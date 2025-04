Terminali i monedhës dhe ZetaChain bashkohen për të nisur Crypto Hackathon me AI me 1 milion dollarë financim

CoinTerminal, një nga platformat kryesore të lëshimit të kriptove IDO, ka partnerizuar me ZetaChain, L1-in e ri dhe Universal Blockchain për ndërveprim ndër-zinxhir, për të pritur një hackathon ekskluziv në internet - AI3. Kjo ngjarje novatore synon të zbulojë projektet më premtuese dhe me ndikim të blockchain, duke nxitur rritjen e tyre me deri në 1 milion dollarë fonde të mbledhura përmes platformës lëshuese të CoinTerminal.

Ndërlidhja e inovacionit të AI dhe Blockchain

Coin Terminal AI Hackathon, i mundësuar nga platforma Universale Blockchain e ZetaChain, fton zhvilluesit, sipërmarrësit dhe entuziastët e blockchain të ndërtojnë aplikacione transformuese të decentralizuara (dApps) që përdorin inteligjencën artificiale dhe lidhjen me shumë zinxhirë.





Me ekspertizën e Coin Terminal në grumbullimin dhe analizimin e ndjenjës së tregut në kohë reale dhe pajtueshmërinë Universale të Blockchain të ZetaChain, pjesëmarrësit do të fitojnë mjete unike për të sjellë në jetë vizionet e tyre.





"Qëllimi ynë është të identifikojmë dhe mbështesim gjeneratën e ardhshme të inovatorëve të blockchain," tha Hatu Sheikh, Themeluesi i Coin Terminal. “Duke kombinuar njohuritë e fuqizuara nga AI me aftësitë e pashembullta të ndërthurjes së ZetaChain, ne po ofrojmë një platformë nisjeje për projekte vërtet përçarëse.”

Karakteristikat kryesore të Hackathon

Ndryshe nga hakatonët tradicionalë të blockchain, kjo ngjarje fokusohet në:





Vështrime të tregut të fuqizuara nga AI: Pjesëmarrësit do të kenë akses në analitikën e tregut të kriptove në kohë reale të CoinTerminal për të rafinuar projektet e tyre me vendimmarrje të drejtuar nga të dhënat.





Zhvillimi i pandërprerë i ndër-zinxhireve: Me ZetaChain, zhvilluesit mund të ndërtojnë Aplikacionet universale që shtrihet në mënyrë origjinale me Bitcoin, Ethereum, Solana dhe më shumë.





Deri në 1 milion dollarë në financim të rritjes: Projektet fituese do të marrin mbështetje investimi nëpërmjet platformës IDO të CoinTerminal, duke u mundësuar atyre të sigurojnë kapital dhe të shkallëzohen në mënyrë efikase.





"ZetaChain është krijuar për të unifikuar ekosistemin e blockchain," tha Alex Kim, Zhvillimi i Biznesit në ZetaChain. "Ky partneritet me Coin Terminal përputhet në mënyrë të përsosur me misionin tonë për ta bërë zhvillimin e ndërthurur të zinxhirit të qetë dhe të aksesueshëm për zhvilluesit në mbarë botën."

Si të merrni pjesë

Hackathon në internet do të zgjasë nga data 20 deri më 21 shkurt, duke mirëpritur projekte, grupe zhvilluesish dhe ekipe për të konkurruar. Pjesëmarrësit do të marrin mentorim nga ekspertë të industrisë, akses në infrastrukturën kryesore të blockchain dhe një shans për të shfaqur projektet e tyre para një paneli gjyqtarësh kryesorë në hapësirën Web3.





Për më shumë detaje dhe regjistrim, përdoruesit mund të vizitojnë faqen e internetit të hackathon . Me platformën më të avancuar të platformës së nisjes së CoinTerminal dhe kornizën revolucionare të blockchain të ZetaChain, ky hackathon është vendosur të vërë në qendër të vëmendjes risitë më premtuese të kriptove të vitit. Përdoruesit mund të bashkohen dhe të jenë pjesë e së ardhmes së teknologjisë së decentralizuar.

Rreth Terminalit të Monedhave

Terminali i monedhës është një platformë lider në hapësirën Web3 që u ka ofruar përdoruesve mundësinë për të blerë në para-shitje së bashku me investitorë si Binance Labs, Samsung NEXT, Arthur Hayes dhe shumë të tjerë.

Rreth ZetaChain

ZetaChain është Blockchain i parë Universal me akses vendas në Bitcoin, Ethereum, Solana dhe më shumë, duke ofruar përvojë të pandërprerë të përdoruesit dhe likuiditet të unifikuar për miliarda përdoruesit e ardhshëm.





Me EVM-në e tij Universale, ZetaChain fuqizon zhvilluesit të ndërtojnë Aplikacione Universale që funksionojnë në mënyrë origjinale në çdo blockchain, duke krijuar një ekosistem të rrjedhshëm kripto nga një platformë e vetme.





Përdoruesit mund të ndjekin ZetaChain në Twitter @zetablockchain dhe bashkohuni në bisedë Mosmarrëveshje dhe Telegrami .

Përdoruesit mund të kontaktojnë [email protected] nëse po ndërtojnë në krye të ZetaChain.

