Почему интеграция Microsoft с пространством и временем может навсегда изменить блокчейн-данные

Недавняя интеграция Microsoft с Space and Time Labs в свою экосистему Fabric поднимает вопросы о будущем управления данными блокчейна.

Microsoft Fabric: мост к блокчейну данных

Microsoft Fabric является интегрированной аналитической платформой, которая помогает компаниям эффективно управлять и анализировать обширные данные. С новой интеграцией разработчики и предприятия, использующие Fabric, получают прямой доступ к проверенным блокчейн-данным.





Космические и временные лаборатории, поддерживаемый финансово венчурным фондом Microsoft, M12, создал систему индексации данных блокчейна. Они проверяют данные с помощью доказательств нулевого знания (ZK), криптографического метода, который подтверждает достоверность данных без раскрытия чувствительных деталей.

Что это означает для доступности данных блокчейна?

Исторически, доступ к блокчейн-данным в режиме реального времени требовал специализированной инфраструктуры или услуг третьих сторон. Благодаря этой интеграции пользователи Microsoft Fabric могут напрямую получить доступ к индексированным и проверенным блокчейн-данным.





«Мы рады расширить наше сотрудничество с Microsoft, чтобы предоставить проверяемые блокчейн-данные предприятиям, учреждениям и разработчикам, основанным на Fabric.Эта интеграция позволяет создать множество новых случаев использования, основанных на данных, в финансовых услугах, приложениях Web3 и ИИ на технологии Microsoft».

«Мы рады расширить наше сотрудничество с Microsoft, чтобы предоставить проверяемые блокчейн-данные предприятиям, учреждениям и разработчикам, основанным на Fabric.Эта интеграция позволяет создать множество новых случаев использования, основанных на данных, в финансовых услугах, приложениях Web3 и ИИ на технологии Microsoft».





Эта интеграция упрощает доступность данных блокчейна, значительно уменьшая технические барьеры.

Демократизация технологий: Web3 и за ее пределами

Microsoft последовательно выступает за демократизацию технологий.Шрули Табер, главный менеджер по продуктам в Microsoft Fabric, ответил на этот вопрос, заявив,





"Интегрируя с Microsoft Fabric, Space and Time расширяет нашу способность обслуживать разработчиков и предприятия надежными данными и соответствует нашей миссии по демократизации технологий в различных отраслях, включая Web3."

"Интегрируя с Microsoft Fabric, Space and Time расширяет нашу способность обслуживать разработчиков и предприятия надежными данными и соответствует нашей миссии по демократизации технологий в различных отраслях, включая Web3."





Партнерство делает блокчейн-данные широко доступными, позволяя более мелким предприятиям и независимым разработчикам иметь равные возможности в использовании сложных блокчейн-данных. приложения Web3, известные децентрализацией и увеличением пользовательской собственности на данные, могут извлечь выгоду из более легкой блокчейн-интеграции, потенциально стимулируя инновации и принятие.

Влияния отрасли и будущие события

Благодаря интеграции Microsoft Fabric и Space and Time Labs, предприятия в различных секторах, от финансов до искусственного интеллекта, могут использовать аналитическую мощь блокчейна.Такие интеграции указывают на более широкую тенденцию отрасли, где блокчейн становится беспрепятственно встроен в традиционные программные экосистемы.

Недавний запуск Mainnet Space and Time Labs еще больше подчеркивает своевременность этой интеграции, предлагая дополнительную надежность и надежность для решений блокчейн-данных.

Окончательные мысли

Эта интеграция символизирует критическое сближение между традиционной программной инфраструктурой и блокчейн-технологией. Это означает важный сдвиг в сторону доступности и практичности в использовании блокчейна. Однако эффективность этой интеграции в конечном итоге зависит от темпов принятия предприятиями и ощутимых результатов, которые они достигают. Стратегическое решение Microsoft может поставить ориентир для будущих технологических интеграций, включающих блокчейн, влияя на то, как отрасли принимают децентрализованные технологии.

Не забудьте понравиться и поделиться историей!