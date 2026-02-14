Паважаныя інжынеры, Я кажу гэта не для апраўдання бюрократычнай працэдуры, ні для паказвання, што рэалізацыя павінна займаць больш часу, чым неабходна, і, безумоўна, не для аргументацыі супраць прыняцця сапраўдных падыходаў, але для аргументацыі аб значэнні бесчаснасці як у вырашэнні, так і ў вырашэнні праблемы. Любыя праекты варта праводзіць варта не толькі сёння, на наступны тыдзень, або нават на наступны год; не, праекты варта праводзіць выставу часу, таму што яны спраўляюцца глыбока з чалавечымі патрэбамі з ўстойлівымі і разумнымі праектамі. Смысловыя справы не распаўсюджваюцца, таму што яны заснаваны на простай праўдзе: Мы ў аснове тыя ж людзі, якія мы былі з раніцы Для разглядаючага інжынера, праграмнае забеспячэнне не трэба пастаянна вяртацца да новых рыночных магчымасцяў і новага падыходу; ён можа нарэшце забяспечыць ўстойлівую каштоўнасць і вырасці, як трэба. Новыя тэхналогіі прадстаўляюць магчымасць для росту і ўдасканалення, асабліва, і павінна быць ацэньвана для асіміляцыі ў больш шырокую экасістэму, якая служыць асноўным патрэбам і жаданням людзям, але яны не павінны быць праведзены на любы кошт. Гэта проста справа праектавання і будаўніцтва ў такім выглядзе, што ставіць патрэбы карыстальніка на першае месца, дазваляе змяненне, як асяроддзе развіваецца, і адстойлівы да памылкаў. Гэта патрабу Калі будучыня на тысячагоддзе ідзе магчыма, хоць, што прымушае праграмнае забеспячэнне індустрыі да кароткага ўзроўню? Адказаць ёсць шматлікія аспекты, але адзін адказ можна знайсці ў рэтарыцы, напрыклад, прыхільнасць да нарады. Каля 2022 года, калі AI ставала папулярнай, выраз пачаў з'явіцца вакол мяне ў праграмнага забеспячэння кругаў: "военны час". Было паказана, што тэхналогія ўвайшла ў перыяд вайны, і што "военны час" быў канчаткова. Я чуў, што людзі кажуць пра гэта ў розныя спосабы: некаторыя сказалі Сундар Пічаі і Тім Кук былі выдатныя лідэры ў мірны час, але страшныя лідэры ў Праўда, сапраўдная вайна — гэта страшная няправільнасць моралі, і ніхто з праграмнага інжынераў, якіх я ніколі не ведаў, не выжыве ў адным, што прыводзіць нас да пытання: чаму аб'яднанне з жорсткім канфліктам? Я лічу, што кінічная адмова зразумела: у сапраўдны мірны час, адрозніваная ад сапраўднага працяглага міжнароднага насильства, людзі могуць лёгка рамантызаваць вайну як гераічную прыгодку, жадаючы перамогі над заслужаным супернікам, і жадаючы славы заваявання. Гэта зразумела, што людзі, для тых, хто ніколі не ведаў болю, не маюць прычыны страціцца вострых аб'ектаў, Калі я чую людзей, якія ніколі не бачылі гарматы вайны, якія жадаюць канфлікту, які яны не выжылі б, адчайна шукаюць, каб зрабіць мірны час больш узбуджаным, чым гэта сапраўды ёсць, я пахню іншымі, якія выкарыстоўваюць палёт фантазіі як спосаб кантралявання. Я б забяспечыў усіх тых, хто любіць мір і сумеснае процвітаньне, каб яны ніколі не бачылі рэальную вайну, сумнявацца ў матывацыі людзей, якія выкарыстоўваюць такія нарады, каб дасягнуць сваіх мэтаў, і спытаць: хто прыносіць выгоду, калі людзі змагаюцца, і хто выйграе, калі людзі страціць? Маё даследаванне паказвае, што адчуванне ворага Не магу сказаць, што да гэтага ўжо прызвычаілася. — Але працаўнікі адміністрацыі былі вельмі засмучаныя. Мы не жывем у свеце, дзе неадкладнасць фізічна патрэбная. Мы эвалюцыя з сістэмы, прырода, якая робіць стабільны працэс на працягу тысячагоддзяў, будаваць сістэмы, якія змяняюцца, як трэба, і аднаўленне з усіх цяжкасцяў ў цяперашні час. Надзвычайная неадкладнасць, нарэшце, вырабляецца, і ўзмацняецца самастойна, пакуль мы ўсе ганарымся нашымі ўласнымі хвостамі, каб задавольваць штучны тэрмін без увагі для доўгагагагагагагачасных вынікаў. Гэта выгодна немногім цяпер на кошт многіх пазней, пакідае адпушчаныя хакі геніяў за яе, і не робіць нічога, як руйнуе Для таго, каб звязаць усё гэта назад у першапачатковы пункт, што праграмнае забеспячэнне павінна быць ўстойлівым, і што павагу і ўвага з'яўляюцца інструментамі доўгажыні, мы павінны застацца вечна ўспрымаць прычыну поспеху. штучныя тэрміны і напружанне, каб выканаць, з'яўляюцца антытэзамі ўстойлівага развіцця, і жаба, якая ўмацае іх, павінна быць зразумела і абмяжоўвана. Я заклікаю інжынераў праграмнага забеспячэння думаць крытычна пра размовы, якія яны прадаюць іншымі, каб падумаць, што будзе адбывацца пасля іх, і пастаўшчыкі гэтых размовы, звернуліся ў пылу і былі забытыя. Запраша І праўда, Пакутлівасць