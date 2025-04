Las solicitudes más estúpidas en la Dark Web provienen de personas normales

La mayoría de la gente imagina las escenas de piratería informática clandestina al estilo de Hollywood como figuras misteriosas con capucha que venden datos robados bajo luces de neón parpadeantes. ¿La realidad? A menudo es mucho más tonta, aterradora y caótica de lo que se cree. Como alguien que ha pasado tiempo investigando en mercados, foros y grupos de Telegram de la red oscura, lo he visto todo. Esto es lo que nadie te cuenta.





La Dark Web está compuesta por un 50% de estafadores, un 40% de aficionados y un 10% de amenazas reales

La mayoría de los cibercriminales que se encuentran en los foros de la dark web son simplemente niños que revenden datos robados que no entienden. Una vez encontré a un tipo que vendía cuentas de PayPal pirateadas que eran literalmente solo nombres de usuario que había buscado en Google. Otra persona estaba regalando tarjetas Visa prepagas de $100 que tenían un saldo cero. Incluso he visto a alguien pedir recetas de cocina para impresionar a sus suegros... porque no sabían cocinar y los invitaron a su casa. Por último, he visto al último 10% vender algunos de los artículos más interesantes. Uno de esos artículos es "Acceso a la industria aeroespacial y de defensa del gobierno de EE. UU. por $500". Las amenazas reales son más silenciosas, más profesionales y no pierden el tiempo en los foros.