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O.XYZ ውቅያኖስን አስጀምሯል – ሴሬብራስ የሚንቀሳቀስ AI ሞተር፣ ከቻት ጂፒቲ 10x ፈጣን

o.xyz3m2025/02/22
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በጣም ረጅም፤ ማንበብ

OCEAN በኢንዱስትሪው መሪ ሴሬብራስ CS-3 ዋፈር-ሚዛን ቺፕስ የተጎላበተ ቀጣይ ትውልድ ያልተማከለ AI ረዳት ነው። OCEAN የድምጽ መስተጋብርን እና ያልተማከለ አስተዳደርን ቁርጠኝነትን ለሚያካትት ሰፊ የባህሪ ስብስብ አስደሳች የምላሽ ጊዜዎችን ያቀርባል።
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O.XYZ በይፋ መጀመሩን በማወጅ በጣም ተደስቷል። ውቅያኖስ በኢንዱስትሪው መሪ ሴሬብራስ CS-3 ዋፈር ሚዛን ቺፕስ የተጎላበተ ቀጣይ ትውልድ ያልተማከለ AI ረዳት። በየካቲት (February) 22, ኩባንያው ይህንን አዲስ የመሳሪያ ስርዓት ከቻት ጂፒቲ አሥር እጥፍ ፍጥነት በማሳየት እና OCEANን እንደ B2C እና B2B ገበያዎች እንደ እውነተኛ የለውጥ መፍትሄ አድርጎ አስቀምጧል. ከአስደናቂ የምላሽ ጊዜዎች እስከ የድምጽ መስተጋብር እና ያልተማከለ አስተዳደር ቁርጠኝነትን የሚያካትት ሰፊ የባህሪ ስብስብ፣ OCEAN በዓለም ዙሪያ ያሉ ተጠቃሚዎች ከ AI ጋር እንዴት መሳተፍ እንደሚችሉ ላይ ትልቅ እድገትን ይወክላል።


የውቅያኖስ ፍጥነት እና የእውነተኛ ጊዜ ምላሽ ችሎታዎች ልዩ እሴቱ ዋና ናቸው። የኦ እና አይኦ መስራች አህመድ ሻዲድ እንዲህ ላለው ፈጣን አፈጻጸም አንዱ ምክንያት የሴሬብራስ መቁረጫ ሃርድዌር መቀበል እንደሆነ ያስረዳል።


" Wafer Scale Engine (WSE-3) በመባል የሚታወቀው ሴሬብራስ CS-3 ቺፕ በአንድ ቺፕ ላይ 900,000 AI-የተመቻቹ ኮርሶች እና አራት ትሪሊየን ትራንዚስተሮች አሉት። ባህላዊ ጂፒዩ ላይ የተመሰረቱ ስርዓቶች ትላልቅ ሞዴሎችን ለመያዝ ብዙ ጊዜ ውስብስብ ኦርኬስትራ እና የተከፋፈሉ ፕሮግራሞችን ይጠይቃሉ፣ ነገር ግን የሴሬብራስ አቀራረብ ቀላልነት እና ቅልጥፍናን ያቀርባል።


ሴሬብራስ የኮድ ለውጦችን ሳያስፈልጋቸው ከአንድ ቢሊዮን ወደ 24 ትሪሊዮን መለኪያዎችን ሊያሳድጉ ይችላሉ፣ ይህም ተጠቃሚዎችን በተለምዶ ከ AI ረዳቶች ጋር ከተያያዙ መዘግየቶች ነፃ ያወጣል። በ21 ፒቢ/ሰከንድ የማህደረ ትውስታ ባንድዊድዝ፣ ሴሬብራስ ላይ የተመሰረተ ማቀነባበር ከባህላዊ የጂፒዩ ስርዓቶች እጅግ የሚበልጥ ዝቅተኛ መዘግየት እና ከፍተኛ ብቃት ያለው አፈጻጸምን ይሰጣል።


ፍጥነት እና አፈጻጸም ወሳኝ ሲሆኑ፣ OCEAN ከፍተኛ-octane AI ብቻ ሳይሆን የበለጠ ያመጣል። ሻዲድ OCEANን እንደ “የዓለም ፈጣኑ AI የፍለጋ ሞተር” ሲል ጠርቶታል፣ ከጥሬ ስሌት ሃይል ባሻገር፣ መድረኩ ቀልጣፋ፣ ሊታወቅ የሚችል የተጠቃሚ ተሞክሮ እንደሚያቀርብ አጽንኦት ሰጥቷል። ይህ ተጠቃሚዎች ጥያቄዎቻቸውን በቀጥታ ወደ "Miss O" እንዲናገሩ የሚያስችል የድምጽ መስተጋብር ስርዓትን ያካትታል, እሱም በድምጽ ቅርጸት ምላሽ መስጠት ይችላል. ይህ የውይይት ዘይቤ፣ ለወደፊት ስሪቶች ከተዘጋጁ የላቀ AI ወኪል ችሎታዎች ጋር፣ OCEAN ጽሑፍን መሰረት ያደረጉ ጥያቄዎችን ከመመለስ ባለፈ መንገድ ላይ ያደርገዋል።


ከምርት አንፃር፣ OCEAN ለግለሰብ ሸማቾች እና ኢንተርፕራይዞች ሁለቱንም በማገልገል ድርብ አቀራረብን ይጠቀማል። በቀላሉ በሚቀጥለው ደረጃ AI-የተጎላበተ የፍለጋ ሞተር ለሚፈልጉ ተጠቃሚዎች አፕሊኬሽኑ ፈጣን ምላሾችን፣ በግላዊነት ላይ ያተኮሩ ባህሪያትን እና የውሂብ ደህንነትን ለማረጋገጥ ያልተማከለ ማዕቀፍ ያቀርባል። ለንግድ ደንበኞች፣ OCEAN በተመሳሳዩ የሴሬብራስ መሠረተ ልማት የተጎላበተ የኤፒአይ አገልግሎትን ለተጠቃሚዎች ሥራውን መሠረት ለማድረግ አቅዷል።


የO ማህበረሰቡ የOCEAN ረዳት ዝግ የሆነውን የሙከራ መረብ እና የመጀመሪያ ሙከራዎችን በብቸኝነት ማግኘት አግኝቷል የሚል ሀሳብ አቅርበዋል። እንደ ChatGPT እና DeepSeek ካሉ ታዋቂ AI አገልግሎቶች እስከ 20 እጥፍ በፍጥነት ሊሄድ ይችላል። X በአስደናቂው የፍጥነት ልዩነት በሚያሳዩ በደርዘን የሚቆጠሩ የንፅፅር ቪዲዮዎች ተጥለቅልቋል፣ ይህም የረዳቱን አቅም የማወቅ ጉጉት እና ጉጉት።



በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት ውስጥ፣ O.XYZ OCEAN በላቁ የማዘዋወር እውቀት ሙሉ በሙሉ የተዋሃደ መድረክ እንደሚሆን ገምቷል። በO.ReseARCH የተገነባው የባለቤትነት “O Routing Intelligence” (ORI) ንዑስ ተግባራትን በተለዋዋጭ መንገድ ወደ ተስማሚ ሞዴል ያደርሳቸዋል፣ ክፍት ምንጭ አማራጭም ሆነ ለተወሳሰቡ መስፈርቶች ልዩ AI። ORI ፍጥነትን እና ትክክለኛነትን ሳይጎዳ ወጪዎችን ለማመቻቸት ይረዳል። ይህ በአይነቱ የመጀመሪያ የሆነው ቴክኖሎጂ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሞዴሎችን የያዘ ግዙፍ AI ቤተ-መጽሐፍት ለመገንባት መሰረት ይጥላል። በጊዜ ሂደት፣ ይህ መስፋፋት OCEANን ወደ አርቴፊሻል አጠቃላይ ኢንተለጀንስ (AGI) እንደሚያቀርበው ይጠበቃል፣ አሁንም የደህንነት እና የተጠቃሚ ውሂብ ባለቤትነት ላይ አፅንዖት ይሰጣል። ከORI ጋር፣ ቡድኑ ከOpenAI ጋር ተመሳሳይ የሆነ የተዋሃደ የመረጃ ቴክኖሎጂን ያቀርባል አስታወቀ በዚህ የካቲት. ORI ከ100,000 በላይ የክፍት ምንጭ ሞዴሎችን ይመርጣል፣ ተግባራትን በቅጽበት ወደ ምርጡ በማዞር። ORI በፀደይ 2025 ወደ OCEAN ይዋሃዳል።


ORI የበርካታ AI ሞዴሎችን ወደ የተዋሃደ የማሰብ ችሎታ በማዋሃድ የ AI ፈጠራ ማእከላዊ ማዕከል ይሆናል። ከ OCEAN ጋር ባለው ውህደት ተጠቃሚዎች የተለያዩ AI ሞዴሎችን በአንድ ቦታ ላይ ያለ ምንም ጥረት ይጠቀማሉ።

ስለ O.XYZ

O.XYZ ከድርጅት ቁጥጥር ነጻ የሆኑ ስርዓቶችን በማዘጋጀት አርቴፊሻል ኢንተለጀንስን ለመቅረጽ ያለመ ነው። የበላይ ኢንተለጀንስ የሰው ልጅን ጥቅም እንደሚያስከብር በማረጋገጥ የኤአይ ቴክኖሎጂ ተደራሽ፣ ግልጽ እና በማህበረሰብ የሚመራ በማድረግ ላይ ያተኩራል።


O.XYZ ቴክኒካል ፋውንዴሽን የመዝጋት ተከላካይ እና በራስ መመራት የተነደፈ የ AI ስነ-ምህዳር በመገንባት ላይ ያተኩራል። ቁልፍ ተነሳሽነታቸው 'Sovereign Super Intelligence'ን ማዳበር፣ ያልተማከለ መሠረተ ልማት መፍጠር እና ከፍተኛ ፈጣን AI ስርዓቶችን መመርመርን ያካትታሉ።


ፕሮጀክቱ የሚንቀሳቀሰው በአህመድ ሻዲድ በሚመራው O.Systems Foundation ነው። ከዚህ ቀደም IO.NET - $4.5B Solana DePIN የመሰረተው ሻዲድ ራሱን የቻለ በማህበረሰብ የሚመራ AI ስነ-ምህዳር በመገንባት ኦ.XYZ ስራ ላይ ልምዱን ያመጣል።


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