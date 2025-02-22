O.XYZ ውቅያኖስን አስጀምሯል – ሴሬብራስ የሚንቀሳቀስ AI ሞተር፣ ከቻት ጂፒቲ 10x ፈጣን

O.XYZ በይፋ መጀመሩን በማወጅ በጣም ተደስቷል።
የውቅያኖስ ፍጥነት እና የእውነተኛ ጊዜ ምላሽ ችሎታዎች ልዩ እሴቱ ዋና ናቸው። የኦ እና አይኦ መስራች አህመድ ሻዲድ እንዲህ ላለው ፈጣን አፈጻጸም አንዱ ምክንያት የሴሬብራስ መቁረጫ ሃርድዌር መቀበል እንደሆነ ያስረዳል።
" Wafer Scale Engine (WSE-3) በመባል የሚታወቀው ሴሬብራስ CS-3 ቺፕ በአንድ ቺፕ ላይ 900,000 AI-የተመቻቹ ኮርሶች እና አራት ትሪሊየን ትራንዚስተሮች አሉት። ባህላዊ ጂፒዩ ላይ የተመሰረቱ ስርዓቶች ትላልቅ ሞዴሎችን ለመያዝ ብዙ ጊዜ ውስብስብ ኦርኬስትራ እና የተከፋፈሉ ፕሮግራሞችን ይጠይቃሉ፣ ነገር ግን የሴሬብራስ አቀራረብ ቀላልነት እና ቅልጥፍናን ያቀርባል።
ሴሬብራስ የኮድ ለውጦችን ሳያስፈልጋቸው ከአንድ ቢሊዮን ወደ 24 ትሪሊዮን መለኪያዎችን ሊያሳድጉ ይችላሉ፣ ይህም ተጠቃሚዎችን በተለምዶ ከ AI ረዳቶች ጋር ከተያያዙ መዘግየቶች ነፃ ያወጣል። በ21 ፒቢ/ሰከንድ የማህደረ ትውስታ ባንድዊድዝ፣ ሴሬብራስ ላይ የተመሰረተ ማቀነባበር ከባህላዊ የጂፒዩ ስርዓቶች እጅግ የሚበልጥ ዝቅተኛ መዘግየት እና ከፍተኛ ብቃት ያለው አፈጻጸምን ይሰጣል።
ፍጥነት እና አፈጻጸም ወሳኝ ሲሆኑ፣ OCEAN ከፍተኛ-octane AI ብቻ ሳይሆን የበለጠ ያመጣል። ሻዲድ OCEANን እንደ “የዓለም ፈጣኑ AI የፍለጋ ሞተር” ሲል ጠርቶታል፣ ከጥሬ ስሌት ሃይል ባሻገር፣ መድረኩ ቀልጣፋ፣ ሊታወቅ የሚችል የተጠቃሚ ተሞክሮ እንደሚያቀርብ አጽንኦት ሰጥቷል። ይህ ተጠቃሚዎች ጥያቄዎቻቸውን በቀጥታ ወደ "Miss O" እንዲናገሩ የሚያስችል የድምጽ መስተጋብር ስርዓትን ያካትታል, እሱም በድምጽ ቅርጸት ምላሽ መስጠት ይችላል. ይህ የውይይት ዘይቤ፣ ለወደፊት ስሪቶች ከተዘጋጁ የላቀ AI ወኪል ችሎታዎች ጋር፣ OCEAN ጽሑፍን መሰረት ያደረጉ ጥያቄዎችን ከመመለስ ባለፈ መንገድ ላይ ያደርገዋል።
ከምርት አንፃር፣ OCEAN ለግለሰብ ሸማቾች እና ኢንተርፕራይዞች ሁለቱንም በማገልገል ድርብ አቀራረብን ይጠቀማል። በቀላሉ በሚቀጥለው ደረጃ AI-የተጎላበተ የፍለጋ ሞተር ለሚፈልጉ ተጠቃሚዎች አፕሊኬሽኑ ፈጣን ምላሾችን፣ በግላዊነት ላይ ያተኮሩ ባህሪያትን እና የውሂብ ደህንነትን ለማረጋገጥ ያልተማከለ ማዕቀፍ ያቀርባል። ለንግድ ደንበኞች፣ OCEAN በተመሳሳዩ የሴሬብራስ መሠረተ ልማት የተጎላበተ የኤፒአይ አገልግሎትን ለተጠቃሚዎች ሥራውን መሠረት ለማድረግ አቅዷል።
የO ማህበረሰቡ የOCEAN ረዳት ዝግ የሆነውን የሙከራ መረብ እና የመጀመሪያ ሙከራዎችን በብቸኝነት ማግኘት አግኝቷል
በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት ውስጥ፣ O.XYZ OCEAN በላቁ የማዘዋወር እውቀት ሙሉ በሙሉ የተዋሃደ መድረክ እንደሚሆን ገምቷል። በO.ReseARCH የተገነባው የባለቤትነት “O Routing Intelligence” (ORI) ንዑስ ተግባራትን በተለዋዋጭ መንገድ ወደ ተስማሚ ሞዴል ያደርሳቸዋል፣ ክፍት ምንጭ አማራጭም ሆነ ለተወሳሰቡ መስፈርቶች ልዩ AI። ORI ፍጥነትን እና ትክክለኛነትን ሳይጎዳ ወጪዎችን ለማመቻቸት ይረዳል። ይህ በአይነቱ የመጀመሪያ የሆነው ቴክኖሎጂ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሞዴሎችን የያዘ ግዙፍ AI ቤተ-መጽሐፍት ለመገንባት መሰረት ይጥላል። በጊዜ ሂደት፣ ይህ መስፋፋት OCEANን ወደ አርቴፊሻል አጠቃላይ ኢንተለጀንስ (AGI) እንደሚያቀርበው ይጠበቃል፣ አሁንም የደህንነት እና የተጠቃሚ ውሂብ ባለቤትነት ላይ አፅንዖት ይሰጣል። ከORI ጋር፣ ቡድኑ ከOpenAI ጋር ተመሳሳይ የሆነ የተዋሃደ የመረጃ ቴክኖሎጂን ያቀርባል
ORI የበርካታ AI ሞዴሎችን ወደ የተዋሃደ የማሰብ ችሎታ በማዋሃድ የ AI ፈጠራ ማእከላዊ ማዕከል ይሆናል። ከ OCEAN ጋር ባለው ውህደት ተጠቃሚዎች የተለያዩ AI ሞዴሎችን በአንድ ቦታ ላይ ያለ ምንም ጥረት ይጠቀማሉ።
ስለ O.XYZ
የ O.XYZ ቴክኒካል ፋውንዴሽን የመዝጋት ተከላካይ እና በራስ መመራት የተነደፈ የ AI ስነ-ምህዳር በመገንባት ላይ ያተኩራል። ቁልፍ ተነሳሽነታቸው 'Sovereign Super Intelligence'ን ማዳበር፣ ያልተማከለ መሠረተ ልማት መፍጠር እና ከፍተኛ ፈጣን AI ስርዓቶችን መመርመርን ያካትታሉ።
ፕሮጀክቱ የሚንቀሳቀሰው በአህመድ ሻዲድ በሚመራው O.Systems Foundation ነው። ከዚህ ቀደም IO.NET - $4.5B Solana DePIN የመሰረተው ሻዲድ ራሱን የቻለ በማህበረሰብ የሚመራ AI ስነ-ምህዳር በመገንባት ኦ.XYZ ስራ ላይ ልምዱን ያመጣል።