O.XYZ llança OCEAN: motor d'IA impulsat per Cerebras, 10 vegades més ràpid que ChatGPT

O.XYZ està encantat d'anunciar el llançament oficial de OCEÀ , un assistent d'IA descentralitzat de nova generació alimentat pels xips a escala d'hòsties Cerebras CS-3 líders en el sector. El 22 de febrer, la companyia va presentar aquesta nova plataforma, promocionant velocitats deu vegades més ràpides que ChatGPT i posicionant OCEAN com una solució veritablement transformadora tant als mercats B2C com B2B. Des de temps de resposta brillants fins a un ampli conjunt de funcions que inclou interacció de veu i un compromís amb la descentralització, OCEAN representa un gran salt endavant en la manera com els usuaris de tot el món poden interactuar amb la IA.





La velocitat i les capacitats de resposta en temps real d'OCEAN són fonamentals per al seu valor únic. Ahmad Shadid, fundador d'O i IO, explica que una de les raons d'un rendiment tan ràpid és l'adopció del maquinari d'avantguarda de Cerebras.





" El xip Cerebras CS-3, conegut com a Wafer Scale Engine (WSE-3), té 900.000 nuclis optimitzats per IA i quatre bilions de transistors en un sol xip. Els sistemes tradicionals basats en GPU sovint requereixen una orquestració complexa i una programació distribuïda per gestionar models grans, però l'enfocament Cerebras ofereix senzillesa i escalabilitat. ", afirma Shadid.





Cerebras poden escalar des de mil milions a 24 bilions de paràmetres sense requerir canvis de codi, alliberant els usuaris dels retards associats habitualment als assistents d'IA. Amb 21 PB/s d'amplada de banda de memòria, el processament basat en Cerebras ofereix un rendiment de baixa latència i alta eficiència que supera amb escreix els sistemes GPU tradicionals.





Tot i que la velocitat i el rendiment són crucials, OCEAN aporta més que una IA d'alt octanatge. Shadid es refereix a OCEAN com "el motor de cerca d'IA més ràpid del món", emfatitzant que més enllà de la potència computacional bruta, la plataforma ofereix una experiència d'usuari elegant i intuïtiva. Això inclou un sistema d'interacció de veu que permetrà als usuaris dir les seves instruccions directament a "Miss O", que pot respondre en format d'àudio. Aquest estil de conversa, juntament amb les capacitats avançades d'agent d'IA previstes per a futures versions, posa OCEAN en un camí que va més enllà de respondre consultes basades en text.





Des del punt de vista del producte, OCEAN adopta un enfocament dual, al servei tant dels consumidors individuals com de les empreses. Per als usuaris que simplement volen un motor de cerca amb intel·ligència artificial de nou nivell, l'aplicació ofereix respostes ràpides, funcions centrades en la privadesa i un marc descentralitzat per garantir la seguretat de les dades. Per als clients empresarials, OCEAN té previst desplegar un servei API impulsat per la mateixa infraestructura de Cerebras que sustenta les seves operacions de consumidors.





La comunitat O ha obtingut accés exclusiu a la xarxa de proves tancada de l'Assistent OCEAN i a les proves inicials suggerir pot funcionar fins a 20 vegades més ràpid que els serveis populars d'IA com ChatGPT i DeepSeek. X ja està inundat de desenes de vídeos de comparació que demostren la notable diferència de velocitat, provocant una gran emoció i curiositat sobre les capacitats de l'assistent.









En els propers cinc anys, O.XYZ preveu que OCEAN es converteixi en una plataforma totalment integrada amb intel·ligència d'encaminament avançada. La propietat "O Routing Intelligence" (ORI), desenvolupada per O.RESEARCH, dirigirà de manera dinàmica les subtasques al model més adequat, ja sigui una opció de codi obert o una IA especialitzada per a requisits més complexos. ORI ajudarà a optimitzar els costos sense comprometre la velocitat ni la precisió. Aquesta tecnologia, primera del seu tipus, estableix les bases per construir una biblioteca d'IA massiva amb centenars de milers de models. Amb el temps, s'espera que aquesta expansió apropi OCEAN a la intel·ligència general artificial (AGI), tot posant èmfasi en la seguretat i la propietat de les dades dels usuaris. Amb ORI, l'equip presenta una tecnologia d'intel·ligència unificada similar a la que OpenAI anunciat aquest febrer. ORI seleccionarà entre més de 100.000 models de codi obert, dirigint les tasques al millor en temps real. ORI s'integrarà a OCEAN a la primavera de 2025.





ORI serà el centre central per a la innovació en IA, integrant perfectament diversos models d'IA en una intel·ligència unificada. Mitjançant la seva integració amb OCEAN, els usuaris aprofitaran sense esforç el poder de diversos models d'IA en un sol lloc.

O.XYZ pretén remodelar la intel·ligència artificial desenvolupant sistemes independents del control corporatiu. Se centra a fer que la tecnologia d'IA sigui accessible, transparent i impulsada per la comunitat, assegurant que la superintel·ligència serveixi als interessos de la humanitat.





La base tècnica d' O.XYZ se centra en la construcció d'un ecosistema d'IA dissenyat per ser resistent a l'aturada i autodirigit. Les seves iniciatives clau inclouen el desenvolupament de "Sovereign Super Intelligence", la creació d'infraestructura descentralitzada i la investigació de sistemes d'IA hiperràpids.





El projecte opera sota la Fundació O.Systems, dirigida per Ahmad Shadid. Shadid, que anteriorment va fundar IO.NET , una Solana DePIN de 4,5 milions de dòlars, aporta la seva experiència al treball d' O.XYZ per construir un ecosistema d'IA autònom i liderat per la comunitat.