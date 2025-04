Coin Terminal i ZetaChain s'uneixen per llançar un hackathon criptogràfic impulsat per IA amb un finançament d'1 milió de dòlars

CoinTerminal, una de les principals plataforma de llançament de cripto IDO, s'ha associat amb ZetaChain, el nou L1 i Universal Blockchain per a la interoperabilitat entre cadenes, per acollir un hackathon en línia exclusiu: AI3. Aquest esdeveniment innovador té com a objectiu descobrir els projectes blockchain més prometedors i impactants, alimentant el seu creixement amb fins a 1 milió de dòlars en finançament recaptats a través de la plataforma de llançament de CoinTerminal.

Unir la IA i la innovació Blockchain

El Coin Terminal AI Hackathon, impulsat per la plataforma Universal Blockchain de ZetaChain, convida desenvolupadors, empresaris i entusiastes de blockchain a crear aplicacions descentralitzades transformadores (dApps) que aprofitin la intel·ligència artificial i la connectivitat multicadena.





Amb l'experiència de Coin Terminal a l'hora d'agregar i analitzar el sentiment del mercat en temps real i la compatibilitat Universal Blockchain de ZetaChain, els participants obtindran eines úniques per donar vida a les seves visions.





"El nostre objectiu és identificar i donar suport a la propera generació d'innovadors de blockchain", va dir Hatu Sheikh, fundador de Coin Terminal. "En combinar els coneixements basats en la intel·ligència artificial amb les capacitats de cadena creuada incomparables de ZetaChain, oferim una plataforma de llançament per a projectes realment disruptius".

Característiques clau del Hackathon

A diferència dels hackatons tradicionals de blockchain, aquest esdeveniment se centra en:





Coneixements de mercat basats en intel·ligència artificial: els participants tindran accés a l'analítica de mercat criptogràfic en temps real de CoinTerminal per perfeccionar els seus projectes amb la presa de decisions basada en dades.





Desenvolupament de cadena creuada sense problemes: amb ZetaChain, els desenvolupadors poden construir Aplicacions universals que abasten de manera nativa amb Bitcoin, Ethereum, Solana i més.





Fins a 1 milió de dòlars en finançament per al creixement: els projectes guanyadors rebran suport d'inversió a través de la plataforma IDO de CoinTerminal, cosa que els permetrà assegurar capital i escalar de manera eficient.





"ZetaChain està dissenyat per unificar l'ecosistema blockchain", va dir Alex Kim, Desenvolupament de Negocis de ZetaChain. "Aquesta associació amb Coin Terminal s'alinea perfectament amb la nostra missió de fer que el desenvolupament de cadena creuada sigui transparent i accessible per als desenvolupadors de tot el món".

Com participar

El hackathon en línia es durà a terme del 20 al 21 de febrer i donarà la benvinguda a projectes, grups de desenvolupadors i equips per competir. Els participants rebran la mentoria d'experts del sector, accés a una infraestructura de blockchain líder i l'oportunitat de mostrar els seus projectes a un panell de jutges de primer nivell a l'espai Web3.





Per a més detalls i registre, els usuaris poden visitar el lloc web de hackathon . Amb la plataforma de llançament d'avantguarda de CoinTerminal i el marc revolucionari de blockchain de ZetaChain, aquest hackathon està preparat per destacar les innovacions criptogràfiques més prometedores de l'any. Els usuaris poden unir-se i formar part del futur de la tecnologia descentralitzada.

Sobre Coin Terminal

Terminal de monedes és una plataforma de llançament líder a l'espai Web3 que ha ofert als usuaris l'oportunitat de comprar en prevenda juntament amb inversors com Binance Labs, Samsung NEXT, Arthur Hayes i molts més.

Sobre ZetaChain

ZetaChain és la primera cadena de blocs universal amb accés natiu a Bitcoin, Ethereum, Solana i més, que ofereix una experiència d'usuari perfecta i liquiditat unificada als propers milers de milions d'usuaris.





Amb el seu Universal EVM, ZetaChain permet als desenvolupadors crear aplicacions universals que funcionin de manera nativa a qualsevol cadena de blocs, creant un ecosistema criptogràfic fluid des d'una única plataforma.





Els usuaris poden seguir ZetaChain a Twitter @zetalockchain i uneix-te a la conversa Discòrdia i Telegrama .

Els usuaris poden contactar a [email protected] si s'estan construint a sobre de ZetaChain.

