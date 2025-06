Bybit- ის ინოვაციური გადახდის და Crypto გადაწყვეტილებები Rio 2025- ში

Dubai, United Arab Emirates, May 2, 2025/Chainwire/--Bybit, მსოფლიოს მეორე ყველაზე დიდი cryptocurrency გაცვლა სავაჭრო მოცულობა, არის ბედნიერი, რომ იყო ნაწილი ამ წლის Web Summit Rio.





27-30 აპრილიდან, მსოფლიოს ყველაზე დიდი ტექნოლოგიური მოვლენები ხდება ბრაზილიის სტატისტიკა ქალაქში, Rio de Janeiro, სადაც Bybit აჩვენა მისი მომავალში მზად crypto გთავაზობთ და ინოვაციური გადახდის გადაწყვეტილებები.





Crypto ინტეგრირება ტრადიციული გადახდის სწრაფად გახდება ნაწილი ყოველდღიური ცხოვრებაში მილიონი მომხმარებელს მსოფლიოში, განსაკუთრებით მოდის ბაზარზე, და Bybit არის თავდაპირველად revolutions ერთად უამრავი crypto-native გადაწყვეტილებები.





Bybit - Crypto Ark - შეესაბამება ყველა კრეპტო საზოგადოების საჭიროებებს - სავაჭრო, შენარჩუნება, on და off-ramping, გადახდის და სხვა - და სწრაფად გახდება Ultimate Crypto Lifestyle ბრენდი.





ადგილობრივი პარტნიორების და პროდუქტის ინოვაციების მეშვეობით, Bybit- ის LATAM- ის chapter- ს ეძებს კრისტრო საზოგადოების Lifestyle პარტნიორს. 2025 წელს, Bybit- ის ოფიციალურად იწყება Bibit Pay ბრაზილიაში powered by გადაზიდვა , რომელიც უზრუნველყოფს blockchain-based გადახდის Gateway და შეუზღუდავი crypto-to-fiat გამოცდილება. ეს ახალი პროდუქტის გადაწყვეტილება მარტივია crypto გადახდის და გადახდის მომხმარებელს LATAM- ის ყველაზე დიდი ეკონომიკაში.

Bibit Pay ძირითადი თვისებები

QR კოდი მხარდაჭერა - scan გადახდის fiat ან crypto მეშვეობით PIX ბრაზილიაში

Unified crypto და fiat wallet მართვის ყველა ერთი ადგილას

მხარს უჭერს მრავალი ვალუტა, მათ შორის BRL, USDT, USDC, BTC და ETH

უსაფრთხო გადახდის დაცულია blockchain encryption

გლობალური მომხმარებელს შეუზღუდავი, ვიდრე 60 მილიონი Bybit მომხმარებლები





Web Summit Rio- ში, Bybit- ის სტატისტიკა შეესაბამება Hundreds of participants who experienced Bybit Pay in person. Visitors and the Bybit team exchanged insights on the future of crypto and how institutions, merchants, and retail users can pivot into the digital economy with on-chain solutions.





Web Summit Rio ასევე მოიცავს Transfero x Bybit Happy Hour, რომელიც გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის გადახდის

All-in-one crypto powerhouse ასევე განკუთვნილია მომხმარებლის გამოცდილება გაფართოებას სავაჭრო ზე მეტი. Bybit უახლესი ხნის წინ აცხადებს, რომ მისი სტრატეგიული პარტნიორება ბრაზილია Crypto არის ძირითადი ღონისძიება ამ მოკლე მუსიკის ფსიქიკური fesztiválში, რომელიც ყოველწლიურად იღებს ათასობით მუსიკის ფანტებს.





შემდეგი რედაქტირება განკუთვნილია 10-12 ოქტომბერი Itu, São Paulo. როგორც Exclusive გადახდის პარტნიორები Tomorrowland- ზე, Bybit- ის მხარდაჭერა მსოფლიოში პირველია - მუსიკა და crypto-savvy Generation.





“კროპოლიტაცია იზრდება სამხრეთ ამერიკაში. ჩვენ გსურთ დაეხმაროს შექმნათ მსოფლიოს, სადაც კროპოლიტაციის გადახდის, გადაცემის და ინვესტიციების მიღება ყოველდღიური მომხმარებელს უწყობს და შეუზღუდავი იქნება. რაც ჩვენ ახლა აშენებთ, საშუალებას გაძლევთ მილიონებს მომხმარებელს, რომ სწრაფად იპოვოს ციფრული ქონების კლასის უპირატესობა, როგორც ქსელში, როგორც რეალური ცხოვრებაში, უფრო ადვილად,” განაცხადა ბრაზიის რეგიონული მენეჯერი Israel Buzaym.

Local კლიენტებს შეუძლია შეამოწმოთ BIBIT Pay ბრაზილია და ულტრაბგერითი გადაზიდვა BIBIT ბარათები მდე 10% cashback ბრაზილიაში და Аргентина. #Bybit / #TheCryptoArk

ბიბლიის შესახებ

ბიბლი ეს არის მსოფლიოს მეორე ყველაზე დიდი cryptocurrency გაცვლა სავაჭრო მოცულობა, მომსახურება გლობალური საზოგადოება მეტი 60 მილიონი მომხმარებლები.





2018 წელს დაარსდა, Bybit განკუთვნილია ღონისძიება დეტალაციის მსოფლიოში, რათა შექმნათ მარტივი, ღონისძიება, და თანხა ეკოსიზმი ყველასთვის. ძლიერი ფოკუსირება Web3, Bybit სტრატეგიურად პარტნიორებს წამყვანი blockchain პროტოკები უზრუნველყოს ძლიერი ინფრასტრუქტურის და იძლევა on-chain ინოვაცია.





ცნობილი მისი უსაფრთხო შენარჩუნება, მრავალფეროვანი ბაზარზე, intuitive მომხმარებლის გამოცდილება, და გაფართოებული blockchain ინსტრუმენტები, Bybit ბეჭდვა სიზუსტით შორის TradFi და DeFi, გაფართოების მწარმოებლები, შექმნათები, და მოყვარულები, რათა გაუწყოს სრული პოტენციას Web3. პოსტი.com .

უფრო მეტი დეტალები Bybit, გთხოვთ ეწვევა ბიბლიური Press

მედია კითხვები, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ: მედია@bybit.com

Updates გთხოვთ შეამოწმოთ: Bybit-ის საზოგადოებები და სოციალური მედია

ეს ისტორია გამოქვეყნდა Chainwire- ს მიერ HackerNoon’s Business Blogging Program- ში. გაიგეთ მეტი პროგრამა __her__e

