Or, orgull i una porta tancada: l'acomiadament final d'un fill

Astounding Stories of Super-Science febrer, 2026, per Astounding Stories és part de la sèrie de HackerNoon's Book Blog Post. The Moors and the Fens, volum 1 (de 3) - Capítol II: The Wilfulness of Youth

Els moros i els fens, volum 1 (de 3) - Capítol II: La voluntat de la joventut By J. H. Riddell Henry Ivraine gairebé no havia conclòs, quan la porta de l'apartament va ser llançada violentament oberta, donant admissió al baronet de gran alçada, el "Miser Sir Ernest", com ell era anomenat universalment per tots els que el coneixien. El seu cabell, que havia estat un cop negre com el d'Ernest, era ara gris i grisenc; el seu rostre era arrugat, encara que aparentment més a causa de l'envelliment que de la gran edat; els seus ulls eren foscos i aguts, i semblava que sempre mirava ràpidament cap a racons remots a la recerca de qualsevol moneda, no importa el que fos insignificant; la seva boca, com el clavell d'una bossa, semblava tenir una desinclinació natural per obrir-se, excepte amb un cop d'ull; la seva barbàrie sense trencament donava una expressió salvatge a les seves característiques malmeses; les seves mans eren llargues i fines, els dits com els claus de la voltoria. “Henry”, va començar, retirant de pressa els lloguers cremosos de la seva posició i apagant-los, com si haguessin anat a incendiar la casa, “a més, arangant i parlant i malbaratant el combustible; encara moriràs a la fàbrica, noi; gastaràs una fortuna en una setmana. "No m'heu deixat prou llum per informar-vos", va contestar el jove furiós, mirant durant un moment el seu pare a través de la foscor, amb una mirada en la qual el menyspreu havia guanyat decididament el domini sobre el respecte filial; però llavors, recordant que el qüestionari era el seu pare, va fer un gran esforç, i va afegir, en un to diferent, "si em dius el nom de l'enviador, et podré donar més detalls". "És una factura que no tinc la intenció de pagar", va comentar Sir Ernest, "d'un tallador del nom de Turner: articles -un vestit; ditto, vestit; quantitat, cinc lliures. "Estic segur que ell no es pot permetre perdre-ho", va dir Henry amb calidesa; "He ordenat aquests articles, senyor, quan, a la seva voluntat, vaig anar al coronel Purday a proposar per a la seva filla horrible, que va córrer amb Lord Rondeford abans que jo tingués temps per fer-ho. no podia anar al Parc Bellefort en una jaqueta de tir simple; i en tot el meu armari, en aquell període, no hi havia un vestit innocent del crim d'estar fora dels colzes: vaig ser obligat a demanar la roba a algú, i, en conseqüència, Turner els va fer ". "I vostè pot pagar per ells", va afegir el seu pare, "com vostè no es casaria amb Miss Purday." “Com que la senyora Purday no em casaria, vol dir, senyor”, va respondre Henry: “en honor meu, en aquell moment m’hauria casat amb Xantippe si ella només hagués promès portar-me físicament fora de Lincolnshire. “O més aviat no hi ha pressa”, va murmurar el seu pare, que tenia les seves pròpies opinions privades sobre el tema. “Bé, com vaig dir abans, podeu pagar la factura”. “Si jo hagués tingut els mitjans per fer-ho, mai no t’hauria hagut d’enviar-lo”, va dir Henry; “en tot cas, espero, senyor, que ho resoldràs. "Sí, l'últim - i l'últim - i l'últim, durant anys; no, no, Henry, que no farà amb mi ara; estic cansat d'aquell crit, no tinc fe en aquesta promesa. Com que no puc ensenyar-te a ser econòmic, evitaré que aquests comerciants et donin crèdit: deixa'ls anar una o dues vegades sense els seus diners, i pensaran mitja dotzena de vegades abans de confiar-te de nou. "És un home pobre, senyor, i té una gran família", va insistir Henry; "no seria una suma molt gran per a tu pagar, i seria una pèrdua pesada per a ell suportar." “Com més pesada és la pèrdua, més temps se’n recordarà”, va dir el baronet salvatgement. “Ell pot obligar-te a liquidar el compte”, va comentar el seu fill. “I com, pregària?” "Pot trucar-te per la quantitat; jo sóc menor d'edat", es va reunir Henry, amb calma. “Només el deixeu provar”, va riure el baró, “només el deixeu provar, i li ensenyaré una lliçó que mai no oblidarà: però no ho intentarà.Vés a la llei amb Sir Ernest Ivraine! no hi ha cap home, noble o més comú, a Lincolnshire que ho intentés: crida’m!” i el vell miserable va riure tant de temps a la idea, que Henry va tenir temps de calmar-se una mica abans que el baró hagués acabat. "Potser he pensat, i he dit, ara mateix, que us alliberaria de la càrrega de donar-me suport", va començar el seu fill, quan la mort de Sir Ernest estava justament a punt de finalitzar; "però ara ho he jurat: vint-i-quatre hores més, i aniré a buscar la meva fortuna, o a trobar una tomba en algun lloc; perquè havia preferit cavar el sòl com el treballador més pobre, que quedar-me aquí.Després de demà podrem mai tornar a reunir-nos, i com a última petició, com el meu únic vint-i-set anys abans de marxar, et demano que descomptis aquest petit deute; és el meu únic, i no extravagant. Un cop més, el baronet va esclatar en una mena de rialles diabòliques, quan va preguntar on pensava anar Henry. «Fuig al món, senyor», va respondre el jove tristament, i en un to molt diferent del que havia utilitzat durant la conversa amb el seu germà; «on m'importa molt poc, ja sigui a l'est, a l'oest, al nord o al sud, de manera que em porta bastant lluny d'aquest lloc miserable. "Vostè ha prosperat en això", va dir Sir Ernest, amb ganes, mirant el marc de l'estàtua del seu fill; "no es veu miserable, encara que parli tant sobre això: probablement tota la seva tristesa s'evapora en paraules. "Hi ha dolors massa profunds per a les paraules", murmura Ernest als embrions, mentre que Henry es reuneix: Com he vist i com he parlat, ja ho sabeu; com he tingut Jo he dit sovint abans dels 27 que abandonaria la casa, amb la intenció total d'executar aquesta intenció quan es presentés un pla de suport definitiu. estic decidit a marxar ara: sovint m'has dit que podria; que els joves haurien de lluitar i lluitar per si mateixos. Sensació "Vostè romandrà per molts morros", va murmurar el seu pare. “El sol del cel no tornarà mai més a brillar sobre el meu rostre aquí, a menys que, després d’anys, torni, ric i independent, per demostrar el que una voluntat forta i un propòsit just poden aconseguir per a qualsevol home”, va replicar Henry. “Henry!” va exclamar el seu germà, ràpid; però el baronet només va riure i va dir: “Deixa’l seguir; no em fa mal, no fa el Paradís menys valuós, no costa diners, no costa res més que respirar, i té molt per estalviar: li fa bé, deixa’l continuar”. 28 "Tens raó, senyor", va dir Henry, vehementment; "m'ha fet bé en això l'últim vespre de la meva estada sota el sostre del meu pare, de parlar una vegada completament i francament. detesto aquest lloc; durant anys he tingut només un desig: allunyar-me d'ell per qualsevol mitjà. he pensat de dia, he reflexionat de nit, com podria fer-se aquest objecte millor; però només aquest matí vaig prendre la meva resolució final de marxar en tot perill, i, si us plau, m'hi adheriré." “Per quant de temps?”, va preguntar l’ancià. “Tant de bo haguessis tingut l’avantatge d’haver-ho fet a través de la vida”, va respondre Henry, “alguns dels nostres familiars t’han fet el favor, senyor, pel que fa a les seves pròpies finalitats.” “Jo parlo ara, no com un fill educat a un pare, no com algú que m’espera o s’espera a favor de tu, ni ara ni en qualsevol moment futur, sinó com un home podria passar a un altre, clarament i veritablement; i jo dic que t’han fet el favor de les seves pròpies finalitats, i parlen com si Ernest i jo tinguéssim tots els anys en la vida per ser agraïts, si nosaltres només ens agradéssim; ells tracten tota la misèria d’aquesta desgraciada casa nostra a aquells que, en compt «Has fet això?», va demanar el baronet, tot el seu quadre tremolant de ràbia. "Gairebé", va dir Henry, "només he d'afegir que com que el Paradís ha estat un lloc de tortura per a mi, vull deixar-lo en l'espai d'unes poques hores". “Jo ho creuré quan tu hagis marxat: i Ernest-” "El que farà no ho sé", va tornar el germà petit. "Vull que vingués amb mi; confio que serà guiat per una determinació masculina; però si o no, si decideix marxar a donar-li el pit al món com pot, o romandre aquí, no farà la menor alteració en el meu propòsit: res podria canviar-me ara." “Vés, doncs”, va dir l’ancià, amargament; “T’ordeno que surtis al món que creus que et farà una part més dolenta que el teu pare; allunyat d’aquelles relacions del consell de les quals menysprees: fes el que vulguis.T’abandono, t’abandono; fill meu ets, hereu del meu mai no seràs: vés-te’n, mira de què està fet el món; aprèn la naturalesa dels homes; descobreix el que guanya els seus cors, canvia els seus propòsits, sacseja els destins de les nacions, sacseja els imperis, mou el món, i després penedeix-te per sempre que t’haguessis llençat aquell qui, per a tu, va lluitar durant anys per guanyar el preciós talism «Sé què pot fer una benedicció d'or; he sentit quina maledicció pot convertir-se», respongué el jove tristament: «El món no em pot ensenyar res d'això, jo encara no n'he après.No et demano ajuda; però perquè, a partir d'ara, la meva consciència no em culpi d'haver pronunciat algunes expressions que acaben d'escapar de les meves llavis, et demano, abans de separar-nos per sempre, que diguis que les perdonis; perquè, encara que sigui cert, admeto que, potser, no m'hauria d'haver parlat.» “Sempre el mateix”, murmurava l’ancià; “sempre parlant, sempre penedint-se: sempre amenaçant, mai actuant; sempre somiant, mai actuant; sempre murmurant, mai satisfet; sempre extravagant, mai reformant; sempre ofensiu, sempre disculpant-se, però mai canviant; sempre el mateix, sempre, sempre, fins a la fi dels temps.” “No estic amenaçant, no estic somiant ara; vull dir anar: abans de l’alba fins demà, estaré a quilòmetres d’aquí.Després d’aquesta nit, potser no ens tornem a trobar durant anys, —probablement, mai: parli amb mi, digui alguna cosa abans de sortir d’aquest lloc, que, amb tota probabilitat humana, mai no tornaré a veure”. 32 I Enric, que estava sempre a l’extrem, ja sigui de ràbia o de tristesa, va posar la mà al braç de l’home, que, amb els seus nombrosos defectes i escasses virtuts, estava encara, i, malgrat tot, el seu pare. Quant de temps i amb quina seriositat van romandre els germans, després de la seva sortida, en aquell trist apartament, conversant junts, seria impossible dir-ho; es van quedar allà fins que les estrelles van mirar endavant i la lluna es va aixecar; i després Ernest, cansat i trist, va demanar a Henry que anés a descansar i dormís sobre ell. Quantes vegades, després d’anys, Ernest Ivraine va recordar les paraules i els pensaments d’aquella nit memorable, quan, insomni i miserable, va pensar quin camí havia de prendre, quin camí havia d’escollir; quan la llibertat sense ornament i l’esclavitud ornada li van ser presentades a la seva elecció; quan es va esforçar per veure bé per la llum fosca de la prudència, i va actuar malament després de tot; quan encara tenia el poder de llançar les trampes de la seva ànima, però només les va lligar més estretament al seu voltant; quan va cridar a Enrico rash i ximple i mal guiat, i es va esforçar per pensar-li així; quan va pensar, amb una barraca d’or sobre el seu banc, que Quan l'ombra més fosca del gris havia colorit el cel oriental, Enric s'estava al costat del seu germà, tenint una espelma en una mà i una maleta a l'altra. “Has fet la teva idea?”, va preguntar. “Sí”, va dir Ernest. “I quina és la teva decisió?”, va demanar Henry. 34 Ell li respongué: “Per quedar-te, perquè no et quedaràs a cuidar els teus propis interessos, jo els guardaré fidelment per a tu.” "Guarda't la teva", va respondre el seu germà ràpidament, però no desagradablement. "Et dic que no vull res, no espero res, i jo començo la vida -no com el fill de Sir Ernest Ivraine, sinó com un home sense un xíling o l'esperança de fer-ne un, excepte amb els seus propis esforços. I recorda, Ernest, que els testaments dels miserables són sovint documents estranys: no estàs segur de riqueses després d’anys d’endurència: estàs escollint certa misèria per una mera oportunitat. Seguretat “No”, va respondre Ernest, “no deixaré riquesa il·limitada a la cobdícia de les nostres relacions; no llençaré aquesta oportunitat de mi, quan, per aguantar una mica més, pugui ser lliure de modelar el meu destí com vulgui.Si mai sóc ric, tu també ho seràs; si no, jo, un pobrer titulat, prendré llavors el pas que temo en aquest moment. “Però no per La mort, Ernest, no per la seva mort”, va dir Henry solemnement. El seu "Res més que la seva mort ens pot portar la felicitat, Henry", va respondre el seu germà enfatitzant. "Oh, Ernest, mai no vaig voler que morís, ni tan sols en el meu pitjor moment." “Moltes vegades ho faig”, va ser la breu confessió de l’ancià, i mirant el rostre del seu germà, després d’haver dit les paraules, el va veure tornar-se pàl·lid i desmaiat, com si la frase l’hagués malaltit. "Déu t'ajuda dels pensaments i de les accions pecadores, Ernest", va murmurar, mentre van sortir de l'apartament junts, i Ernest va respondre, "Amen". Van caminar pel passadís uns quants metres en silenci; però llavors Henry, aturant-se a una porta gairebé al final, va dir amb pressa: “No puc marxar sense veure’l”. Un somriure amarg agafà la boca d'Ernest a la idea; no podia entendre els sentiments semi-instintius del seu germà d'afecte vague i variable pel seu pare.Ell tenia un odi fix pel miserable mateix, i no podia entendre com Henry, que havia patit tant que llençava darrere seu tota l'esperança de riquesa per sempre, abans de suportar la trama més, podia entretenir qualsevol altre sentiment que el d'aversió fixa cap a l'home que, tot i que era el seu pare, havia fosculat les seves vides, havia trencat els seus desitjos, havia cegat els seus futurs, havia mortificat el seu orgull durant anys. "No us agrairà que l'inquieteu i que alceu tota mena d'horrors en la seva ment, pel que fa als lladres i a les claus d'esquelet", va assenyalar el germà gran amb una broma que els seus pares podrien haver envejat; però Henry va cridar suaument a través de la porta tancada, que, com ell sabia, estava bolcada i bloquejada a l'interior. “Pare, vull parlar amb tu, només una paraula.” El miserable es va despertar i en un moment es va aixecar; amb els dits tremolants va desconnectar els fixos. “Què està malament?”, va preguntar; “què ha passat?” “Vull anar, senyor”, va dir Henry. "¿Això és tot?" el seu pare es va reunir; "Jo vaig pensar, potser, que algú s'havia trencat. “Si visc abans de ser gris”, va ser la resposta. "Una resposta segura, el temps de venir i d'entrar: pot significar demà, o avui, per a això", va comentar l'ancià. 37 "No vol dir avui, ni demà, ni l'endemà", respongué el seu fill, "és a dir anys, anys, per tant: quan he fet una fortuna: quan ja no sóc un jove, sinó un home que ha lluitat i lluitat i ha guanyat. Potser la presència del seu germà el va impedir de demanar la benedicció d'un pare sobre la seva empresa; potser sentia que una paraula així d'aquells llavis prims avariciosos seria poc més que una burla; potser una idea així mai li passava per la ment: de totes maneres, la breu frase anglesa d'acomiadament honest era tot el que demanava, i tot el que va rebre. "Adiós, doncs", va dir l'ancià, que va passar per l'escena com si fos una mena de farsa - (de fet, ho va considerar com a tal; l'única cosa seriosa que temia en la peça era una demanda de diners); "Adiós, doncs", i va estendre una llarga mà magra, que el seu fill va agafar tristament. Tot el passat fluïa fosc davant els seus ulls: la seva infància, la seva mare, la seva mort, les poques bondats que el seu pare li havia confiat mai, les moltes expressions furioses i impacients que havia fet servir envers aquell pare! Es va mirar amb fúria enrere en els anys anteriors de la seva existència, i en aquell miratge tots els esdeveniments, i assajos, i propòsits, i decepcions, i errors, van sortir com fantasmes a la vista d'un senyor: es va mirar gairebé espantat cap al futur fosc, fosc, incert, en el qual, sense amic, ni llum, ni rodeta, ni compàs, s'estava submergint: deixava una casa que, tot i que fos somniosa, encara havia estat una Deixant-los tots —una casa miserable, un pare miserable, un germà melancòlic! anar a una terra estrangera per enfrontar-se a la mort com un soldat comú! marxar, potser durant anys, potser per sempre! tota la visió del passat, el present i el futur va passar ràpidament a través de la seva ànima i la va suavitzar; i en aquell moment, l'última vegada que ell i el seu pare es van conèixer o es van separar, el jove, oblidat o sense importar el somriure de la tomba, menyspreable d'Ernest, va inclinar el cap sobre aquella mà, 39 que mai no va agafar amb ganes de salvar un tros d'or, i el va besar. Hi havia alguna cosa sobre l'acte que tocava per un moment l'ànima de ferro del vell miserable; però mutilant-se les paraules: "No se'n sortirà després de tot; tot és parlar", només va dir: "Adiós, llavors, noi, tornaràs aviat", i així deixi que el seu fill se'n vagi. Una mena de pel·lícula va encobrir els ulls d'en Henry quan es va girar des d'aquella porta per trencar tots els llaços: una frase l'hauria fet quedar-se llavors -però l'ancià no ho va dir- tot i que una paraula l'hauria fet marxar l'endemà. Quan van arribar a la sala principal, però, el so de la veu de Sir Ernest cridant-los va ecoar tristament a través dels llargs passadissos. "No, no, no és a tu que vull", va cridar el miserable, penjant-se sobre els banistes mentre parlava, "però Ernest; puc confiar en ell, i mai no recordes res. I l’ancià, baixant les escales i travessant el passadís, va tancar i va tancar la pesada porta de roure sobre la figura del seu fill més jove, 40 i, amb tremolor, va ajustar cada cadena i cada barra, per veure que tot estava al seu lloc, mentre que Ernest va remarcar, mentre caminaven junts per la terrassa: “Han pogut dormir si estiguéssim en els caixers, Henry, però no si s’havia deixat de treure un bolt a la casa”. Un refredat havia caigut sobre l'ànima del germà petit quan va sentir la porta bategar violentament darrere seu, i el trencament de les cadenes i el trencament de les tanques li van colpejar durament a l'orella: va ser l'adéu del seu pare a ell; va ser l'últim so que va escoltar en aquella casa, fins que, després d'anys d'exili, va tornar a trobar el seu pare mort, traslladat a aquell altre món on l'or i els tresors terrenals no serveixen. El vent humit del matí no va bufar més fredament sobre la seva mandíbula que les paraules del miserable van colpejar la seva ànima; les gelades de l'hivern mai no posseïren una amargor de més realitat que la breu frase del seu germà. Així va passar Henry Ivraine, després de moltes resolucions i moltes lluites, com havia dit, «en el món;» i Sir Ernest, el seu pare, sense una paraula lamentable o tendra, va girar la porta de casa darrere seu. Durant cinc quilòmetres els germans van seguir el seu camí en silenci; perquè Enric era massa malalt de cor i malalt d'esperit per a pronunciar una síl·laba, i Ernest no es va preocupar per l'esforç quan podia evitar-se; però a la llarga, quan van arribar a la carretera de Londres, i van veure per la fosca llum d'un matí de novembre, l'autobús avançant ràpidament per la carretera recta, plana, interminable, va dir el més jove: “Ara, Ernest, decideix finalment: vols venir amb mi?” “No”, va ser la resposta; “però pensareu tres vegades i girareu-vos?” "No per als mons", respongué Henry, amb un tremolor; i, posant el braç sobre un antic tros d'arbre de llana que es trobava al costat del camí, va mirar primer, amb tristesa, l'objecte fosc que venia rodant cap a ells, i després, amb silenci, al seu germà. "No t'oblidaré mai", va dir finalment, amb una veu tremolosa, "en la vida o en la mort, mai; i el que vingui, sigui bona sort o mal, tu, Ernest, no m'oblidis mai". Sense respondre, l’ancià va agafar la mà estesa en la seva, i la va pressionar en la seva pròpia; llavors, dibuixant un anell 42 del seu dit –un anell d’or clar, que contenia uns pocs fils de cabell aubur–, el va donar silenciosament al seu germà, amb una mirada que Henry va interpretar correctament: “Guarda’l per sempre. “Sake, i recorda’t de mi”. Aquesta Com si s'hagués doblegat els braços quan un nen s'acostava al coll d'aquesta mare, l'home que se n'anava ara els va llançar salvatges al voltant d'Ernest, el seu germà fosc i estricte: aquest últim va sentir la seva respiració calenta a la cara durant un moment, i el següent el va sentir cridar fortament al conductor per aturar-se: va veure una mà que li bufava des de dalt del vehicle, i després els cavalls, bufant al voltant d'una corba en el camí, ho van portar tot des de la seva vista, i el va deixar allà tot sol. El primer havia començat a entrar en el món; i Ernest, amb una ombra més fosca que mai a la seva mandíbula, va tornar, encara més solitari que abans, als marges, a les marges i als poplars del Paradís. En efecte, Henry Ivraine havia anat a Londres a «buscar la seva fortuna», i allà també hem de seguir-lo, encara que no per seguir-lo: no, va anar-hi per convertir-se en soldat; i anem-hi per conèixer el senyor Alfred Westwood, i —alguns altres, per complir la lloable finalitat que cal tancar aquest segon capítol i començar un tercer. 