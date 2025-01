13 jaar later - 13 redes waarom werk op afstand nie die moeite werd was nie

My storie is eerlik, maar nie perfek nie. Waarvan jy hou, neem. Wat jy nie doen nie, verwaarloos.





No. 1 - Spandeer meer tyd om van die huis af te werk as op kantoor. Al die dinge wat ek kon gedoen het, mense gesien het, plekke was.





No. 2 - Afgeleë hype, in die verkeerde pyp. Gerugte oor gebrek aan glans geïgnoreer.





No. 3 - Trek 'n streep. Het die wiskunde gedoen. Wisselvalligheid vs. stabiliteit. Meer geld. Nog meer tyd sonder werk. Netto negatief.





Nr 4 - Pandemie keer twee. Gebruik om welkom te sê in my wêreld. Meer binne as buite selfs nadat dit veilig was.





Nr 5 - Het 'n ontploffing gehad, maar dit het nie gehou nie. Terug na die kantoor moet jy. (Joda)





No. 6 - In tegnologie het ons vertrou. Gebreek. KI laat my huil.





No. 7 - So tragies het al die groot vryskutplatforms openbaar geword. Aandeelhouers belangriker as kliënte en projekte.





Nr. 8 - So gefrustreerd dat die mark oorversadig geraak het.





No. 9 - Toekoms van werk is 'n pikvurk. Bekwame hande in eise. Soveel streamers, baie min loodgieters.





No. 10 - Om oral te wees is om nêrens te wees nie. Digitale nomades met kitskos of Zoom-vriende.





No. 11 - Geestesgesondheid is rykdom. Realiteit is die enigste ding wat werklik is (Ready Player One).





Nr 12 - Soen my soos jy my mis (Deadpool). Hoe kan ek jou mis as jy altyd daar is, skat.





Nr 13 - Tuis lieflike huis. Onder die koepel.





“As ek tyd kon terugdraai

As ek 'n manier kon vind

Dan miskien, miskien, miskien ..." (Cher)