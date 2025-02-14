145 ንባባት

ሳንቲም ተርሚናልን ዜታቻይንን ተጠርኒፎም ብAI ዝሰርሕ ክሪፕቶ ሃካቶን ብ$1M ምወላ ንምጅማር

Chainwire3m2025/02/14
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ኣዝዩ ነዊሕ፤ ንምንባብ

Coin Terminal AI Hackathon ካብ 20 ክሳብ 21 ለካቲት ዝካየድ ኮይኑ፡ ንፕሮጀክትታት፡ ጉጅለታት ዲቨሎፐርን ጋንታታትን ንኽወዳደሩ ዝቕበል እዩ። ተሳተፍቲ ካብ ክኢላታት ኢንዱስትሪ ምኽሪ ክረኽቡ፣ ንመሪሕ ትሕተ ቅርጺ ብሎክቸይን ክረኽቡ፣ ከምኡ’ውን ፕሮጀክትታቶም ኣብ ፓነል ላዕለዎት ደያኑ ኣብ ቦታ Web3 ከርእዩ ዕድል ክረኽቡ እዮም።
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ሓደ ካብቶም ፍሉጣት ክሪፕቶ IDO ላንቸፓድ ዝኾነ CoinTerminal ምስ ZetaChain ዝተባህለ ሓድሽ L1ን Universal Blockchainን ንመስቀላዊ ሰንሰለታዊ ምትሕብባር ብምትሕብባር ፍሉይ ናይ ኦንላይን ሃካቶን - AI3 ንምእንጋድ ጀሚሩ። እዚ መሰረት ዝሰበረ ፍጻመ፡ ነቶም ኣዝዮም ተስፋ ዘለዎምን ጽልዋ ዘለዎምን ፕሮጀክትታት ብሎክቸይን ንምግላጽ ዝዓለመ ኮይኑ፡ ንዕብየቶም ነዳዲ ዝህብ ኮይኑ፡ ብመንገዲ ምጅማር ፓድ ኮይንተርሚናል ክሳብ ሓደ ሚልዮን ዶላር ዝበጽሕ ምወላ እዩ።

ድልድል AIን Blockchain Innovationን ምግባር

ብናይ ZetaChain ዩኒቨርሳል ብሎክቸይን ፕላትፎርም ዝድገፍ ሳንቲም ተርሚናል ኤኣይ ሃካቶን፡ ንኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስን ብዙሕ ሰንሰለታዊ ምትእስሳርን ዝጥቀሙ ትራንስፎርሜቲቭ ዘይተማእከለ ኣፕሊኬሽናት (dApps) ንምህናጽ ንደቨሎፐራት፡ ሰብ ሃፍትን ኣፍቀርቲ ብሎክቸይንን ይዕድም።


ምስ ክእለት ኮይን ተርሚናል ኣብ ምድማርን ምትንታንን ስምዒት ዕዳጋ ኣብ ሓቀኛ ግዜን ዜታቻይን ዩኒቨርሳል ብሎክቸይን ምትእስሳርን ተሳተፍቲ ራእዮም ህያው ንምግባር ፍሉያት መሳርሒታት ክረኽቡ እዮም።


"ዕላማና ንቐፃሊ ወለዶ መሃዝቲ ብሎክቸይን ምልላይን ምድጋፍን እዩ" ይብል መስራቲ ተርሚናል ሳንቲም ሃቱ ሸኽ። "ብAI ዝሰርሕ ርድኢታት ምስ መዳርግቲ ዘይብሉ ስግረ-ሰንሰለታዊ ዓቕሚ ZetaChain ብምውህሃድ፡ ናይ ብሓቂ ዕንቅፋት ዝኾኑ ፕሮጀክትታት መበገሲ ቦታ ንህብ ኣለና።"

ቁልፊ ባህርያት ሃካቶን።

እዚ ፍጻመ ዘይከም ባህላዊ ብሎክቸይን ሃካቶን ኣብ፤


  • AI-Powered Market Insights: ተሳተፍቲ ንፕሮጀክትታቶም ብዳታ ዝምራሕ ውሳነ ንምጽራይ ናይ CoinTerminal ኣብ ሓቀኛ ግዜ ክሪፕቶ ዕዳጋ ትንታነታት ክረኽቡ እዮም።


  • ስሉጥ ስግረ-ሰንሰለታዊ ምዕባለ፡- ብዘታቸይን፡ ዲቨሎፐራት ክሃንጹ ይኽእሉ ዩኒቨርሳል ኣፕስ that natively span with Bitcoin, Ethereum, Solana, and more ዝብል ንዓይ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ


  • ክሳብ $1M ዝበጽሕ ናይ ዕብየት ምወላ: ዝሰዓሩ ፕሮጀክትታት ብመንገዲ CoinTerminal’s IDO platform ናይ ወፍሪ ደገፍ ክረኽቡ እዮም፣ እዚ ድማ ካፒታል ንምውሓስን ብብቕዓት ንምዕባይን የኽእሎም።


"ዜታቸይን ንኢኮሲስተም ብሎክቸይን ንምጥርናፍ ዝተዳለወ እዩ" ይብል ኣሌክስ ኪም፡ ቢዝነስ ዲቨሎፕመንት ኣብ ዜታቸይን። “እዚ ምስ ኮይን ተርሚናል ዝገበርናዮ ሽርክነት ምስቲ ስግረ-ሰንሰለታዊ ምዕባለ ስግረ-ሰንሰለት ንደረጃ ዓለም ንዝርከቡ ኣዳለውቲ ስሉጥን ተበጻሒን ንምግባር ዘለና ተልእኾ ፍጹም ይሰማማዕ።”

ከመይ ጌርና ንሳተፍ

እዚ ናይ ኦንላይን ሃካቶን ካብ 20 ክሳብ 21 ለካቲት ዝካየድ ኮይኑ፡ ንፕሮጀክትታት፡ ጉጅለታት ዲቨሎፐርን ጋንታታትን ንኽወዳደሩ ዝቕበል እዩ። ተሳተፍቲ ካብ ክኢላታት ኢንዱስትሪ ምኽሪ ክረኽቡ፣ ንመሪሕ ትሕተ ቅርጺ ብሎክቸይን ክረኽቡ፣ ከምኡ’ውን ፕሮጀክትታቶም ኣብ ፓነል ላዕለዎት ደያኑ ኣብ ቦታ Web3 ከርእዩ ዕድል ክረኽቡ እዮም።


ንዝያዳ ዝርዝር ሓበሬታን ምዝገባን ተጠቀምቲ ኣብ... ናይ hackathon መርበብ ሓበሬታ . ብናይ ኮይንተርሚናል ምዕቡል ላንችፓድ ፕላትፎርምን ዜታቸይን ሰውራዊ ብሎክቸይን ፍሬምዎርክን፡ እዚ ሃካቶን ኣብዚ ዓመት ኣዝዮም ተስፋ ዘለዎም ክሪፕቶ ምህዞታት ከተኩር ተዳልዩ ኣሎ። ተጠቀምቲ ክጽንበሩን ኣካል መጻኢ ዘይተማእከለ ቴክኖሎጂ ክኾኑን ይኽእሉ።

ብዛዕባ ተርሚናል ሳንቲም

ሳንቲም ተርሚናል ኣብ Web3 space ፍሉጥ ላንቸፓድ ኮይኑ ተጠቀምቲ ምስ ከም በዓል Binance Labs, Samsung NEXT, Arthur Hayes, ከምኡ’ውን ካልኦት ብዙሓት ኣውፈርቲ ኣብ ቅድመ መሸጣ ክገዝኡ ዕድል ዝሃበ እዩ።

ብዛዕባ ዜታቸይን

ዜታቻይን ንቢትኮይን፣ ኢትሪየም፣ ሶላናን ካልእን ተወላዲ መእተዊ ዘለዎ ናይ መጀመርታ ዩኒቨርሳል ብሎክቸይን ኮይኑ፡ ንዝቕጽሉ ቢልዮናት ተጠቀምቲ ስሉጥ ተመኩሮ ተጠቃሚን ውሁድ ፈሳሲን ዝህብ እዩ።


ZetaChain ብዩኒቨርሳል EVM ንደቨሎፐራት ኣብ ዝኾነ ብሎክቸይን ብመበቆል ዝሰርሑ ዩኒቨርሳል ኣፕስ ንምህናጽ ሓይሊ ይህቦም፣ ካብ ሓደ መድረኽ ፈሳሲ ክሪፕቶ ኢኮሲስተም ይፈጥር።


ተጠቀምቲ ንዜታቻይን ኣብ ትዊተር ክከታተልዎ ይኽእሉ @zetablockchain ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። ከምኡ’ውን ኣብ ዕላል ተጸንበሩ ዘይምስምማዕ እና ቴሌግራም .

ተጠቀምቲ ኣብ ልዕሊ ZetaChain ዝሃንጹ እንተኾይኖም ናብ [email protected] ክበጽሑ ይኽእሉ።

እዚ ዛንታ ብቻይንዋየር ኣብ ትሕቲ ፕሮግራም ቢዝነስ ብሎጊንግ ሃከርኑን ከም ዝተዘርግሐ እዩ። ብዛዕባ እቲ መደብ ዝያዳ ፍለጥ ኣብዚ


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ሃንግ ታግስ

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እዚ ጽሑፍ ኣብ......

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