イノベーションの支払いと暗号化ソリューションをリオ2025ウェブサミットで紹介

ドバイ、アラブ首長国連邦、2025年5月2日/Chainwire/-- 世界で2番目に大きな仮想通貨取引所であるBybitは、今年のリオで開催されるWeb Summitの一部となったことに興奮しています。





4月27日から30日まで、世界最大のテクノロジーイベントがブラジルのスタートアップ都市リオデジャネイロで開催され、そこでBibitは将来の仮想通貨の提供と革新的な決済ソリューションを発表しました。





伝統的な支払いへの暗号統合は、世界中の何百万人ものユーザーの日常生活の一部となり、特に新興市場では、Bibitは、比類のない暗号ネイティブソリューションで革命の最前線にあります。





Bybit — The Crypto Ark — は、取引、保管、オンおよびオフラミング、支払いなど、暗号コミュニティのすべてのニーズを満たし、急速に究極の暗号ライフスタイルブランドとなっています。





地元のパートナーシップと製品イノベーションを通じて、BibitのLATAM章は、仮想通貨コミュニティのライフスタイルパートナーになることを目指しています。 ブラジルにおけるBibit Pay パワー by 移転 ブロックチェーンベースの支払いゲートウェイとシームレスなCrypto-to-Fiat体験を提供するこの新しい製品ソリューションは、LATAM最大の経済におけるユーザーのためのCrypto支払いと決済を簡素化します。

BIBIT Pay キー機能

QRコードのサポート - ブラジルのPIX経由でフィアットまたは暗号で支払うためのスキャン

統一された仮想通貨およびフィアット財布管理は1か所にあります。

BRL、USDT、USDC、BTC、ETHを含む複数の通貨をサポート

ブロックチェーン暗号化によって保護されたセキュアな取引

バイビットの6000万人以上のグローバルユーザーへの商業アクセスのブロック解除





Web Summit Rioでは、Bibitスタジアムは、Bibit Payを個人的に体験した何百人もの参加者を歓迎しました。訪問者とBibitチームは、仮想通貨の将来についての洞察を交換し、機関、商人、および小売ユーザーがオンチェーンソリューションでデジタル経済に転換できる方法について話し合いました。





Web Summit Rioではまた、Transfero x Bybit Happy Hourが紹介され、訪問者は無料のビールと追加の特典を借りて、TransferoスタートでBibit Payの取引を数秒で体験し、無料のBibitブランドの商品を自宅に持ち帰りました。

このすべての仮想通貨パワーハウスは、取引を超える顧客体験を豊かにすることに専念しています。 明日のブラジル クリプトは、毎年何十万もの音楽ファンを迎えるこの象徴的な音楽フェスティバルで重要なハイライトとなっています。





次回のリリースは10月10日~12日、サンパウロの Ituで予定されています。 独占支払いパートナー Tomorrowland にとって、Bibit のスポンサーシップは世界初のもの - 音楽と暗号学習の世代のブリッジ。





「ラテンアメリカの若い世代にとって、仮想通貨は生活のやり方になっています。我々は、仮想通貨の支払い、送信、投資が日々のユーザーにとって即時的で無制限になる世界を作り出すのを助けたいと考えています。我々が今作っていることは、数百万人の顧客が、チェーン上と現実生活で急速に出現するデジタル資産クラスの恩恵を受けることを可能にします」と、ブラジルのカントリーマネージャーであるイスラエル・ブザイムは述べました。

「ラテンアメリカの若い世代にとって、仮想通貨は生活のやり方になっています。我々は、仮想通貨の支払い、送信、投資が日々のユーザーにとって即時的で無制限になる世界を作り出すのを助けたいと考えています。我々が今作っていることは、数百万人の顧客が、チェーン上と現実生活で急速に出現するデジタル資産クラスの恩恵を受けることを可能にします」と、ブラジルのカントリーマネージャーであるイスラエル・ブザイムは述べました。





地元の顧客が探求できる ブラジル 支払い そして、超報酬。 バビットカード ブラジルとアルゼンチンで最大10%のキャッシュバックで #Bybit / #TheCryptoArk

BYBITについて

ビビット 世界で2番目に大きな仮想通貨取引所で、6000万人を超えるグローバルコミュニティにサービスを提供しています。





2018年に設立されたBibitは、よりシンプルでオープンで平等な生態系をすべての人に提供することによって、分散化された世界における開放性を再定義しています。Web3に強力な焦点を当て、Bibitは、強力なインフラを提供し、チェーン上のイノベーションを推進するために、主要なブロックチェーンプロトコルと戦略的に提携しています。





セキュアな保管、多様な市場、直感的なユーザー体験、および高度なブロックチェーンツールで知られるBibitは、TradFiとDeFiの間のギャップをブロックし、構築者、クリエイター、そして愛好家にWeb3の完全な可能性を解き放つことを可能にします。 トップページ.com .

バビットの詳細については、ぜひご覧ください。 Bybit Press

メディアのお問い合わせは、ご連絡ください: [email protected]

アップデートをお願いします: Bybit's Communities and Social Media

ディスコード FACEBOOK インスタグラム リンク Reddit 電報 タグ X ユーチューブ

コンタクト

マネージャーPR

トニーAu

ビビット

トップページ > ByBit.com

This story was distributed as a release by Chainwire under HackerNoon's Business Blogging Program. プログラム __her__eについてもっと知る

This story was distributed as a release by Chainwire under HackerNoon's Business Blogging Program. プログラムについてもっと知る __こちら・e