Hvorfor Microsofts integration med rum og tid kunne ændre blockchain data for evigt

Microsofts seneste integration med Space and Time Labs i sit Fabric økosystem rejser spørgsmål om fremtiden for blockchain data management.

Microsoft Fabric: En bro til blockchain data

Microsoft Fabric er en integreret analytisk platform, der hjælper virksomheder med at administrere og analysere omfattende data effektivt.Med den nye integration får udviklere og virksomheder, der bruger Fabric, direkte adgang til verificerede blockchain-data. Denne integration giver dem mulighed for at forespørge blockchain-oplysninger fra Bitcoin, Ethereum og Sui-netværk inden for Microsofts Azure OneLake.





Space og Time LabsDe verificerer data ved hjælp af zero-knowledge (ZK) beviser, en kryptografisk metode, der bekræfter dataets gyldighed uden at afsløre følsomme detaljer.

Hvad betyder dette for blockchain data tilgængelighed?

Historisk set krævede adgang til realtids blockchain data specialiseret infrastruktur eller tredjepartstjenester.Gennem denne integration kan brugere af Microsoft Fabric direkte få adgang til indekserede og verificerede blockchain data.





"Vi er begejstrede for at udvide vores samarbejde med Microsoft for at give verificerbare blockchain-data til virksomheder, institutioner og udviklere, der bygger på Fabric. Denne integration gør det muligt at bygge en række nye data-drevne brugssager på tværs af finansielle tjenester, Web3-apps og AI på Microsoft-teknologi."

Denne integration forenkler adgangen til blockchain data, hvilket reducerer tekniske barrierer betydeligt.

Demokratiseringsteknologi: Web3 og udover

Microsoft har konsekvent advokeret for demokratisering af teknologi. Sruly Taber, Chief Product Manager på Microsoft Fabric, echoed denne følelse ved at sige,





"Ved at integrere med Microsoft Fabric udvider Space and Time vores evne til at betjene udviklere og virksomheder med pålidelige data og er i overensstemmelse med vores mission om at demokratisere teknologi på tværs af forskellige brancher, herunder Web3."

Partnerskabet gør blockchain data bredt tilgængelige, hvilket giver mindre virksomheder og uafhængige udviklere lige fod i at udnytte komplekse blockchain data. Web3 apps, kendt for decentralisering og øget bruger ejerskab af data, især drage fordel af lettere blockchain integration, potentielt drive innovation og vedtagelse.

Industrielle konsekvenser og fremtidige udviklinger

Med Microsoft Fabric og Space and Time Labs' integration kan virksomheder på tværs af sektorer, fra finansiering til kunstig intelligens, udnytte blockchain's analytiske magt.

Space and Time Labs' seneste lancering af mainnet understreger yderligere denne integrations rettidighed, hvilket giver yderligere troværdighed og pålidelighed til blockchain data løsninger.

Afsluttende tanker

Denne integration symboliserer en kritisk konvergens mellem traditionel softwareinfrastruktur og blockchain-teknologi. Det betyder et vigtigt skift i retning af tilgængelighed og praktiskhed i blockchain-brug. Imidlertid afhænger effektiviteten af denne integration i sidste ende af virksomhedernes adoptionsrater og de håndgribelige resultater, de opnår. Microsofts strategiske beslutning kunne sætte et benchmark for fremtidige teknologiske integrationer, der involverer blockchain, og påvirke, hvordan industrier vedtager decentraliserede teknologier.

