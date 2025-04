De dummeste anmodninger på det mørke web kommer fra almindelige mennesker

De fleste mennesker forestiller sig underjordiske hacking-scener i Hollywood-stil som mystiske figurer i hættetrøjer, der sælger stjålne data under flimrende neonlys. Virkeligheden? Det er ofte langt dummere, mere skræmmende og mere kaotisk end indset. Som en, der har brugt tid på at grave gennem mørke web-markedspladser, fora og Telegram-grupper, har jeg set det hele. Her er hvad ingen fortæller dig.





The Dark Web er 50 % svindlere, 40 % amatører og 10 % reelle trusler

De fleste cyberkriminelle på mørke webfora er bare børn, der videresælger stjålne data, de ikke forstår. Jeg fandt engang en fyr, der solgte hackede PayPal-konti, der bogstaveligt talt kun var brugernavne, han Googlede. En anden person gav gratis forudbetalte $100 Visa-kort væk, der havde en nulsaldo. Jeg har endda set nogen bede om madlavningsopskrifter for at imponere sine svigerforældre ... fordi de ikke vidste hvordan man laver mad, og de inviterede dem over. Endelig har jeg set de sidste %10 sælge nogle af de mest interessante varer. En sådan genstand er "USA Gov Aerospace & Defense access for $500". Virkelige trusler er mere stille, mere professionelle og spilder ikke tid på fora.