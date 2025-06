Dubai, De Forenede Arabiske Emirater, 2. maj 2025/Chainwire/--Bybit, verdens næststørste kryptovalutaudveksling efter handelsvolumen, er begejstret for at have været en del af dette års Web Summit i Rio.





Fra 27. til 30. april fandt verdens største teknologiske begivenhed sted i Brasiliens opstartsby, Rio de Janeiro, hvor Bybit præsenterede sit fremtidsklare crypto-tilbud og innovative betalingsløsninger.





Integration af krypto i traditionelle betalinger bliver hurtigt en del af hverdagen for millioner af brugere rundt om i verden, især i nye markeder, og Bybit er i spidsen for revolutionen med uovertruffen krypto-native løsninger.





Bybit - Crypto Ark - opfylder alle behovene i krypto-samfundet - fra handel, opbevaring, on og off-ramping, betalinger og meget mere - og bliver hurtigt det ultimative krypto-livsstilsmærke.





Gennem lokale partnerskaber og produktinnovation stræber Bybits LATAM-kapitel efter at blive livsstilspartner for kryptofællesskabet. Løn i Brasilien Styrket af Overførsel , tilbyder en blockchain-baseret betalingsgateway og en sømløs crypto-to-fiat-oplevelse.Denne nye produktløsning forenkler krypto betalinger og afvikling for brugere i LATAMs største økonomi.

Bibit Pay nøglefunktioner

QR Code support - scanning til at betale med fiat eller krypto via PIX i Brasilien

Unified crypto og fiat wallet management alt på ét sted

Understøtter flere valutaer, herunder BRL, USDT, USDC, BTC og ETH

Sikre transaktioner beskyttet af blockchain kryptering

Åbning af købmænds adgang til Bybits 60+ millioner globale brugere





Besøgende og Bybit-teamet udvekslede indsigter om fremtiden for krypto og hvordan institutioner, købmænd og detailbrugere kan pivotere ind i den digitale økonomi med on-chain-løsninger.





Web Summit Rio præsenterede også Transfero x Bybit Happy Hour, præsenteret af Bybit Pay på Transfero-stativet. Besøgende fik deres hænder på Bybits innovative betalingsløsninger bygget til krypto over en gratis øl og yderligere fordele - oplever en Bybit Pay-transaktion i sekunder og tager gratis Bybit-mærkede varer hjem.

All-in-one crypto powerhouse er også dedikeret til at berige kundeoplevelsen ud over transaktioner. Bybit annoncerede for nylig sit strategiske partnerskab med Tomorrowland Brasil , hvilket gør krypto en vigtig højdepunkt på denne ikoniske musikfestival, der hvert år er vært for hundredtusinder af musikfans.





Den kommende udgivelse er sat til 10 til 12 oktober i Itu, São Paulo. Eksklusiv betalingspartner For Tomorrowland er Bybits sponsorering en verdensførste – broen mellem musik og den kryptografiske generation.





"For den yngre generation i Latinamerika bliver krypto en livsstil. Vi ønsker at hjælpe med at skabe en verden, hvor betaling, afsendelse og investering i krypto bliver øjeblikkelig og grænseløs for daglige brugere.

"For den yngre generation i Latinamerika bliver krypto en livsstil. Vi ønsker at hjælpe med at skabe en verden, hvor betaling, afsendelse og investering i krypto bliver øjeblikkelig og grænseløs for daglige brugere.





Kunder kan udforske Bybit Pay Brazil Og den ekstraordinære belønning Bibit kort med op til 10% cashback i Brasilien og Argentina. #Bybit / #TheCryptoArk

Om Bibit

Beboer er verdens næststørste kryptovalutaudveksling efter handelsvolumen, der betjener et globalt samfund på over 60 millioner brugere.





Grundlagt i 2018, omdefinerer Bybit åbenhed i den decentraliserede verden ved at skabe et enklere, åbent og lige økosystem for alle.Med et stærkt fokus på Web3, samarbejder Bybit strategisk med førende blockchain-protokoller for at levere robust infrastruktur og drive on-chain innovation.





Kendt for sin sikre opbevaring, mangfoldige markedspladser, intuitive brugeroplevelse og avancerede blockchain-værktøjer, bryder Bybit kløften mellem TradFi og DeFi og giver bygherrer, skabere og entusiaster mulighed for at låse op for det fulde potentiale i Web3. Køge.com .

For flere detaljer om Bibit, besøg venligst Pressemeddelelse

For medieforespørgsler bedes du kontakte: [email protected]

[email protected]

For opdateringer, følg venligst: Bybit's Communities and Social Media

Uenighed Køge Facebook Køge af Instagram Køge af Linkedin Køge Reddit Køge telegrammet Køge TikTok Køge X Køge Youtube er

Kontakt med

Leder af PR

af Tony Au

Beboer

Kø[email protected]

Denne historie blev distribueret som en udgivelse af Chainwire under HackerNoon's Business Blogging Program. Læs mere om programmet __her__e

Denne historie blev distribueret som en udgivelse af Chainwire under HackerNoon's Business Blogging Program. Læs mere om programmet __her__e