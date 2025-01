Ike es posa en directe a Mainnet: desbloqueig de Liquid Staking a Aleph Zero

LONDRES, Regne Unit, 21 de novembre de 2024/Chainwire/--Ike s'enorgulleix d'anunciar el llançament oficial del seu Liquid Staking Token (LST), sA0, a Aleph Zero. Aquesta fita proporciona a la comunitat Aleph Zero una nova manera de relacionar-se amb la xarxa oferint flexibilitat d'aposta sense comprometre les recompenses.

Què és sA0?

sA0 és el Liquid Staking Token natiu d'Ike, dissenyat per millorar l'experiència de staking a Aleph Zero. Amb sA0, els usuaris poden apostar les seves fitxes AZERO per donar suport a la seguretat de la xarxa i guanyar recompenses, tot mantenint els seus actius líquids. Això significa que poden utilitzar fitxes sA0 a tot l'ecosistema d'Aleph Zero, desbloquejant noves oportunitats de participació i creixement. És a dir, sA0 faculta als usuaris per "apostar i utilitzar" alhora.

sA0 Beneficis

Liquidity Meets Rewards: els usuaris reben fitxes sA0 a canvi del seu AZERO apostat, cosa que els permet mantenir-se líquids mentre continuen guanyant recompenses.

Integració suau: sA0 s'integra perfectament amb el creixent ecosistema DeFi d'Aleph Zero, creant més utilitat i valor per als participants.

Seguretat de xarxa més forta: en fomentar una major participació en l'apostament, sA0 dóna suport a la seguretat i la resiliència generals de la xarxa Aleph Zero.

Construint cap a una descentralització progressiva

El llançament de sA0 és un pas important en el full de ruta d'Ike cap a la descentralització progressiva. Ike va llançar amb la garantia que la majoria de les ranures estiguin obertes per a l'entrada sense permís quan el govern estigui en directe 7 validadors inicials inclòs Deutsche Telekom & STC Bahrain . Com a part d'aquest viatge, Ike aviat introduirà funcions de govern impulsades per la comunitat, inclòs el registre de validadors sense permís, escalant inicialment per tenir 30 espais amb un procés d'enllaç a la cadena totalment transparent. Això permetrà un ecosistema validador dinàmic i competitiu, amb la comunitat jugant un paper central en la presa de decisions.





Stephen Novenstern, fundador d'Ike, va comentar:





"El llançament de la xarxa principal de sA0 marca un moment emocionant tant per a Ike com per a la comunitat Aleph Zero. sA0 ofereix una potent eina per apostar alhora que es manté la liquiditat, i és només el començament del nostre compromís de construir un ecosistema descentralitzat i impulsat per la comunitat. Des dels inicis del projecte Ike, volíem construir un protocol de liquidació de liquidació que no només desbloquejés liquiditat apostada; volíem que l'Ike DAO controlés quin percentatge obté cada validador i que no tingués permís per entrar a la llista [Registre de validadors]".

Què segueix?

Amb sA0 ara en directe, Ike convida la comunitat Aleph Zero a explorar els avantatges de l'apostament líquid. En els propers mesos, Ike se centrarà a ampliar la utilitat de sA0 dins de l'ecosistema i desplegar funcions de govern que permetin encara més la comunitat per donar forma al seu futur. Els usuaris poden veure'n més a la pàgina Com a Docs aquí .

Sobre Ike

Ike és la llar dels contractes intel·ligents del protocol sA0 Liquid Staking en directe a Aleph Zero WASM. Juntament amb la comunitat, els validadors i altres constructors de l'ecosistema, estan remodelant fonamentalment la xarxa, oferint liquiditat a la capa base, recompenses composables, augmentant la participació i, en definitiva, millorant la seguretat de la xarxa.





Inspirant-se en l'art japonès d'Ikebana, Ike es compromet a fomentar un ecosistema harmoniós i resistent. En proporcionar als usuaris flexibilitat i liquiditat en el seu viatge de participació, Ike permet a la comunitat Aleph Zero desbloquejar tot el potencial dels seus actius alhora que contribueix al creixement i l'estabilitat de la xarxa. Els usuaris poden mantenir-se al dia sobre els últims desenvolupaments i relacionar-se amb altres persones amb idees afins unint-se a Com Discòrdia comunitat i seguint Twitter .

