ሳንቲም ተርሚናልን ዜታቻይንን ተጠርኒፎም ብAI ዝሰርሕ ክሪፕቶ ሃካቶን ብ$1M ምወላ ንምጅማር

ሓደ ካብቶም ፍሉጣት ክሪፕቶ IDO ላንቸፓድ ዝኾነ CoinTerminal ምስ ZetaChain ዝተባህለ ሓድሽ L1ን Universal Blockchainን ንመስቀላዊ ሰንሰለታዊ ምትሕብባር ብምትሕብባር ፍሉይ ናይ ኦንላይን ሃካቶን - AI3 ንምእንጋድ ጀሚሩ። እዚ መሰረት ዝሰበረ ፍጻመ፡ ነቶም ኣዝዮም ተስፋ ዘለዎምን ጽልዋ ዘለዎምን ፕሮጀክትታት ብሎክቸይን ንምግላጽ ዝዓለመ ኮይኑ፡ ንዕብየቶም ነዳዲ ዝህብ ኮይኑ፡ ብመንገዲ ምጅማር ፓድ ኮይንተርሚናል ክሳብ ሓደ ሚልዮን ዶላር ዝበጽሕ ምወላ እዩ።
ድልድል AIን Blockchain Innovationን ምግባር
ብናይ ZetaChain ዩኒቨርሳል ብሎክቸይን ፕላትፎርም ዝድገፍ ሳንቲም ተርሚናል ኤኣይ ሃካቶን፡ ንኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስን ብዙሕ ሰንሰለታዊ ምትእስሳርን ዝጥቀሙ ትራንስፎርሜቲቭ ዘይተማእከለ ኣፕሊኬሽናት (dApps) ንምህናጽ ንደቨሎፐራት፡ ሰብ ሃፍትን ኣፍቀርቲ ብሎክቸይንን ይዕድም።
ምስ ክእለት ኮይን ተርሚናል ኣብ ምድማርን ምትንታንን ስምዒት ዕዳጋ ኣብ ሓቀኛ ግዜን ዜታቻይን ዩኒቨርሳል ብሎክቸይን ምትእስሳርን ተሳተፍቲ ራእዮም ህያው ንምግባር ፍሉያት መሳርሒታት ክረኽቡ እዮም።
"ዕላማና ንቐፃሊ ወለዶ መሃዝቲ ብሎክቸይን ምልላይን ምድጋፍን እዩ" ይብል መስራቲ ተርሚናል ሳንቲም ሃቱ ሸኽ። "ብAI ዝሰርሕ ርድኢታት ምስ መዳርግቲ ዘይብሉ ስግረ-ሰንሰለታዊ ዓቕሚ ZetaChain ብምውህሃድ፡ ናይ ብሓቂ ዕንቅፋት ዝኾኑ ፕሮጀክትታት መበገሲ ቦታ ንህብ ኣለና።"
ቁልፊ ባህርያት ሃካቶን።
እዚ ፍጻመ ዘይከም ባህላዊ ብሎክቸይን ሃካቶን ኣብ፤
- AI-Powered Market Insights: ተሳተፍቲ ንፕሮጀክትታቶም ብዳታ ዝምራሕ ውሳነ ንምጽራይ ናይ CoinTerminal ኣብ ሓቀኛ ግዜ ክሪፕቶ ዕዳጋ ትንታነታት ክረኽቡ እዮም።
- ስሉጥ ስግረ-ሰንሰለታዊ ምዕባለ፡- ብዘታቸይን፡ ዲቨሎፐራት ክሃንጹ ይኽእሉ
ዩኒቨርሳል ኣፕስthat natively span with Bitcoin, Ethereum, Solana, and more ዝብል ንዓይ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ ንዓኻ
- ክሳብ $1M ዝበጽሕ ናይ ዕብየት ምወላ: ዝሰዓሩ ፕሮጀክትታት ብመንገዲ CoinTerminal’s IDO platform ናይ ወፍሪ ደገፍ ክረኽቡ እዮም፣ እዚ ድማ ካፒታል ንምውሓስን ብብቕዓት ንምዕባይን የኽእሎም።
"ዜታቸይን ንኢኮሲስተም ብሎክቸይን ንምጥርናፍ ዝተዳለወ እዩ" ይብል ኣሌክስ ኪም፡ ቢዝነስ ዲቨሎፕመንት ኣብ ዜታቸይን። “እዚ ምስ ኮይን ተርሚናል ዝገበርናዮ ሽርክነት ምስቲ ስግረ-ሰንሰለታዊ ምዕባለ ስግረ-ሰንሰለት ንደረጃ ዓለም ንዝርከቡ ኣዳለውቲ ስሉጥን ተበጻሒን ንምግባር ዘለና ተልእኾ ፍጹም ይሰማማዕ።”
ከመይ ጌርና ንሳተፍ
እዚ ናይ ኦንላይን ሃካቶን ካብ 20 ክሳብ 21 ለካቲት ዝካየድ ኮይኑ፡ ንፕሮጀክትታት፡ ጉጅለታት ዲቨሎፐርን ጋንታታትን ንኽወዳደሩ ዝቕበል እዩ። ተሳተፍቲ ካብ ክኢላታት ኢንዱስትሪ ምኽሪ ክረኽቡ፣ ንመሪሕ ትሕተ ቅርጺ ብሎክቸይን ክረኽቡ፣ ከምኡ’ውን ፕሮጀክትታቶም ኣብ ፓነል ላዕለዎት ደያኑ ኣብ ቦታ Web3 ከርእዩ ዕድል ክረኽቡ እዮም።
ንዝያዳ ዝርዝር ሓበሬታን ምዝገባን ተጠቀምቲ ኣብ...
ብዛዕባ ተርሚናል ሳንቲም
ብዛዕባ ዜታቸይን
ZetaChain ብዩኒቨርሳል EVM ንደቨሎፐራት ኣብ ዝኾነ ብሎክቸይን ብመበቆል ዝሰርሑ ዩኒቨርሳል ኣፕስ ንምህናጽ ሓይሊ ይህቦም፣ ካብ ሓደ መድረኽ ፈሳሲ ክሪፕቶ ኢኮሲስተም ይፈጥር።
ተጠቀምቲ ንዜታቻይን ኣብ ትዊተር ክከታተልዎ ይኽእሉ
ተጠቀምቲ ኣብ ልዕሊ ZetaChain ዝሃንጹ እንተኾይኖም ናብ [email protected] ክበጽሑ ይኽእሉ።
እዚ ዛንታ ብቻይንዋየር ኣብ ትሕቲ ፕሮግራም ቢዝነስ ብሎጊንግ ሃከርኑን ከም ዝተዘርግሐ እዩ። ብዛዕባ እቲ መደብ ዝያዳ ፍለጥ