podría haber sido escrito para los hackers que hoy se adhieren a los nodos de Bitcoin.





De hecho, tratando de cumplir con la ética deNo confíe, compruebeA diferencia de los pretendientes.

El sueño de Bitcoin

El sueño de Bitcoin es una reencarnación del sueño de PC.





En el combustible lento.





Demasiada fricción para su crecimiento abunda.Aunque el crecimiento es todo lo que la gente predica hoy en día.





¿Cuál es la recompensa de ejecutar un nodo Bitcoin hoy? - Ninguno. no se puede usar Bitcoin más a menudo (la gente aquí usa UGX), no se obtiene un trabajo de Bitcoin cuando se ejecuta un nodo, no se obtienen bitcoins gratis (ahora necesitan electricidad que te quebrantaría a ti y a tu familia durante generaciones si te atreves a usar la red nacional para minar BTC).





Si ejecuta un nodo de Bitcoin, no obtiene un título, por ejemplo, Bitcoin Node Troubleshooting Professional.





Las recompensas son intrínsecas.





Están en tu propia mente.





La libertad financiera es tu sueño.





Dile esto en voz alta, usted será enfadado por todos.





Si bien Woz tuvo la suerte de vivir a través de la revolución de PC, usted tendrá la suerte de vivir a través de la Hyperbitcoinzation.





Tardará un tiempo.

El mundo según Woz - Remastered

“Indañado, Woz describe para esta clase de graduación su visión original de una revolución tecnológica”, escribe Gary Wolf.





Construir computadoras sobre una capa financiera decadente simplemente ha permitido que continúe la esclavitud en la deuda.





para prosperar.





Los ordenadores lo han ayudado.





Ahora lo lucharán.





Permítanme parafrasear futurísticamente, las palabras de Woz a la clase de graduación de UC Berkeley de 1999 [con la sabiduría de Bitcoin añadida];





“Los ordenadores asequibles [llamados nodos de Bitcoin] estaban llegando! ¡Computadores que la gente podría tener! Podríamos tenerlos en nuestras casas. Habría una revolución [financiera] y estarían en cada hogar. Y hablamos en los clubes [Bitcoin], y teníamos un gran club [$MSTR], y creció a 500 [millón] de miembros y era enorme y simplemente nos colgábamos en cada palabra. Y las grandes compañías de ordenadores [como Apple] las que ya existían, dijeron: “Es un poco de moda pasajera como la radio de ham. Eso va a desaparecer. Simplemente no importa. Nadie va a querer un ordenador [Bitcoin] en su casa".

“Los ordenadores asequibles [llamados nodos de Bitcoin] estaban llegando!

¡Computadores que la gente podría tener!

Podríamos tenerlos en nuestras casas.

Habría una revolución [financiera] y estarían en cada hogar.

Y hablamos en los clubes [Bitcoin], y teníamos un gran club [$MSTR], y creció a 500 [millón] de miembros y era enorme y simplemente nos colgábamos en cada palabra.

Y las grandes compañías de ordenadores [como Apple] las que ya existían, dijeron: “Es un poco de moda pasajera como la radio de ham.

Eso va a desaparecer.

Simplemente no importa.

Nadie va a querer un ordenador [Bitcoin] en su casa".





Al hablar de los estudiantes en el Southwestern Oregon Community College, Woz dice;





"Si los estudiantes leen la historia [en fiat y deuda]", ... ... Cuando trabajan y estudian la historia en una computadora, ¿conocen la historia mejor?

"Si los estudiantes leen la historia [en fiat y deuda]",

... ...

Cuando trabajan y estudian la historia en una computadora, ¿conocen la historia mejor?





Pero si ellos también saben cómo usar un nodo de Bitcoin, entonces también saben cómo detener la fea historia de fiat y deuda que llevó a guerras mundiales y gulags (mientras que Stalin no imprimió dinero antes de morir de hambre a millones de su propia gente, su autoritarismo.FiatLas políticas eran peores.





Imprimir dinero de deuda para “proporcionar bienes y servicios gratis” podría ser capitalismo socialista, pero al menos se destruye lentamente.





El comunismo de Stalin era el equivalente a imprimir la pobreza misma y servirla equitativamente.

Los grandes bancos no tragarán Bitcoin

El Big Banking adquiriendo Bitcoin es bueno para Bitcoin.





Bitcoin es el que juega Big Banking, no al revés.





El caballo de Troya lo ha hecho más cerca de la impresora. la victoria total contra él no podía estar más cerca.





En la actualidad, no se paga para llamar a Big Banking. Más bien, la NGU de Bitcoin para todos (incluso los banqueros) es la norma.





Pero si la NGU es en gran medida de deuda y no de productividad real, entonces habrá un colapso en Bitcoin.





Simplemente hará que más personas sepan que si creas una máquina de deuda, entonces un Michael Saylor vendrá con él que aumentará sus ganancias al obtener continuamente deuda para comprar el activo más escaso del planeta.





Nada detiene este tren, pero si se desvía, tendrá menos pasajeros en la siguiente carrera.





¿Quién sabe? pero no veo a los humanos seguir manteniendo la flexibilidad cuando el playbook es este código abierto y de código abierto.





¿Sabes lo que hubiera sido más dulce?





21 millones de bitcoins, sin satoshis.





En 2020, tendríamos cada Bitcoin en 6 millones de dólares.





O, más bien, reducir el número de satoshis por BTC de 100 millones a 10 millones.





Para ser más realistas.





Imagínese cuánto más rápido esto todavía habría empujado el tren Fiat versus hoy.





Es posible que necesitemos un fork duro para tener aún menos apuestas por BTC.

Epilogue: Alimentos y otras necesidades básicas > Inteligencia

"A veces me pregunto, '¿Soy yo el maestro del ordenador?', Woz desafía desde el podio.





Red Herring, Woz. Necesitas dominar el dinero. Es la abstracción de tu y mi jardín de comida personal.





(Curiosamente, Woz no era tan bueno en gestionar sus millones de dólares.





Eso sí, fue un Fiat.





Imaginen esto → Las bacterias comen. ¿Cuánta inteligencia tiene?





¿Y los monos?





¿Por qué los humanos mueren de hambre?





Los monos tienen todo el sexo que quieren.





No a la economía.





Mientras tanto, ¿los humanos están demasiado rotos para obtener un dulce amor?









Y no me hagas comenzar en el matrimonio.





La inteligencia no es la necesidad primaria.La buena comida es.Y por comida, me refiero a todo lo que alimenta una buena vida.





Después de eso, podemos sentarnos en la parte superior de la pirámide de Maslow y contemplar la conciencia humana y la conciencia de los robots, los quarks, y si Trump y Elon siguen siendo amigos, pero nos juegan a todos como una trampa.