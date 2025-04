O.XYZ Abandi Moteur AI OCEAN – Cerebres, 10x Vite Koleka ChatGPT

O.XYZ ezali na esengo ya kosakola lancement officiel ya... MBU , mosungi ya AI décentralisé ya nkola ekoya oyo esalemi na ba puces ya échelle ya wafer Cerebras CS-3 oyo ezali na liboso na industrie. Na mokolo ya 22 février, entreprise e dévoilé plateforme oyo ya sika, touting vitesse mbala zomi koleka ChatGPT mpe e positionner OCEAN comme vraiment solution transformative na ba marchés nionso mibale B2C na B2B. Kobanda na ba temps ya réponse ya kopela tii na ensemble ya ba fonctionnalités ya large oyo esangisi interaction ya mongongo mpe commitment na décentralisation, OCEAN ezali ko représenter saut munene en avant na ndenge nini ba usagers na mokili mobimba bakoki ko engager na AI.





Vitesse ya OCEAN mpe makoki ya koyanola na tango ya solo ezali na ntina mingi na motuya na yango oyo ekeseni na mosusu. Ahmad Shadid, Fondateur ya O mpe IO, alimboli ete moko ya bantina ya performance ya mbangu boye ezali adoption ya matériel ya sika ya Cerebras.





" Puce Cerebras CS-3, eyebani na kombo ya Wafer Scale Engine (WSE-3), ezali na 900.000 noyaux optimisés na AI mpe quatre trillions ya ba transistors na puce moko. Ba systèmes traditionnels basés na GPU mbala mingi esengaka orchestration complexe mpe programmation distribuée mpo na ko gérer ba modèles ya minene, kasi approche ya Cerebras epesaka simplicité mpe évolutivité. " – elobi Shadid.





Cerebres ekoki kosala échelle kobanda na miliare moko kino na 24 trillion ya ba paramètres sans que esengaka ba changements ya code, ko liberer ba usagers na ba retards oyo esalemaka mingi na ba assistants ya AI. Na 21 PB/s ya bande passante ya mémoire, traitement basé na Cerebras epesaka performance ya latence moke, ya efficacité ya likolo oyo eleki mosika ba systèmes GPU ya bonkoko.





Atako mbangu mpe mosala ezali na ntina mingi, OCEAN ememaka mingi koleka kaka AI ya octane mingi. Shadid alobeli OCEAN lokola “moteur ya boluki ya AI oyo eleki mbangu na mokili mobimba,” ko souligner que koleka puissance brute ya calcul, plateforme epesaka expérience ya usager ya malamu, intuitive. Yango esangisi système ya interaction na mongongo oyo ekopesa nzela na basaleli koloba mbala moko masengi na bango na “Miss O,” oyo akoki koyanola na format audio. Style oyo ya masolo, elongo na makoki ya agent AI ya liboso oyo esengelaki kozala na ba versions oyo ekoya, etie OCEAN na nzela oyo eleki kaka koyanola na mituna oyo esalemi na makomi.





Na kotalaka biloko, OCEAN ezuaka ndenge ya mibale, kosalelaka ezala ba consommateurs individuels mpe ba entreprises. Mpo na basaleli oyo balingi kaka moteur ya boluki ya nivo oyo elandi oyo esalaka na AI, appli epesaka biyano ya mbangu, makambo oyo etali bomoi ya moto, mpe cadre décentralisé mpo na kosala ete ba données ezala na bokengi. Mpo na ba clients d’affaires, OCEAN ekani ko déployer service API oyo esalemi na infrastructure moko ya Cerebras oyo ezali ko soutenir ba opérations na yango ya consommateur.





Lisanga ya O ezwi nzela ya bobele moko na testnet oyo ekangami ya Mosungi ya OCEAN, mpe ba tests ya liboso kopesa likanisi ekoki kokende mbangu mbala 20 koleka ba services ya AI oyo eyebani mingi lokola ChatGPT mpe DeepSeek. X esi etondi na ebele ya bavideo ya bokokanisi oyo ezali kolakisa bokeseni ya mbangu ya kokamwa, oyo ezali kotinda bato mingi básepela mpe báluka koyeba makambo oyo mosungi azali kosala.









Na mibu mitano oyo ekoya, O.XYZ ezali kokanisa ete OCEAN ekokoma plateforme entièrement intégrée na intelligence ya routage avancée. « O Routing Intelligence » (ORI) oyo ezali propriétaire, oyo esalemi na O.RESEARCH, eko router dynamiquement ba sous-tâches na modèle oyo ebongi mingi, ezala option ya source ouverte to AI spécialisé pona ba exigences plus complexes. ORI ekosalisa na ko optimiser ba coûts sans ko compromiser vitesse to précision. Teknolozi oyo ya liboso na lolenge na yango ezali kotya moboko mpo na kotonga bibliotɛkɛ monene ya AI oyo ezali na bankama ya bankóto ya bamodele. Na tango, bopanzani oyo esengelaki komema OCEAN penepene na intelligence général artificielle (AGI), nzokande ezali kaka kopesa motuya na bokengi mpe bozwi ya ba données ya basaleli. Na ORI, équipe e présenter technologie ya intelligence unifiée oyo ekokani na oyo OpenAI esakolaki yango na sanza ya mibale oyo. ORI ekopona na kati ya ba modèles ya source ouverte koleka 100.000, kosala routage ya misala na oyo ya malamu koleka na tango ya solo. ORI ekozala intégré na OCEAN na printemps 2025.





ORI ekozala centre central ya innovation ya AI, kosangisa sans soudure ba modèles ya AI ebele na intelligence unifiée. Na nzela ya bosangisi na yango na OCEAN, basaleli bakosalela sans effort makasi ya ba modèles ya AI ndenge na ndenge na esika moko.

Na ntina na O.XYZ

O.XYZ, oyo azali ezali na mokano ya kobongisa lisusu mayele ya kosala na kosala ba systèmes indépendants ya contrôle ya entreprise. Ezali kotalela mingimingi kosala ete tekiniki ya AI ezala na nzela, ezala polele, mpe etambwisami na lisanga, kosala ete superintelligence esalela matomba ya bomoto.





Fondation technique ya O.XYZ etali kotonga écosystème ya AI oyo ebongisami mpo na kozala résistants na arrêt mpe ko diriger yango moko. Misala na bango ya ntina ezali kosala ‘Super Intelligence Souveraine,’ kokela ba infrastructures décentralisées, mpe kolukaluka ba systèmes ya AI hyper-rapide.





Projet oyo ezali kosala na se ya Fondation O.Systems, oyo etambwisami na Ahmad Shadid. Shadid, oyo liboso abandisaki IO.NET – Solana DePIN ya $4.5B – amemi mayele na ye na mosala ya O.XYZ na kotonga écosystème AI autonome, oyo etambwisami na lisanga.