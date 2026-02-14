Případ pro pomalé, udržitelné inženýrství

Vážení inženýři, Software by se neměl vyvíjet za okamžik; měl by to být opatrný, metodický zvíře, které se neustále zlepšuje a dělá postupný pokrok, s rychlými změnami pouze v případě potřeby ve prospěch uživatele. Říkám to ne ospravedlňovat byrokratický postup, ani naznačovat, že implementace by měla trvat déle, než je nutné, a určitě ne argumentovat proti přijetí skutečných pokroků, ale argumentovat o důležitosti nadčasovosti jak v řešení a problém je vyřešen. Jakýkoliv projekt stojí za to sledovat je cenný nejen dnes, příští týden, nebo dokonce příští rok; ne, projekty stojí za to sledovat zkoušku času, protože se hluboce zabývají lidskými potřebami s udržitelným a smysluplným designem. Pro rozeznatelného inženýra se software nemusí neustále otáčet směrem k novým tržním příležitostem a novým přístupům; místo toho může poskytovat udržitelnou hodnotu a růst podle potřeby. Nové technologie představují příležitost pro růst a zlepšení, zejména a měly by být posuzovány pro asimilaci do širšího ekosystému, který slouží základním potřebám a přáním lidstva, ale nemusí být sledován za každou cenu. Je to prostě otázka návrhu a výstavby způsobem, který klade potřeby uživatele na prvním místě, umožňuje změnu, jak se prostředí vyvíjí, a je odolné vůči chybám. Vyžaduje hluboké zvážení, předem promyšlení a péči o okrajové případy a rozdílné budoucnosti. To vše není říkat, Je-li budování pro tisíciletí je možné, co však pohání softwarový průmysl směrem k krátkodobým ziskům? Odpověď je mnohostranná, ale jedna odpověď lze nalézt v rétorice, například, odvolání k vyprávění. Přibližně v roce 2022, kdy se AI stává populární, termín se začal objevovat kolem mě v softwarových inženýrských kruzích: „válečný čas“. Bylo navrženo, že technologie vstoupila do období války a že „mírový čas“ skončil. Slyšel jsem, že lidé o tom mluví různými způsoby: někteří říkali, že Sundar Pichai a Tim Cook byli vynikající vůdci v době míru, ale strašliví vůdci v době války; zatímco jiní to popsali Skutečná válka je hrozným selháním morálky, a žádný z softwarových inženýrů, které jsem kdy znal, by přežil v jednom, což nás přivádí k otázce: proč posedlost násilným konfliktem? Předpokládám, že cynická odpověď je poněkud zřejmá: Ve skutečném míru, oddělen od skutečného prodlouženého mezistátního násilí, lidé mohou snadno romantizovat válku jako hrdinské dobrodružství, touží po vítězství nad hodným soupeřem a touží po slávě dobytí. Je to pochopitelně lidské, pro ty, kteří nikdy neznali bolest, nemají důvod se bát ostrých předmětů, ale odvolání války a její srovnání s podnikáním je čistá fikce. Když slyším, že lidé, kteří nikdy neviděli hrůzy války, touží po konfliktu, který by nepřežili, zoufale usilují o to, aby mírový čas byl vzrušující, než ve skutečnosti je, voním ostatním, kteří používají let fantazie jako prostředek kontroly. Chtěl bych povzbudit všechny ty, kteří si užívají míru a sdílenou prosperitu, aby doufali, že nikdy neuvidí skutečnou válku, aby zpochybnili motivace jednotlivců, kteří používají takové příběhy k dosažení svých cílů, a aby se zeptali: Kdo profituje, když lidé bojují, a kdo vyhrává, když lidé trpí? Můj výzkum naznačuje, že pocit války se vrací k různým rizikovým kapitalistům, kteří všechny odrá Nemá smysl obviňovat zaměstnance z toho, že následují rétoriku sebe-motivovaných jedinců, ale bylo by stejně chybou obviňovat ty, kteří vyznávají příběh, protože i oni jsou jednoduše dolů od skutečného zdroje. Koneckonců, horlivost pro konflikt pochází z nadměrné chamtivosti, nekontrolované a nezprostředkované trpělivostí, a prospívá v každé kultuře, kde je získávání bohatství oceňováno nad udržitelným růstem a sdílenou prosperitou. Musí to být pochopeno, protože budování systémů spojených se základními a neměnnými zákony lidské přirozenosti vyžaduje také uznání a zmírnění chamtivosti, která žije v tomto systému. Oba odpor a kapitulace jsou selhání, a jedinou cestou dopředu je oddělení. Musíme se pohybovat přes chamtivost a všechny ty, kteří ji vyznávají, protože nežijeme ve světě, kde je naléhavost fyzicky nezbytná. Vyvinuli jsme se ze systému, příroda, která dělá stálý pokrok v průběhu tisíciletí, staví systémy, které se mění podle potřeby a zotavuje se ze všech obtíží včas. Nadměrná naléhavost, na rozdíl od toho, je vyráběna a posiluje se, dokud my všichni honíme vlastní ocas, abychom uspokojili umělý termín bez starostí o dlouhodobé důsledky. To prospívá několika nyní na úkor mnoha později, zanechává ztracené husky génia za Aby se to vše vrátilo k původnímu bodu, že software by měl být udržitelný a že péče a úvaha jsou nástroji dlouhověkosti, musíme zůstat věčně vědomi příčiny spěchu. Umělé lhůty a tlak k provedení jsou protikladem udržitelného rozvoje a chamtivost, která je posiluje, musí být pochopena a zmírněna. naléhavě vyzývám softwarové inženýry, aby kriticky přemýšleli o příbězích, které prodávají jiní, aby zvážili, co se bude dít po nich, a poskytovatelé těchto příběhů se obrátili na prach a byli zapomenuti. Zeptejte se sami sebe: Kdo bude mít prospěch z vašeho života, kdo bude trpět a co zůstane stát, když upřímně řečeno, trpělivost