13 anys després: 13 raons per les quals el treball a distància no valia la pena

La meva història és honesta, però no perfecta. El que t'agrada, agafa. El que no fas, deixa't de banda.





Núm. 1 - Passeu més temps treballant des de casa que a l'oficina. Totes les coses que podria haver fet, persones vistes, llocs.





Núm. 2 - Publicitat remota, per la canonada equivocada. S'han ignorat els rumors sobre la manca de glamurs.





Nº 3 - Traçar una línia. Va fer les matemàtiques. Volatilitat vs. estabilitat. Més diners. Encara més temps sense feina. Negatiu net.





Núm. 4 - Pandèmia per dos. Solia dir la benvinguda al meu món. Més a dins que a fora, fins i tot després que fos segur.





No 5 - M'ho vaig passar genial, però no va durar. Cal tornar a l'oficina. (Yoda)





Núm. 6 - En tecnologia confiàvem. Rebentat. La IA em fa venir ganes de plorar.





Núm. 7 - Tan tràgic que totes les principals plataformes autònomes es van fer públiques. Els accionistes més importants que els clients i els projectes.





Núm. 8 - Tan frustrat que el mercat es va sobresaturar.





Núm. 9 - El futur del treball és una forca. Mans hàbils en les demandes. Tantes serpentines, molt pocs lampistes.





Núm. 10 - Estar a tot arreu és no estar enlloc. Nòmades digitals amb amics de menjar ràpid o Zoom.





Núm. 11 - La salut mental és riquesa. La realitat és l'únic que és real (Ready Player One).





No 12 - Fes-me un petó com si em trobes a faltar (Deadpool). Com puc trobar-te a faltar quan estàs sempre a prop, estimat.





No 13 - Casa dolça llar. Sota la cúpula.





"Si pogués tornar el temps enrere

Si pogués trobar una manera

Aleshores potser, potser, potser..." (Cher)