ວິທີການເຂົ້າລະຫັດຂອງ Microsoft ກັບສະພາບແວດລ້ອມແລະເວລາສາມາດປ່ຽນຂໍ້ມູນ Blockchain ໃນມື້ນີ້

ເຕັກໂນໂລຊີ Blockchain continues to intersect significantly with traditional tech giants. integration ຂອງ Microsoft ກັບ Space and Time Labs ໃນອຸດສາຫະກໍາອຸດສາຫະກໍາຂອງຕົນ Fabric ecosystem ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ blockchain ໃນມື້ນີ້ສາມາດປ່ຽນແປງວິທີການອຸດສາຫະກໍາເຂົ້າເຖິງແລະນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນ blockchain?
Microsoft Fabric: A Bridge ກັບ Data Blockchain
Microsoft Fabric ເປັນບໍລິສັດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດປິ່ນປົວແລະທົດສອບຂໍ້ມູນຂະຫນາດໃຫຍ່ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ມີການເຂົ້າລະຫັດໃຫມ່, ຜູ້ພັດທະນາແລະບໍລິສັດທີ່ນໍາໃຊ້ Fabric ໄດ້ຮັບການເຂົ້າເຖິງການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ blockchain ທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ. ການເຂົ້າລະຫັດນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດປິ່ນປົວຂໍ້ມູນ blockchain ຈາກ Bitcoin, Ethereum, ແລະເຄືອຂ່າຍ Sui ໃນ Azure OneLake ຂອງ Microsoft.
ວິທະຍາໄລ Space & Timeພວກເຮົາໄດ້ສ້າງລະບົບການເຂົ້າລະຫັດຂໍ້ມູນ blockchain ໂດຍໃຊ້ການຮັບປະກັນຄວາມຮູ້ທີ່ບໍ່ມີ (ZK), ວິທີການ cryptographic ທີ່ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນໂດຍບໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນລາຍລະອຽດທີ່ຖືກຕ້ອງ. ໂດຍສະເພາະ, ມັນເປັນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດເຄື່ອນໄຫວເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງໂດຍບໍ່ມີການເຂົ້າລະຫັດລາຍລະອຽດທີ່ຖືກຕ້ອງໂດຍບໍ່ມີການເຂົ້າລະຫັດລາຍລະອຽດທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ວິທີການດໍາເນີນການ Blockchain Data Accessibility
ປະຫວັດສາດ, ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ blockchain ໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງຈໍາເປັນຕ້ອງອຸດສາຫະກໍາພິເສດຫຼືການບໍລິການຂອງບໍລິສັດອື່ນໆ. ໂດຍຜ່ານການເຂົ້າລະຫັດນີ້, ຜູ້ໃຊ້ Microsoft Fabric ສາມາດເຂົ້າເຖິງການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ blockchain ອັດຕະໂນມັດແລະຖືກຢັ້ງຢືນ. Nate Holiday, CEO of Space and Time Labs, ເວົ້າວ່າ,
ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືຂອງພວກເຮົາມີ Microsoft ເພື່ອສະຫນອງຂໍ້ມູນ blockchain ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດ, ວິທະຍາໄລ, ແລະຜູ້ພັດທະນາທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນ Fabric. ການເຊື່ອມໂຍງນີ້ສາມາດສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີ Microsoft ໃນກໍລະນີການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນໃຫມ່ໃນໄລຍະການບໍລິການເງິນ, Apps Web3 ແລະ AI.
ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືຂອງພວກເຮົາມີ Microsoft ເພື່ອສະຫນອງຂໍ້ມູນ blockchain ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດ, ວິທະຍາໄລ, ແລະຜູ້ພັດທະນາທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນ Fabric. ການເຊື່ອມໂຍງນີ້ສາມາດສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີ Microsoft ໃນກໍລະນີການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນໃຫມ່ໃນໄລຍະການບໍລິການເງິນ, Apps Web3 ແລະ AI.
ການເຂົ້າລະຫັດນີ້ງ່າຍດາຍການເຂົ້າລະຫັດຂໍ້ມູນ blockchain, ການເກັບຮັກສາເຕັກໂນໂລຊີຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ບໍລິສັດໃນປັດຈຸບັນມີການເຂົ້າເຖິງການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບການປະໂຫຍດໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊ້ເປັນປະສິດທິພາບ.
ອັດຕະໂນມັດ: Web3 ແລະ Beyond
ວິທະຍາໄລ Microsoft ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອສໍາລັບການ democratizing ເຕັກໂນໂລຊີ. Sruly Taber, Chief Product Manager ໃນ Microsoft Fabric, echoed ການຄາດຄະເນດິນດີຕ້ອນຮັບນີ້ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນ,
"ໂດຍການເຂົ້າລະຫັດກັບ Microsoft Fabric, Space and Time ສະຫນັບສະຫນູນຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາເພື່ອສະຫນອງຜູ້ພັດທະນາແລະບໍລິສັດທີ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຮັບປະກັນແລະເຫມາະສົມກັບສະບັບຂອງພວກເຮົາເພື່ອ democratize ເຕັກໂນໂລຊີໃນອຸດສາຫະກໍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ລວມທັງ Web3. "
"ໂດຍການເຂົ້າລະຫັດກັບ Microsoft Fabric, Space and Time ສະຫນັບສະຫນູນຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາເພື່ອສະຫນອງຜູ້ພັດທະນາແລະບໍລິສັດທີ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຮັບປະກັນແລະເຫມາະສົມກັບສະບັບຂອງພວກເຮົາເພື່ອ democratize ເຕັກໂນໂລຊີໃນອຸດສາຫະກໍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ລວມທັງ Web3. "
ການຮ່ວມມືໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນ blockchain ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດຂະຫນາດນ້ອຍແລະຜູ້ພັດທະນາອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸ
ປະສິດທິພາບຂອງອຸດສາຫະກໍາແລະການພັດທະນາທີ່ຜ່ານມາ
ມີການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງ Microsoft Fabric ແລະ Space and Time Labs, ບໍລິສັດລະຫວ່າງອຸດສາຫະກໍາ, ຈາກການຄອມພິວເຕີ, ກັບການສອບເສັງສົນທະນາ, ສາມາດນໍາໃຊ້ຄວາມເຂັ້ມແຂງການວິເຄາະຂອງ blockchain. ການເຊື່ອມຕໍ່ເຫຼົ່ານີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ trend ອຸດສາຫະກໍາຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນເວລາທີ່ blockchain ໄດ້ຖືກເຂົ້າລະຫັດຢ່າງງ່າຍດາຍໃນອຸດສາຫະກໍາອຸດສາຫະກໍາ.
Space and Time Labs ສະບັບທີ່ຜ່ານມາຂອງ mainnet ສະບັບເພີ່ມເຕີມຄວາມປອດໄພຂອງການເຂົ້າລະຫັດນີ້, ການສະຫນອງຄວາມປອດໄພແລະຄວາມປອດໄພເພີ່ມເຕີມສໍາລັບການແກ້ໄຂຂໍ້ມູນ blockchain. ຄວາມປອດໄພເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ blockchain ມີການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກເຕັກໂນໂລຊີ niche ກັບການແກ້ໄຂວິສາຫະກິດ mainstream.
ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ Final
ການເຂົ້າລະຫັດນີ້ເປັນມາດຕະຖານການເຂົ້າລະຫັດທີ່ສໍາຄັນລະຫວ່າງອຸດສາຫະກໍາ softwares ອັດຕະໂນມັດແລະເຕັກໂນໂລຊີ blockchain. ມັນເປັນການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນກັບການເຂົ້າລະຫັດແລະປະສິດທິພາບໃນການນໍາໃຊ້ blockchain. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ປະສິດທິພາບຂອງການເຂົ້າລະຫັດນີ້ໃນຂະນະທີ່ຫຼັງຈາກນັ້ນອຸປະກອນການເຂົ້າລະຫັດໂດຍອຸດສາຫະກໍາແລະຜົນປະໂຫຍດທີ່ຮູ້ສຶກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ບັນລຸ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທາງດ້ານວິຊາການຂອງ Microsoft ສາມາດສ້າງຕົວຈິງສໍາລັບການເຂົ້າລະຫັດເຕັກໂນໂລຊີໃນປັດຈຸບັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ blockchain, ການປະໂຫຍດກ່ຽວກັບວິທີການອຸດສາຫະກໍາ adopts ເຕັກໂນໂລຊີ decentralized.
ຂໍຂອບໃຈວ່າທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.